देवभूमि हिमाचल की धन कथा, चार साल में रुपए 230000000 का इंतजाम, खजाने को मिलेगी सुख की सांस
हिमाचल सरकार को चार प्रमुख मामलों में कानूनी जीत से 23 हजार करोड़ से अधिक का राजस्व मिलने की उम्मीद है. रजनीश शर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 5:48 PM IST
शिमला: पेट भरा हुआ हो तो परमसत्ता की कथा भी आराम और सुख से पूरी होती है. लोक में प्रचलित है- ये लो कंठी, ये लो माला, भूखे भजन न होए गोपाला... इसी कहावत के आलोक में देखें तो किसी भी राज्य की सत्ता चलाने के लिए धन चाहिए. हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने चार साल में धन कथा पर फोकस किया. खुद सीएम सुक्खू करीब-करीब हर मंच से कहते आए हैं कि उनका लक्ष्य हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने का है.
हिमाचल प्रदेश के हक में शुक्रवार को देश की सबसे बड़ी अदालत से एक महत्वपूर्ण निर्णय आया. इस निर्णय से आने वाले समय में सरकार के खजाने को अधिकतम 20 हजार करोड़ रुपए का लाभ होगा. शनिवार को दिवाली पर्व से एक दिन पहले सीएम सुक्खू ने शिमला स्थित अपने सरकारी आवास ओक ओवर में बीबीएमबी परियोजनाओं में 7.19 फीसदी हिस्सेदारी के हक पर निर्णायक मोहर लगने के बाद फिर दोहराया कि उनकी सोच हिमाचल को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने की है.
आखिरकार वो कौन से चार बड़े मसले हैं, जिनकी लड़ाई जीतने के बाद हिमाचल के खजाने को सुख की सांस आई है. रुपए 230000000 की धन कथा क्या है और कैसे तीन मामलों में कानूनी लड़ाई और एक मामले में केंद्र सरकार के समक्ष हक की आवाज उठाई गई. यहां उक्त मामलों की संक्षेप में चर्चा करेंगे.
चार मामले और 23 हजार करोड़ का गणित
हिमाचल प्रदेश को सबसे बड़ी जीत फिलहाल भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के तहत संचालित हो रही बिजली परियोजनाओं में 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी के एरियर का मसला हल होने पर मिली है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब व हरियाणा कैशलेस सेटलमेंट के तौर पर अब 7.19 फीसदी हिस्सेदारी के एरियर का भुगतान बिजली के रूप में करेंगे.
बीस साल में ये रकम अधिकतम 20 हजार करोड़ रुपए बनेगी. हिमाचल को कुल बिजली 11973 मिलियन यूनिट मिलनी है. साल में ये बिजली करीब 60 करोड़ यूनिट बनती है. इसे छह रुपए प्रति यूनिट से लेकर 13 या 14 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से जरूरतमंद राज्यों को बेचा जाए तो न्यूनतम 10 हजार करोड़ व अधिकतम 20 हजार करोड़ रुपए हिमाचल के खजाने में आएंगे.
इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश ने करछम-वांगतू परियोजना में रॉयल्टी की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से जीती. जेएसडब्ल्यू एनर्जी कंपनी की तरफ से संचालित की जा रही बिजली परियोजना से हिमाचल को 12 फीसदी रॉयल्टी मिल रही थी. राज्य सरकार 18 फीसदी रॉयल्टी का हक मांग रही थी. हाईकोर्ट से फैसला हिमाचल के हक में नहीं आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष पर मोहर लगाई. अब इससे हिमाचल को 150 करोड़ रुपए सालाना अतिरिक्त मिल रहे हैं.
इसी प्रकार राष्ट्रीय महत्व की किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने केंद्र सरकार को इस बात पर सहमत किया कि किशाऊ बांध परियोजना के पावर कंपोनेंट की जो लागत हिमाचल के हिस्से आ रही है, उसे वे राज्य वहन करें, जिन्हें पानी मिलना है. केंद्र सरकार व अन्य लाभार्थी राज्यों की सरकारें राजी हुई और हिमाचल सबसे पहले तो पावर कंपोनेंट के आठ सौ करोड़ रुपए देने से बच गया.
