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HPU के छात्रों को बड़ी राहत, पीजी परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ी

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) ने छात्रों को एक साथ दो बड़ी राहत दी हैं. विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों के परीक्षा फॉर्म बिना विलंब शुल्क जमा करवाने की अंतिम तारीख भी बढ़ाकर 15 नवंबर कर दी है. विश्वविद्यालय के इस फैसले से हजारों विद्यार्थियों को राहत मिली है.

पीजी के विद्यार्थियों को 15 नवंबर तक मौका