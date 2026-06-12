ETV Bharat / state

HPRCA ने इन भर्ती परीक्षाओं के एडमिट कार्ड किए जारी, अभ्यर्थी वेबसाइट से करें डाउनलोड

आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अंतिम समय तक इंतजार न करें और समय रहते अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें.

HIMACHAL STATE SELECTION COMMISSION
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 7:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने विभिन्न पदों के लिए आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. आयोग ने संबंधित परीक्षाओं के प्रवेश पत्र अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं, जिन्हें अभ्यर्थी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं.

इन भर्ती परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी

आयोग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, स्टेनो टाइपिस्ट (पोस्ट कोड-25025), प्लेट मेकर (ऑफसेट) (पोस्ट कोड-25009), ऑफसेट ऑपरेटर (पोस्ट कोड-25007), फोटो टाइप सेटर ऑपरेटर (पोस्ट कोड-25008) तथा फ्लाई ब्वॉय (ऑफसेट) (पोस्ट कोड-25010) पदों के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के एडमिट कार्ड वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं. इन पदों के लिए आवेदन कर चुके अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने यूजर आईडी और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं.

कोई भी परेशानी हो तो यहां करें संपर्क

आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा से पहले अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उसमें दर्ज नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, परीक्षा तिथि और समय सहित सभी जानकारियों की सावधानीपूर्वक जांच कर लें. यदि किसी प्रकार की त्रुटि या समस्या सामने आती है तो तुरंत आयोग से संपर्क करें. उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में तकनीकी कारणों से अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में दिक्कत आ सकती है. ऐसे उम्मीदवारों की सुविधा के लिए आयोग ने विशेष तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाई है. यदि किसी अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई परेशानी आती है तो वह सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आयोग के तकनीकी हेल्प डेस्क नंबर 9986638751 पर संपर्क कर सकता है. हेल्प डेस्क के माध्यम से उम्मीदवारों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा.

'समय रहते डाउनलोड कर लें एडमिट कार्ड'

डॉ. महाजन ने अभ्यर्थियों से अपील की कि वे अंतिम समय तक इंतजार न करें और समय रहते अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें. परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ वैध फोटो पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य होगा. बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग समय-समय पर विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करता है. ऐसे में एडमिट कार्ड जारी होने के बाद अब उम्मीदवारों ने परीक्षा की तैयारियां और तेज कर दी हैं. आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा संबंधी नवीनतम जानकारी के लिए नियमित रूप से अपनी आधिकारिक वेबसाइट देखने की सलाह दी है.

ये भी पढ़ें: उत्कृष्ट शिक्षकों का होगा राज्य स्तर पर सम्मान, हिमाचल में शुरू हुई 'श्रेष्ठ गुरु' की तलाश

ये भी पढ़ें: मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड-2 का फाइनल रिजल्ट घोषित, केवल 2 अभ्यर्थियों का हुआ चयन

TAGGED:

HPRCA ADMIT CARDS
हिमाचल राज्य चयन आयोग एडमिट कार्ड
STENO TYPIST ADMIT CARD HPRCA
HIMACHAL GOVERNMENT JOBS
HIMACHAL STATE SELECTION COMMISSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.