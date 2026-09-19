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ड्रोन तकनीक और AI में हिमाचल के छात्रों ने गाड़ा जीत का झंडा, जीता ‘बेस्ट फ्रॉम बोथ ट्रैक्स’ अवॉर्ड

यूआईटी टीम ने जीता ‘बेस्ट फ्रॉम बोथ ट्रैक्स’ अवॉर्ड ( ETV Bharat )