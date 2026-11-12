HPU के छात्रों को बड़ी राहत, पीजी परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ी
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय 11 नवंबर से होने वाली स्थगित परीक्षाओं की नई तारीखों की घोषणा जल्द करेगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 8:31 PM IST|
Updated : November 12, 2026 at 8:38 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) ने छात्रों को एक साथ दो बड़ी राहत दी हैं. विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों के परीक्षा फॉर्म बिना विलंब शुल्क जमा करवाने की अंतिम तारीख भी बढ़ाकर 15 नवंबर कर दी है. विश्वविद्यालय के इस फैसले से हजारों विद्यार्थियों को राहत मिली है.
पीजी के विद्यार्थियों को 15 नवंबर तक मौका
विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को परीक्षा आवेदन पत्र भरने के लिए अतिरिक्त समय दिया है. 12 नवंबर को जारी अधिसूचना के तहत बिना विलंब शुल्क परीक्षा फॉर्म जमा करवाने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 नवंबर 2026 कर दी गई है. यह छूट सभी स्नातकोत्तर डिग्री, डिप्लोमा और अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के साथ एलएलबी, एमटीटीएम, बीएचएम (राष्ट्रीय शिक्षा नीति को छोड़कर), एमटेक, बीलिब और एमलिब सहित संबंधित पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को मिलेगी.
इसके अलावा विषम सेमेस्टर के नियमित और पुनः परीक्षा देने वाले विद्यार्थी तथा सम सेमेस्टर के पुनः परीक्षा देने वाले विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकेंगे. दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र (सीडीओई/आईसीडीईओएल) के जनवरी सत्र के स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के पात्र विद्यार्थियों को भी यह राहत दी गई है.
15 नवंबर के बाद देना होगा विलंब शुल्क
विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि 15 नवंबर के बाद परीक्षा आवेदन पत्र जमा करवाने पर निर्धारित नियमों के अनुसार विलंब शुल्क देना होगा. ऐसे में विद्यार्थियों को अंतिम तारीख से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है. अधिसूचना परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी की गई हैं. इनकी प्रतियां अधिष्ठाता अध्ययन, सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों, विभागाध्यक्षों, परीक्षा केंद्र अधीक्षकों और दूरस्थ शिक्षा केंद्र के अधिकारियों को भी भेजी गई हैं. वही विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, 11 नवंबर को होने वाली परीक्षाओं की नई तारीखें अलग से घोषित की जाएंगी. हालांकि, पहले जारी परीक्षा कार्यक्रम में अन्य किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है. विद्यार्थियों को नई तारीखों के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखने की सलाह दी गई है.
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