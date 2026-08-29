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दिहाड़ी मजदूर की बेटियों ने किया कमाल, काजल और मंजू शर्मा ने UGC-NET क्वालीफाई कर बढ़ाया सिरमौर का मान

सिरमौर: संसाधन सीमित थे, परिस्थितियां आसान नहीं थीं, लेकिन आंखों में बड़ा सपना और उसे पूरा करने का जुनून था. मेहनत और लगन के दम पर हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के शिलाई क्षेत्र की दो बहनों ने वो मुकाम हासिल किया है जिसपर पूरा परिवार की नहीं पूरा इलाका गर्व महसूस कर रहा है. सिरमौर जिले के दुर्गम शिलाई क्षेत्र के बूटियाना गांव की सगी बहनों काजल शर्मा और मंजू शर्मा ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित UGC-NET परीक्षा क्वालीफाई कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है.

काजल शर्मा ने हिंदी विषय, जबकि उनकी बड़ी बहन मंजू शर्मा ने इतिहास विषय में UGC-NET परीक्षा उत्तीर्ण की है. अपनी बेटियों की उपलब्धि पर परिवार और गांव शाबाशी दे रहा है. जिले ही नहीं प्रदेशभर में दोनों बहनों की चर्चा हो रही है. दोनों बहनों ने SET के बाद अब NET में भी सफलता की है.

पिता दिहाड़ी मजदूर हैं

काजल और मंजू की कहानी इसलिए भी प्रेरणादायक है, क्योंकि उनके पिता रमेश शर्मा दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं. परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य है और संसाधन भी सीमित रहे, लेकिन इन परिस्थितियों को दोनों बहनों ने कभी अपनी मंजिल के रास्ते में बाधा नहीं बनने दिया. जहां कई बार आर्थिक परेशानियां विद्यार्थियों के सपनों को सीमित कर देती हैं, वहीं काजल और मंजू ने अपनी मेहनत को सबसे बड़ी ताकत बनाया. उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बीच भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करती रहीं.

पिता रमेश शर्मा कहते हैं कि 'बेटियों की सफलता पर मुझे गर्व है. काजल और मंजू ने जिस तरह मेहनत कर परीक्षा क्वालीफाई की है वो किसी भी पिता के लिए खुशी और गर्व का पल है. परिवार के आर्थित हालात सामान्य थे लेकिन बेटियों ने कभी मेहनत से समझौता नहीं किया. दोनों ने पढ़ाई को प्राथमिकता दी और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिन-रात एक किया है. बेटियों ने आज मेरे साथ-साथ पूरे परिवार का नाम रोशन किया है. मुझे खुशी है कि अब मुझे मेरी बेटियों की सफलता की बदौलत पहचाना जा रहा है.

दोनों बहनों ने भी अपनी मेहनत का श्रेय पिता और परिवार के साथ-साथ अपनी सफलता का श्रेय निरंतर मेहनत, लगन और लक्ष्य के प्रति समर्पण को दिया है. उनका मानना है कि यदि व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर रहे और ईमानदारी से लगातार प्रयास करता रहे तो सीमित संसाधनों के बावजूद सफलता हासिल की जा सकती है.

बेटियों की सफलता पर परिवार में खुशी का माहौल

UGC-NET में सफलता की खबर मिलते ही परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई. परिजनों का कहना है कि काजल शर्मा और मंजू शर्मा ने अपनी मेहनत से परिवार का मान बढ़ाया है. उनकी उपलब्धि पर रिश्तेदारों, ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों ने दोनों बहनों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है.