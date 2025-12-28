ETV Bharat / state

अधूरी ग्रेजुएशन डिग्री पूरी करने का सुनहरा मौका, यहां जानिए पूरी प्रक्रिया

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रबंधन ने बीए, बीएससी, बीकॉम और शास्त्री के विद्यार्थियों के लिए एक 'विशेष अवसर' की घोषणा की है.

HPU offers to complete incomplete graduation degree
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 28, 2025 at 8:10 PM IST

4 Min Read
शिमला: शिक्षा के क्षेत्र में कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि छात्र अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं. लेकिन, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) ने ऐसे हजारों छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीए, बीएससी, बीकॉम और शास्त्री के विद्यार्थियों के लिए एक 'विशेष अवसर' की घोषणा की है, जिससे वे अपनी अधूरी डिग्री को पूरा कर सकेंगे या अपने अंकों में सुधार कर सकेंगे。

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद (Executive Council) की बैठक में इस प्रस्ताव को गंभीरता से विचार करने के बाद स्वीकृति दी गई. कार्यकारी परिषद से मंजूरी मिलने के तुरंत बाद, इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. इस अधिसूचना का मुख्य उद्देश्य उन छात्रों को मुख्यधारा में वापस लाना है जो डिग्री पूरी न होने के कारण करियर की दौड़ में पिछड़ रहे थे。

कौन उठा सकता है इस मौके का लाभ?

प्रोफेसर एस.एस. नरता Dean of College Development & Council ने बताया कि, विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, यह विशेष अवसर उन सभी विद्यार्थियों के लिए है, जिन्होंने शैक्षणिक सत्र 2018-19 या उसके बाद स्नातक स्तर पर प्रवेश लिया था. वे छात्र जो किसी विषय में फेल होने या परीक्षा न दे पाने के कारण डिग्री पूरी नहीं कर पाए. वैसे छात्र जो अपनी डिग्री तो पूरी कर चुके हैं, लेकिन अपने अंकों या डिवीजन (श्रेणी) से संतुष्ट नहीं हैं और उसमें सुधार करना चाहते हैं. यह अधिसूचना मुख्य रूप से बीए (BA), बीएससी (BSc), बीकॉम (BCom) और शास्त्री के छात्रों पर लागू होती है.

HPU offers to complete incomplete graduation degree
अधूरी ग्रेजुएशन डिग्री पूरी करने का सुनहरा मौका (ETV Bharat GFX)

महत्वपूर्ण तिथियां और विलंब शुल्क

यूनिवर्सिटी ने छात्रों को फॉर्म भरने के लिए पर्याप्त समय दिया है, लेकिन समय-सीमा का पालन करना अनिवार्य है. बिना विलंब शुल्क की तिथि: परीक्षार्थी 10 जनवरी तक बिना किसी लेट फीस के अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं. विलंब शुल्क के साथ अवसर: 10 जनवरी की समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे, लेकिन इसके लिए छात्रों को निर्धारित विलंब शुल्क (Late Fee) का भुगतान करना होगा.

फीस स्ट्रक्चर डिटेल्स

अधिसूचना के अनुसार, अपनी डिग्री पूरी करने के इच्छुक परीक्षार्थियों को 10,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से फीस देनी होगी. यह शुल्क उन संसाधनों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए है जो विश्वविद्यालय इन विशेष परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए करेगा.

HPU offers to complete incomplete graduation degree
अधूरी ग्रेजुएशन डिग्री पूरी करने के लिए कैसे करें आवेदन (ETV Bharat GFX)

छात्रों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह अवसर?

अक्सर देखा गया है कि स्नातक की डिग्री न होने की वजह से कई छात्र सरकारी नौकरियों या उच्च शिक्षा (जैसे MA, MBA या B.Ed) के लिए आवेदन नहीं कर पाते. 10,000 रुपए प्रति वर्ष की यह फीस एक निवेश की तरह है, जो छात्र को उसकी मेहनत का परिणाम (डिग्री के रूप में) दिलाने में मदद करेगी. साथ ही, 2018-19 सत्र के छात्रों के पास अब अपनी पुरानी पढ़ाई को व्यर्थ जाने से बचाने का यह अंतिम और सबसे प्रभावी मौका है.

आवेदन कैसे करें?

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के आधिकारिक एग्जामिनेशन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें. दस्तावेजों की जांच करें. फॉर्म भरने से पहले अपने पुराने एडमिट कार्ड, पंजीकरण संख्या और मार्कशीट तैयार रखें. फॉर्म भरने के बाद उसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें और सुनिश्चित करें कि फीस का भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है.

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का यह निर्णय छात्र हित में लिया गया एक सराहनीय कदम है. 10 जनवरी तक का यह समय उन छात्रों के लिए निर्णायक है जो अपने शैक्षिक करियर को एक नई दिशा देना चाहते हैं. यदि आप या आपके परिचित इस श्रेणी में आते हैं, तो बिना समय गंवाए इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं और अपनी स्नातक की डिग्री का सपना पूरा करें.

