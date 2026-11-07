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देवभूमि हिमाचल की धन कथा, चार साल में रुपए 230000000 का इंतजाम, खजाने को मिलेगी सुख की सांस

हिमाचल के खजाने में होगी धनवर्षा! ( ETV BHARAT )

शिमला: पेट भरा हुआ हो तो परमसत्ता की कथा भी आराम और सुख से पूरी होती है. लोक में प्रचलित है- ये लो कंठी, ये लो माला, भूखे भजन न होए गोपाला... इसी कहावत के आलोक में देखें तो किसी भी राज्य की सत्ता चलाने के लिए धन चाहिए. हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने चार साल में धन कथा पर फोकस किया. खुद सीएम सुक्खू करीब-करीब हर मंच से कहते आए हैं कि उनका लक्ष्य हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने का है.

हिमाचल प्रदेश के हक में शुक्रवार को देश की सबसे बड़ी अदालत से एक महत्वपूर्ण निर्णय आया. इस निर्णय से आने वाले समय में सरकार के खजाने को अधिकतम 20 हजार करोड़ रुपए का लाभ होगा. शनिवार को दिवाली पर्व से एक दिन पहले सीएम सुक्खू ने शिमला स्थित अपने सरकारी आवास ओक ओवर में बीबीएमबी परियोजनाओं में 7.19 फीसदी हिस्सेदारी के हक पर निर्णायक मोहर लगने के बाद फिर दोहराया कि उनकी सोच हिमाचल को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने की है.

आखिरकार वो कौन से चार बड़े मसले हैं, जिनकी लड़ाई जीतने के बाद हिमाचल के खजाने को सुख की सांस आई है. रुपए 230000000 की धन कथा क्या है और कैसे तीन मामलों में कानूनी लड़ाई और एक मामले में केंद्र सरकार के समक्ष हक की आवाज उठाई गई. यहां उक्त मामलों की संक्षेप में चर्चा करेंगे. चार मामले और 23 हजार करोड़ का गणित हिमाचल प्रदेश को सबसे बड़ी जीत फिलहाल भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के तहत संचालित हो रही बिजली परियोजनाओं में 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी के एरियर का मसला हल होने पर मिली है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब व हरियाणा कैशलेस सेटलमेंट के तौर पर अब 7.19 फीसदी हिस्सेदारी के एरियर का भुगतान बिजली के रूप में करेंगे. बीस साल में ये रकम अधिकतम 20 हजार करोड़ रुपए बनेगी. हिमाचल को कुल बिजली 11973 मिलियन यूनिट मिलनी है. साल में ये बिजली करीब 60 करोड़ यूनिट बनती है. इसे छह रुपए प्रति यूनिट से लेकर 13 या 14 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से जरूरतमंद राज्यों को बेचा जाए तो न्यूनतम 10 हजार करोड़ व अधिकतम 20 हजार करोड़ रुपए हिमाचल के खजाने में आएंगे. इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश ने करछम-वांगतू परियोजना में रॉयल्टी की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से जीती. जेएसडब्ल्यू एनर्जी कंपनी की तरफ से संचालित की जा रही बिजली परियोजना से हिमाचल को 12 फीसदी रॉयल्टी मिल रही थी. राज्य सरकार 18 फीसदी रॉयल्टी का हक मांग रही थी. हाईकोर्ट से फैसला हिमाचल के हक में नहीं आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष पर मोहर लगाई. अब इससे हिमाचल को 150 करोड़ रुपए सालाना अतिरिक्त मिल रहे हैं. इसी प्रकार राष्ट्रीय महत्व की किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने केंद्र सरकार को इस बात पर सहमत किया कि किशाऊ बांध परियोजना के पावर कंपोनेंट की जो लागत हिमाचल के हिस्से आ रही है, उसे वे राज्य वहन करें, जिन्हें पानी मिलना है. केंद्र सरकार व अन्य लाभार्थी राज्यों की सरकारें राजी हुई और हिमाचल सबसे पहले तो पावर कंपोनेंट के आठ सौ करोड़ रुपए देने से बच गया. फिर हिमाचल को इस परियोजना से सौ करोड़ यूनिट बिजली मिलेगी. इस बिजली की कीमत छह सौ करोड़ रुपए सालाना है. यानी बीबीएमबी, करछम-वांगतू परियोजना और किशाऊ बांध परियोजना से हिमाचल को कुल मिलाकर 20750 करोड़ रुपए मिलेंगे. इसी तरह ब्रिटिश काल की संपत्ति वाइल्ड फ्लावर हाल की कानूनी जंग सुप्रीम कोर्ट से जीती गई. उस संपत्ति से अब हिमाचल सरकार को कुल 2500 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा. इसमें दीर्घकालीन 35 साल की लाइसेंस अवधि से 2000 करोड़ रुपए, चार सौ करोड़ रुपए नकद और 48 करोड़ रुपए अग्रिम लाइसेंस फीस के रूप में हैं. इस तरह कुल मिलाकर सारा राजस्व 23 हजार करोड़ रुपए से अधिक बनता है. हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, केस वन भाखड़ा बांध बनने से देश के कई हिस्से रोशन हुए, लेकिन हिमाचल को विस्थापन का अंधेरा झेलना पड़ा. आजादी के बाद वर्ष 1948 में इसका निर्माण आरंभ हुआ. देश के पहले पीएम जवाहर लाल नेहरू ने 1963 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया. हिमाचल पहले पंजाब का ही हिस्सा था. पंजाब पुनर्गठन एक्ट में हिमाचल को भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की तरफ से संचालित की जा रही परियोजनाओं से हिस्सेदारी का मामला शुरू हुआ. जब पंजाब व हरियाणा ने हिमाचल को परियोजनाओं में उसका हक नहीं दिया तो प्रदेश ने अदालत का सहारा लिया. वर्ष 1996 में तत्कालीन वीरभद्र सिंह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ओरिजनल सिविल सूट दाखिल किया. हिमाचल ने 1966 से परियोजनाओं में अपनी वैध हिस्सेदारी मांगी. कानूनी लड़ाई चलती रही और फिर प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व वाली सरकार के समय में सुप्रीम कोर्ट से 2011 में हिमाचल के हक में फैसला आया. हिमाचल को 7.19 फीसदी की हिस्सेदारी पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई. पंजाब व हरियाणा का इन परियोजनाओं में हिस्सा क्रमश: 51.80 व 37.51 रहा. शेष हिस्सा चंडीगढ़ को मिला.