फिर हिमाचल को इस परियोजना से सौ करोड़ यूनिट बिजली मिलेगी. इस बिजली की कीमत छह सौ करोड़ रुपए सालाना है. यानी बीबीएमबी, करछम-वांगतू परियोजना और किशाऊ बांध परियोजना से हिमाचल को कुल मिलाकर 20750 करोड़ रुपए मिलेंगे. इसी तरह ब्रिटिश काल की संपत्ति वाइल्ड फ्लावर हाल की कानूनी जंग सुप्रीम कोर्ट से जीती गई. उस संपत्ति से अब हिमाचल सरकार को कुल 2500 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा. इसमें दीर्घकालीन 35 साल की लाइसेंस अवधि से 2000 करोड़ रुपए, चार सौ करोड़ रुपए नकद और 48 करोड़ रुपए अग्रिम लाइसेंस फीस के रूप में हैं. इस तरह कुल मिलाकर सारा राजस्व 23 हजार करोड़ रुपए से अधिक बनता है.
हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, केस वन
भाखड़ा बांध बनने से देश के कई हिस्से रोशन हुए, लेकिन हिमाचल को विस्थापन का अंधेरा झेलना पड़ा. आजादी के बाद वर्ष 1948 में इसका निर्माण आरंभ हुआ. देश के पहले पीएम जवाहर लाल नेहरू ने 1963 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया. हिमाचल पहले पंजाब का ही हिस्सा था. पंजाब पुनर्गठन एक्ट में हिमाचल को भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की तरफ से संचालित की जा रही परियोजनाओं से हिस्सेदारी का मामला शुरू हुआ. जब पंजाब व हरियाणा ने हिमाचल को परियोजनाओं में उसका हक नहीं दिया तो प्रदेश ने अदालत का सहारा लिया. वर्ष 1996 में तत्कालीन वीरभद्र सिंह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ओरिजनल सिविल सूट दाखिल किया.
हिमाचल ने 1966 से परियोजनाओं में अपनी वैध हिस्सेदारी मांगी. कानूनी लड़ाई चलती रही और फिर प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व वाली सरकार के समय में सुप्रीम कोर्ट से 2011 में हिमाचल के हक में फैसला आया. हिमाचल को 7.19 फीसदी की हिस्सेदारी पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई. पंजाब व हरियाणा का इन परियोजनाओं में हिस्सा क्रमश: 51.80 व 37.51 रहा. शेष हिस्सा चंडीगढ़ को मिला.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब व हरियाणा ने 2011 से तो तय हिस्सा देना आरंभ किया, लेकिन एरियर पर टालमटोल करते रहे. वर्ष 1966 से 2011 तक की अवधि के एरियर को लेकर अब फैसला हुआ है. अब हिमाचल को कुल 11973 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी. ये बिजली बीस साल में पूरी करनी होगी. इससे राज्य को अधिकतम 20 हजार करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा.
किशाऊ बांध का किस्सा, केस टू
राष्ट्रीय महत्व की किशाऊ बांध परियोजना को लेकर वैसे तो ऊपर की पंक्तियों में वर्णन किया गया है, लेकिन यहां एक तथ्य गौर करने लायक है. किशाऊ बांध परियोजना और बीबीएमबी एरियर मामला आपस में जुड़े हुए हैं. वो इस तरह कि जिस समय किशाऊ बांध परियोजना पर समझौता होना था, तब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कूटनीति से काम लिया और कहा कि हस्ताक्षर तभी किए जाएंगे, जब हरियाणा-पंजाब बीबीएमबी एरियर मामले में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करेंगे. शपथ पत्र दाखिल कर हरियाणा व पंजाब एरियर देने के लिए राजी होंगे.
