हिमाचल प्रदेश शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट बिल 2025 पेश, जानिए क्या है इस बिल का मकसद?

बिल में हिमाचल में दुकानों और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करने वाले मौजूदा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में बड़े बदलावों का है प्रस्ताव.

Himachal Assembly Winter Session
शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट बिल पेश (Himachal Assembly)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 8:31 PM IST

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इन दिनों विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है. आपदा समेत कई मुद्दों पर तपोवन सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोप-प्रत्यारोप से 'तप' रहा है. इसी बीच हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्री और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान ने मंगलवार (2 दिसंबर) को विधानसभा में हिमाचल प्रदेश शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट (अमेंडमेंट) बिल, 2025 पेश किया. इसमें राज्य में दुकानों और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करने वाले मौजूदा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में बड़े बदलावों का प्रस्ताव है. आइए जानते हैं इश बिल का मकसद क्या है और किसे इशका लाभ मिलने वाला है?

शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट बिल पेश

बिल के मुताबिक, इन बदलावों का मकसद पहाड़ी राज्य में बदलते इंस्टीट्यूशनल और सोशियो-इकोनॉमिक हालात को देखते हुए हिमाचल प्रदेश शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, 1969 के नियमों को मॉडर्न बनाना है. प्रस्तावित बड़े बदलावों में से एक है मंज़ूर ओवरटाइम घंटों को बढ़ाना. ओरिजिनल एक्ट का सेक्शन-7 अभी ओवरटाइम काम को हर तिमाही 50 घंटे तक लिमिट करता है.

ओवरटाइम सैलरी नॉर्मल घंटे के रेट से दोगुनी

इस अमेंडमेंट का मकसद इस लिमिट को बढ़ाकर हर तिमाही 144 घंटे करना है, बशर्ते ओवरटाइम सैलरी नॉर्मल घंटे के रेट से दोगुनी हो. इस कदम का मकसद कर्मचारियों को सही कम्पेनसेशन पक्का करते हुए ज़्यादा कमाई के मौके देना है. एक और अहम अमेंडमेंट कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के रजिस्ट्रेशन से जुड़ा है. ओरिजिनल एक्ट के सेक्शन-13 के मुताबिक, हर एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर करना जरूरी है.

छोटे बिजनेस के लिए नियमों का पालनहो जाएगा आसान!

बिल में 10 या उससे ज्यादा लोगों को काम पर रखने वाली जगहों तक जरूरी रजिस्ट्रेशन को सीमित करके इस जरूरत को सही बनाने का प्रस्ताव है, जिससे छोटे बिजनेस के लिए नियमों का पालन आसान हो जाएगा. बिल के साथ दिए गए मकसद और वजहों के बयान में कहा गया है कि प्रस्तावित बदलावों से एक्ट की जरूरत और असर को बढ़ाने और राज्य में बिजनेस करने में आसानी होने की उम्मीद है.

क्या है बिल का मकसद?

सरकार का कहना है कि, एक्ट के लागू होने के पांच दशक से ज्यादा समय बाद भी, कुछ नियमों में मौजूदा आर्थिक हकीकत के हिसाब से बदलाव की जरूरत है. बिल का मकसद कर्मचारियों की भलाई और बिजनेस में आसानी के बीच बैलेंस बनाते हुए इन नियमों को अपडेट करना है.

संपादक की पसंद

