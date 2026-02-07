ETV Bharat / state

फ्लोर मिल में पकड़ी गई खामियां, राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष के नेतृत्व में हुई छापेमारी

ऊना: खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की हकीकत परखने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग ने चार दिवसीय व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया. आयोग के अध्यक्ष डॉ. सत्य प्रकाश कत्याल के नेतृत्व में चले इस प्रवास के दौरान स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, फ्लोर मिलों, उचित मूल्य की दुकानों और स्वास्थ्य संस्थानों का गहन निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान जहां अधिकांश स्थानों पर व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं, वहीं फ्लोर मिलों में आटे की गुणवत्ता को लेकर गंभीर खामियां सामने आईं.

खास तौर पर बच्चों के पोषण से जुड़े मिड डे मील और आंगनबाड़ी राशन में मिलावट की शिकायतों को आयोग ने गंभीरता से लिया. आयोग ने स्पष्ट किया कि बच्चों के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. प्रेस वार्ता के दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक राजीव शर्मा और उपनिदेशक शिक्षा सोम लाल धीमान भी उपस्थित रहे.

यहां मिली खामियां

हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉ. सत्य प्रकाश कत्याल के नेतृत्व में आयोग की टीम ने ऊना का चार दिवसीय दौरा किया. इस अवसर पर डॉ. कत्याल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए दौरे के दौरान की गई कार्रवाई और निरीक्षण की विस्तृत जानकारी साझा की. प्रवास के पहले दिन जिला मुख्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई. इसके बाद विभिन्न स्कूलों में तैयार हो रहे मिड डे मील और आंगनबाड़ी केंद्रों को आपूर्ति किए जा रहे राशन की जांच की गई. आयोग ने जांच के दौरान पाया कि एक आटा मिल से सप्लाई किए जा रहे NFSA गेहूं के साथ मैदा और सूजी भी प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो नियमों के खिलाफ है. इस पर आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित विभाग को तत्काल जांच और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.