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शिमला में पहले NH किनारे ढाबे पर खाया चाय परांठा, फिर आंखों में मिर्ची पाउडर छीन लिया मंगलसूत्र

एनएच-05 किनारे ढाबा चलाने वाली बुजुर्ग महिला की आंखों में मिर्च डालकर अज्ञात बदमाश सोने का मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गया.

महिला से छीना मंगलसूत्र
महिला से छीना मंगलसूत्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 2:04 PM IST

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शिमला: नेशनल हाइवे किनारे ढाबे पर चाय-पराठे खाने के बाद एक बदमाश ने 61 वर्षीय महिला की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर उसके गले से सोने का मंगलसूत्र छीन लिया और फरार हो गया। घटना उस समय हुई जब महिला का पति सामान लेने बाजार गया था. वारदात के समय महिला ढाबे पर अकेली थी. महिला के अनुसार आरोपी की उम्र करीब 25 से 30 वर्ष है और वह सफेद चेकदार कमीज, काली पैंट, जिस पर सफेद पट्टियां थीं, और काले जूते पहने हुए था. वारदात शिमला जिला के कुमारसेन थाना के अंतर्गत बरूवाग में नेशनल हाइवे-05 के किनारे स्थित ढाबे पर दिनदहाड़े हुई.

एएसपी मेहर पंवर के अनुसार बरूवाग में हाइवे किनारे करीब एक महीने पहले 61 वर्षीय कांंकू देवी ने अपने पति सुंदर लाल के साथ ढाबा (भोजनालय) शुरू किया था. 26 सितंबर को सुबह करीब 9:30 बजे एक अज्ञात व्यक्ति उनके ढाबे पर आया और चाय-पराठे खाने के बाद वहीं बैठा रहा. करीब 11 बजे महिला का पति सुंदर लाल सामान लेने के लिए नारकंडा बाजार चला गया. इसके बाद महिला ढाबे पर अकेली रह गई.

महिला के बयान के मुताबिक दोपहर करीब 12 बजे वह ढाबे के बाहर बर्तन धो रही थी. इसी दौरान वहां पहले से चाय परांठा खाने बैठा अज्ञात व्यक्ति अचानक पीछे से उसके पास आया और दोनों हाथों से उसकी दोनों आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया. आंखों में तेज जलन होने के कारण महिला कुछ देख नहीं सकी. इसी दौरान आरोपी ने उसके गले से सोने का मंगलसूत्र छीना और मौके से भाग गया.

महिला ने शोर मचाकर मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन उस समय आसपास कोई व्यक्ति या वाहन नहीं था. आंखों में मिर्च पाउडर पड़ने के कारण वो ये भी नहीं देख सकी कि आरोपी किस दिशा में भागा. शिकायत के अनुसार आरोपी जब भी ढाबे पर खाना खाने आता था, सफेद चेकदार कमीज, काली पैंट जिस पर सफेद पट्टियां थीं और काले जूते पहनता था. उसकी उम्र करीब 25 से 30 वर्ष बताई गई है.

पुलिस ने बताया कि थाना कुमारसैन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 304(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक किशोरी लाल कर रहे हैं. पुलिस अधिकारी के मुताबिक शिकायत के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है और फरार आरोपी की पहचान कर उसकी तलाश की जा रही है. पुलिस आसपास के क्षेत्र में आरोपी के संबंध में जानकारी जुटा रही है.

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BARUWAG ELDERLY WOMAN ROBBED
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WOMAN ROBBED AT DHABA
ढाबे पर मंगलसूत्र छीना
ELDERLY WOMAN ROBBED NH 5 DHABA

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