चूंकि हरियाणा को किशाऊ बांध से मिलने वाले पानी की जरूरत थी, लिहाजा उसने इसे मंजूर किया. पंजाब ने भी सुप्रीम कोर्ट में दूसरी सुनवाई के बाद एफिडेविट दाखिल कर दिया. इस तरह किशाऊ बांध परियोजना के रास्ते की बाधाएं दूर हुई और हिमाचल को दोनों ही लाभ मिल गए. एक किशाऊ बांध से 600 करोड़ की बिजली और बीबीएमबी से एरियर के रूप में 11973 मिलियन यूनिट बिजली. किशाऊ बांध परियोजना को लेकर हिमाचल की आपत्ति सिर्फ यही थी कि पावर कंपोनेंट की लागत वे राज्य उठाएं, जिन्हें पानी मिलना है. खैर, दोनों मसले अब हल हो चुके हैं.
ब्रिटिशकाल की संपत्ति से भरेगा खजाना, केस थ्री
शिमला के समीप छराबड़ा में ब्रिटिशकालीन इमारत थी. आजादी के बाद भारत सरकार इसकी मालिक हुई. हिमाचल के गठन के बाद ये संपत्ति हिमाचल सरकार की हो गई. वर्ष 1993 में यहां आग लगी और सारी इमारत नष्ट हो गई. वीरभद्र सिंह सरकार ने वर्ष 1995 में पर्यटन विकास निगम के इस होटल को प्राइवेट सेक्टर में देने का फैसला किया. इस संपत्ति को लेकर ईआईएच यानी ईस्ट इंडिया होटल्स के साथ संयुक्त वेंचर हस्ताक्षरित हुआ. फिर 1997 में वीरभद्र सिंह सरकार ने कन्वेंयस डीड के माध्यम से इसे मशोबरा रिजार्ट लिमिटेड को हस्तांतरित किया. होटल विकसित करने के लिए चालीस करोड़ की परियोजना लागत आंकी गई.
चूंकि जमीन हिमाचल सरकार की थी तो संयुक्त वेंचर में भूमि के रूप में सरकार की हिस्सेदारी 35 फीसदी तय हुई. सत्ता परिवर्तन के बाद 2002 में प्रेम कुमार धूमल सरकार ने संयुक्त वेंचर को रद्द किया. संबंधित कंपनी मामले को हाईकोर्ट ले गई. हाईकोर्ट ने इस केस में आर्बिट्रेटर नियुक्त किया. आर्बिट्रेटर ने 2005 में केस में अवार्ड दे दिया, जिसमें कहा गया कि भूमि वापस राज्य सरकार को देनी होगी और फिर सरकार इसे लीज पर कंपनी को देगी. कंपनी ने इस अवार्ड के खिलाफ फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाईकोर्ट ने 2016 में कंपनी की याचिका खारिज कर दी. मामला फिर डबल बैंच में गया. डबल बैंच से भी 2022 में कंपनी को झटका लगा.
कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. वहां से भी फैसला हिमाचल के हक में आया. सुक्खू सरकार के समय पिछले साल होटल का पजेशन सरकार के पास आ गया. पूरी कानूनी लड़ाई के बाद हिमाचल सरकार को कई लाभ हुए. वाइल्ड फ्लावर हाल से कुल 2500 करोड़ रुपए मिलेंगे. होटल को लीज पर दिया गया है. इनमें लाइसेंस फीस, अग्रिम शुल्क आदि मिलाकर हिमाचल सरकार को राजस्व को भारी लाभ होगा. केस नंबर चार के तौर पर करछम-वांगतू प्रोजेक्ट से रॉयल्टी संबंधी डिटेल ऊपर साझा की जा चुकी है.
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल सरकार ने चार साल में चार मामलों में सक्रिय रूप से काम करते हुए राज्य के आर्थिक हितों को सुरक्षित किया है. इस तरह हिमाचल सरकार को कुल मिलाकर 23 हजार करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व मिलेगा. हिमाचल छोटा पहाड़ी राज्य है और आर्थिक संसाधनों की कमी से जूझ रहा है. कर्ज का बोझ एक लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा कब का पार कर चुका है. अब बीबीएमबी मामले में जीत से सुक्खू सरकार ने भी सुख की सांस ली है. इसीलिए शनिवार को शिमला में सीएम के सरकारी आवास में जश्न मनाया गया. इस जश्न में कांग्रेस ने सीएम सुक्खू को बीबीएमबी की विजय का योद्धा बताया और इसी नारे वाली तख्तियां लहराकर ओक ओवर के प्रांगण में नाटी डाली.
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