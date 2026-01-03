ETV Bharat / state

क्या आप भी हैं वीडियो बनाने के शौकीन, उठाएं अपना कैमरा और जीतें 25000 का ईनाम

1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह-2026 मनाया जाएगा. इस दौरान कई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा.

सड़क सुरक्षा फिल्म महोत्सव
सड़क सुरक्षा फिल्म महोत्सव (ETV Bharat)
ETV Bharat Himachal Pradesh Team

January 3, 2026

सिरमौर: हर सड़क हादसे के पीछे टूटा हुआ एक सपना, बुझता हुआ एक घर और रोती हुई कई आंखें होती हैं. इन्हीं दर्दनाक सच्चाइयों को एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म और वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश 'सड़क सुरक्षा फिल्म महोत्सव' का आयोजन किया जा रहा है.

हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों और उनमें हो रही मौतों को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने व्यापक स्तर पर सड़क सुरक्षा अभियान चलाने का फैसला किया है. इसी कड़ी में 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह-2026 मनाया जाएगा. इस माह के दौरान सड़क सुरक्षा से जुड़ी जागरूकता, प्रवर्तन और प्रशिक्षण से संबंधित कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और लोगों में सुरक्षित सड़क व्यवहार विकसित किया जा सके.

15 फरवरी तक भेजनी होगी वीडियो

इसके तहत एक कैमरा-एक कहानी के सहारे कई जिंदगियां बचाने की कोशिश है. इस फिल्म महोत्सव में देश और हिमाचल प्रदेश का कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है. आरटीओ सिरमौर सोना चंदेल ने बताया कि 'सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि जिंदगियों की सुरक्षा का संकल्प है. इसी सोच के तहत यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, ताकि आम नागरिक, युवा, विद्यार्थी और फिल्म निर्माण से जुड़े लोग अपने कैमरे के जरिए समाज को सोचने पर मजबूर कर सकें. प्रतियोगिता में 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है. प्रतिभागियों को सड़क सुरक्षा विषय पर अधिकतम 5 मिनट की शॉर्ट फिल्म या वीडियो तैयार करनी होगी, जो हिंदी या अंग्रेजी भाषा में हो सकती है. इच्छुक प्रतिभागी अपनी फिल्म या वीडियो 15 फरवरी 2026 तक departmentoftransporthp@gmail.com पर ई-मेल के माध्यम से अथवा परिवहन निदेशालय, लीड एजेंसी, रोड सेफ्टी सेल, शिमला-171004 में भेज सकते हैं.'

उन्होंने बताया कि प्राप्त प्रविष्टियों में से चयनित श्रेष्ठ फिल्मों को अलग-अलग आयु वर्गों में 25 हजार रुपए नकद पुरस्कार, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा, जबकि 20 विशेष पुरस्कार के तहत चयनित प्रतिभागियों को 5 हजार रुपए नकद प्रदान किए जाएंगे. प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया जाएगा. आरटीओ ने कहा कि यह केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है, सड़क पर हर कदम सोच-समझकर रखने की. युवाओं और आम नागरिकों से आह्वान किया कि वो इस पहल से जुड़कर किसी अनजान की जान बचाने का माध्यम बनें, क्योंकि एक सही समय पर दिया गया संदेश, किसी परिवार को उजड़ने से बचा सकता है.

2-3 जनवरी को जागरूकता व प्रवर्तन अभियान

2 और 3 जनवरी को जिलों के प्रमुख स्थानों पर मोटर वाहन अधिनियम के प्रति जागरूकता और प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने के खिलाफ सख्ती की जाएगी और सांस विश्लेषक का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाएगा. साथ ही पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों और दोपहिया वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी जाएगी.

5 से 7 जनवरी तक जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठकें

5 से 7 जनवरी के बीच जिला सड़क सुरक्षा समितियों की विशेष बैठकें आयोजित होंगी. इनमें सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लक्ष्यों की समीक्षा की जाएगी और दुर्घटना मृत्यु दर में कम से कम 10 प्रतिशत की कमी लाने के प्रयासों पर चर्चा होगी. आईआरएडी डेटा के आधार पर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान कर एम्बुलेंस तैनाती और सुधार कार्यों पर भी मंथन किया जाएगा.

