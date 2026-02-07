फ्लोर मिल में पकड़ी गई खामियां, राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष के नेतृत्व में हुई छापेमारी
डॉ. सत्य प्रकाश कत्याल के नेतृत्व में आयोग की टीम ने ऊना का चार दिवसीय दौरा किया. शिकायतों को आयोग ने गंभीरता से लिया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : February 7, 2026 at 8:27 AM IST
ऊना: खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की हकीकत परखने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग ने चार दिवसीय व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया. आयोग के अध्यक्ष डॉ. सत्य प्रकाश कत्याल के नेतृत्व में चले इस प्रवास के दौरान स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, फ्लोर मिलों, उचित मूल्य की दुकानों और स्वास्थ्य संस्थानों का गहन निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान जहां अधिकांश स्थानों पर व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं, वहीं फ्लोर मिलों में आटे की गुणवत्ता को लेकर गंभीर खामियां सामने आईं.
खास तौर पर बच्चों के पोषण से जुड़े मिड डे मील और आंगनबाड़ी राशन में मिलावट की शिकायतों को आयोग ने गंभीरता से लिया. आयोग ने स्पष्ट किया कि बच्चों के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. प्रेस वार्ता के दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक राजीव शर्मा और उपनिदेशक शिक्षा सोम लाल धीमान भी उपस्थित रहे.
यहां मिली खामियां
हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉ. सत्य प्रकाश कत्याल के नेतृत्व में आयोग की टीम ने ऊना का चार दिवसीय दौरा किया. इस अवसर पर डॉ. कत्याल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए दौरे के दौरान की गई कार्रवाई और निरीक्षण की विस्तृत जानकारी साझा की. प्रवास के पहले दिन जिला मुख्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई. इसके बाद विभिन्न स्कूलों में तैयार हो रहे मिड डे मील और आंगनबाड़ी केंद्रों को आपूर्ति किए जा रहे राशन की जांच की गई. आयोग ने जांच के दौरान पाया कि एक आटा मिल से सप्लाई किए जा रहे NFSA गेहूं के साथ मैदा और सूजी भी प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो नियमों के खिलाफ है. इस पर आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित विभाग को तत्काल जांच और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.
मिड डे मील इंचाज को बदलने के निर्देश
डॉ. कत्याल ने बताया कि 'बंगाणा, ऊना और हरोली ब्लॉक के स्कूलों में मिड डे मील की स्थिति अधिकांशतः संतोषजनक पाई गई. हालांकि एक स्कूल में पर्याप्त राशन उपलब्ध न होने पर मिड डे मील इंचार्ज को मौके पर ही बदलने के निर्देश दिए गए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो. आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छता और खाद्य सामग्री का रखरखाव भी संतोषजनक पाया गया. उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण के दौरान दुकान संचालन और खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था सही पाई गई. आयोग ने निर्देश दिए कि मिड डे मील वर्करों का हर तीन महीने में मेडिकल चेकअप अनिवार्य रूप से करवाया जाए और स्कूलों में निरीक्षण की संख्या बढ़ाई जाए. इसके अलावा ऊना अस्पताल में संचालित न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर का भी दौरा किया गया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. छिन्नमस्तिका कुष्ठ रोग आश्रम में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का आकलन किया गया, जहां रह रहे लोगों से फीडबैक लिया गया, जो संतोषजनक रहा.'
ये भी पढ़ें: पहाड़ों पर भी तेज़ होगी इंटरनेट की चाल, दूरसंचार विभाग ने 26 GHz बैंड पर शुरू किया 5G परीक्षण