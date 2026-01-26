26 जनवरी पर दिखी हिमाचल के वीरों की वीरता की झलक, देवभूमि के शूरवीरों को किया याद
गणतंत्र दिवस पर हिमाचल की झांकी नजर आई. इसके जरिए राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि और गौरवशाली सैन्य परंपरा को भी दिखाने का प्रयास किया गया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 26, 2026 at 8:46 PM IST
शिमला: 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्यपथ पर हिमाचल की झांकी नजर आई. 2020 के बाद ये पहला मौका है जब हिमाचल की झांकी गणतंत्र दिवस पर नजर आई है. वंदेमातरम थीम पर आधारित हिमाचल की झांकी में देवभूमि के वीरों की वीरता को दर्शाया गया था.
झांकी रथ पर सबसे आगे पैगेड़ा शैली की छत बनी थी. उससे पीछे कुल्लवी टोपी और हिमाचल के वीर सपूतों को प्रतिमाएं थी. साथ ही पहाड़ की बर्फीले चोटी पर तिरंगा फहराते हुए सैनिकों को दिखाया गया. झांकी के साथ कुल्लवी नर्तकों का एक दल चल रहा था. झांकी के जरिए देवभूमि के वीरों और उनकी वीरता को याद किया गया. वीरता,देवभूमि की संस्कृति, परंपरा और राष्ट्र सेवा के लिए कुर्बान होने वाले प्रदेश के वीर सपूतों की वीरता को देश के सामने रखने का प्रयास किया गया. इससे पूरा हिमाचल गौरवान्वित महसूस कर रहा था.
हिमाचल के हिस्से इतने वीरता पुरस्कार
हिमाचल प्रदेश की झांकी ने यह दिखाया कि हिमाचल प्रदेश न सिर्फ देवी-देवताओं की भूमि है, बल्कि निडर देशभक्ति की भी भूमि है और इसने अपने बहादुर बेटों को श्रद्धांजलि दी. इस राज्य ने देश को 1,203 वीरता पुरस्कार विजेता दिए हैं, जिनमें चार परमवीर चक्र, दो अशोक चक्र और 10 महावीर चक्र शामिल हैं, जो भारत के सैन्य इतिहास में वीरता का एक असाधारण रिकॉर्ड है. गणतंत्र दिवस की झांकी ने राज्य की इसी अदम्य भावना को श्रद्धांजलि दी.
गौरवशाली सैन्य परंपरा को दिखाने का प्रयास
झांकी के जरिए राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि के साथ-साथ उसकी गौरवशाली सैन्य परंपरा को भी दिखाने का प्रयास किया गया. झांकी में सैन्य जवानों के साथ पैगोड़ा छत और कुल्लवी टोपी के जरिए हिमाचल की सांस्कृतिक स्मृद्धि और देवभूमि के वीरों की वीरता को एक साथ दर्शाने का प्रयास किया गया था. बता दें कि इस बार गणतंत्र दिवस के लिए 17 राज्यों की झांकियों का चयन किया गया था.
कब-कब दिखी थी हिमाचल की झांकी
दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस पर साल 2020 में अंतिम बार कुल्लू दशहरा की झांकी प्रदर्शित हुई थी. हिमाचल में कुल्लू का दशहरा काफी प्रसिद्ध है. इस दौरान भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा निकलती है. ऐसे में इसी की झांकी को दिल्ली के गणतंत्र दिवस पर दिखाया गया था. इससे पहले, गणतंत्र दिवस पर साल 2007 में लाहौल-स्पीति, साल 2012 में किन्नौर, 2017 में चंबा की संस्कृति की झलक राजपथ पर दिखाई गई थी. वहीं, साल 2018 में लाहौल-स्पीति के 1300 साल पुरानी गोंपा की झांकी दिखाई गई थी. इसके बाद अंतिम बार साल 2020 में कुल्लू दशहरा की झांकी को शामिल किया था.
