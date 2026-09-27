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शिमला में पहले NH किनारे ढाबे पर खाया चाय परांठा, फिर आंखों में मिर्ची पाउडर छीन लिया मंगलसूत्र

महिला से छीना मंगलसूत्र ( ETV Bharat )

शिमला: नेशनल हाइवे किनारे ढाबे पर चाय-पराठे खाने के बाद एक बदमाश ने 61 वर्षीय महिला की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर उसके गले से सोने का मंगलसूत्र छीन लिया और फरार हो गया। घटना उस समय हुई जब महिला का पति सामान लेने बाजार गया था. वारदात के समय महिला ढाबे पर अकेली थी. महिला के अनुसार आरोपी की उम्र करीब 25 से 30 वर्ष है और वह सफेद चेकदार कमीज, काली पैंट, जिस पर सफेद पट्टियां थीं, और काले जूते पहने हुए था. वारदात शिमला जिला के कुमारसेन थाना के अंतर्गत बरूवाग में नेशनल हाइवे-05 के किनारे स्थित ढाबे पर दिनदहाड़े हुई.