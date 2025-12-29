'हिमाचल में जिस योजना से लोगों को मिलता था काम, केंद्र ने उसे कर दिया समाप्त'
मनरेगा योजना का नाम बदलने पर सुक्खू कैबिनेट ने सोमवार को शिमला में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया.
शिमला: केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदलकर 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन' किए जाने को लेकर हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक माहौल गरमा गया है. सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में पूरी कैबिनेट ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया. सरकार का कहना है कि यह फैसला ग्रामीण रोजगार और पंचायतीराज व्यवस्था को कमजोर करने वाला है.
मनरेगा को खत्म करने का आरोप
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना को नाम बदलकर खत्म करने का काम किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा ग्रामीणों को मांग के आधार पर रोजगार देने की योजना थी, लेकिन नई व्यवस्था में यह अधिकार समाप्त कर दिया गया है. अब रोजगार पंचायत की मांग पर नहीं, बल्कि केंद्र की मंजूरी और एलोकेशन पर निर्भर होगा.
'कमजोर होगी पंचायतों की भूमिका'
सीएम सुक्खू ने कहा कि पहले पंचायत प्रधान और ग्रामसभा के माध्यम से लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलता था. इससे सड़कों, रास्तों, तालाबों और अन्य विकास कार्यों को गति मिलती थी. नई व्यवस्था में पंचायतों की भूमिका लगभग खत्म हो गई है, जिससे हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य को बड़ा नुकसान होगा.
राज्य पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ
मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत पहले केंद्र सरकार 100 प्रतिशत मजदूरी देती थी, लेकिन अब नई व्यवस्था में 10 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार पर डाल दिया गया है. इसके अलावा मनरेगा कर्मचारियों के लिए बजट प्रावधान भी खत्म कर दिया गया है, जिससे योजना का ढांचा कमजोर होगा.
ब्लॉक स्तर तक होगा आंदोलन
सीएम सुक्खू ने स्पष्ट किया कि यह केवल शुरुआत है. अगर केंद्र सरकार ने फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया तो आने वाले समय में प्रदेशभर में ब्लॉक स्तर पर भी प्रदर्शन किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ नाम की नहीं, बल्कि ग्रामीण रोजगार और अधिकारों की है.
डिप्टी सीएम ने केंद्र पर साधा निशाना
डिप्टी मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मनरेगा की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से की थी. यह योजना लाखों ग्रामीण परिवारों की आजीविका का सहारा बनी. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार महात्मा गांधी की विचारधारा के विपरीत फैसले ले रही है.
'पंचायतीराज व्यवस्था पर प्रहार'
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मनरेगा को 12 महीने से घटाकर 10 महीने तक सीमित करना और इसे केंद्र की अधिसूचना पर निर्भर करना पंचायतीराज व्यवस्था पर सीधा हमला है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने फैसले वापस नहीं लिए, तो राज्य सरकार आंदोलन को और तेज करेगी.
