ड्रोन तकनीक और AI में हिमाचल के छात्रों ने गाड़ा जीत का झंडा, जीता ‘बेस्ट फ्रॉम बोथ ट्रैक्स’ अवॉर्ड
ड्रोन से बॉर्डर सर्विलांस का आइडिया, 'वन हैक-2026' में हिमाचल की यूआईटी टीम ने जीता 'बेस्ट फ्रॉम बोथ ट्रैक्स' अवॉर्ड.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 19, 2026 at 5:55 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के तहत यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (UIT) के छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी प्रतियोगिता में प्रदेश और संस्थान का नाम रोशन किया है. यूआईटी के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के छात्रों की टीम ने 'वन हैक-2026' में 'बेस्ट फ्रॉम बोथ ट्रैक्स' अवॉर्ड हासिल किया है. हैकर्स कल्ट की ओर से 13 सितंबर 2026 को एनएसयूटी, नई दिल्ली में आयोजित 8 घंटे के एआई और वेब3 हैकाथॉन में देशभर से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. यूआईटी हिमाचल की टीम ने प्रतियोगिता में ड्रोन के जरिए एआई आधारित सीमा निगरानी प्रणाली (AI-Based Border Surveillance Using Drones) प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया.
प्रोजेक्ट में क्या है खास?
यूआईटी हिमाचल के छात्रों के प्रोजेक्ट में ड्रोन तकनीक के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करते हुए सीमा निगरानी को अधिक प्रभावी बनाने का समाधान प्रस्तुत किया गया. प्रोजेक्ट की तकनीकी क्षमता, नवाचार और समस्या समाधान के दृष्टिकोण को देखते हुए टीम को 'बेस्ट फ्रॉम बोथ ट्रैक्स' अवॉर्ड प्रदान किया गया. ये उपलब्धि यूआईटी के छात्रों की तकनीकी दक्षता और नए समाधान विकसित करने की क्षमता को दर्शाती है.
चार साल से तैयारी कर रहे थे छात्र
छात्रों की इस उपलब्धि में मार्गदर्शन की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है. कोऑर्डिनेटर डॉ. कपिल भट्ट पिछले चार सालों से संस्थान में आंतरिक हैकाथॉन आयोजित करने और छात्रों को तकनीकी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. इन गतिविधियों के जरिए छात्रों को प्रोटोटाइप तैयार करने, टीमवर्क और व्यावहारिक समस्या समाधान का अनुभव मिलता है. साथ ही, उन्हें स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन और अन्य राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी प्रतियोगिताओं के लिए भी तैयार किया जाता है.
निदेशक समेत शिक्षकों ने दी बधाई
इस उपलब्धि पर यूआईटी के निदेशक प्रो. ए.जे. सिंह, डॉ. श्याम चंद और डॉ. बलवीर सिंह ने विजेता छात्रों को बधाई दी. उन्होंने छात्रों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें नवाचार और तकनीकी प्रतियोगिताओं में लगातार भाग लेने के लिए प्रेरित किया. यूआईटी प्रशासन ने कहा कि वन हैक-2026 में मिली यह उपलब्धि संस्थान में नवाचार, तकनीकी उत्कृष्टता और व्यावहारिक शिक्षण की बढ़ती संस्कृति का उदाहरण है.