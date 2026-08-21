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हिमाचल के मंदिरों में लक्ष्मी का वास, तीन साल में 4.19 अरब रुपए का चढ़ावा, सरकारी अधिग्रहण में हैं देवभूमि के 36 मंदिर

हिमाचल प्रदेश विधानसभा ( ETV Bharat )