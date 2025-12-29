ETV Bharat / state

'हिमाचल में जिस योजना से लोगों को मिलता था काम, केंद्र ने उसे कर दिया समाप्त'

मनरेगा का नाम बदलने पर शिमला में सुक्खू कैबिनेट ने किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन ( ETV BHARAT )

शिमला: केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदलकर 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन' किए जाने को लेकर हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक माहौल गरमा गया है. सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में पूरी कैबिनेट ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया. सरकार का कहना है कि यह फैसला ग्रामीण रोजगार और पंचायतीराज व्यवस्था को कमजोर करने वाला है. मनरेगा का नाम बदलने पर शिमला में सुक्खू कैबिनेट ने किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन (ETV BHARAT) मनरेगा को खत्म करने का आरोप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना को नाम बदलकर खत्म करने का काम किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा ग्रामीणों को मांग के आधार पर रोजगार देने की योजना थी, लेकिन नई व्यवस्था में यह अधिकार समाप्त कर दिया गया है. अब रोजगार पंचायत की मांग पर नहीं, बल्कि केंद्र की मंजूरी और एलोकेशन पर निर्भर होगा. 'कमजोर होगी पंचायतों की भूमिका' सीएम सुक्खू ने कहा कि पहले पंचायत प्रधान और ग्रामसभा के माध्यम से लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलता था. इससे सड़कों, रास्तों, तालाबों और अन्य विकास कार्यों को गति मिलती थी. नई व्यवस्था में पंचायतों की भूमिका लगभग खत्म हो गई है, जिससे हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य को बड़ा नुकसान होगा. राज्य पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