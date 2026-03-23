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नेशनल CSSR टाइटल पर लगातार दूसरी बार हिमाचल SDRF टीम का कब्जा, CM सुक्खू ने किया पुरस्कृत

नेशनल CSSR प्रतियोगिता में लगातार दूसरी बार प्रथम स्थान हासिल करने पर CM सुक्खू ने हिमाचल SDRF की टीम को किया सम्मानित.

Himachal SDRF Wins Second consecutive National CSSR Title
हिमाचल SDRF ने राष्ट्रीय CSSR प्रतियोगिता जीती (@SukhvinderSinghSukhu)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 10:50 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (Himachal Pradesh SDRF) ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है. गाजियाबाद स्थित 8वीं बटालियन NDRF परिसर में 9 से 11 मार्च 2026 तक आयोजित नेशनल CSSR प्रतियोगिता में हिमाचल की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया. हिमाचल SDRF टीम ने लगातार दूसरे वर्ष यह खिताब अपने नाम किया है.

नेशनल CSSR प्रतियोगिता में हिमाचल SDRF टीम का डंका!

इस प्रतियोगिता में देशभर के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 30 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें हिमाचल की टीम ने सभी को पछाड़ते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया. टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महज 41 मिनट में प्रतियोगिता पूरी कर अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया. अंतिम परिणामों में हिमाचल प्रदेश SDRF पहले स्थान पर रहा, जबकि उत्तर प्रदेश SDRF दूसरे और आंध्र प्रदेश SDRF की टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया. SDRF के एसएसपी अरिजीत सेन ठाकुर (IPS) को यह ट्रॉफी केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने NDRF के महानिदेशक पियूष आनंद की मौजूदगी में प्रदान की.

CM ने SDRF को किया पुरस्कृत

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में SDRF टीम से मुलाकात कर उन्हें इस ऐतिहासिक सफलता के लिए सम्मानित किया और बधाई भी दी. सीएम ने कहा कि, SDRF की यह उपलब्धि प्रदेश के लिए गर्व का विषय है और यह हिमाचल की आपदा प्रबंधन क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से स्थापित करती है. लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय स्तर पर जीत दर्ज कर हिमाचल SDRF ने खुद को देश की सबसे सक्षम और उत्कृष्ट आपदा प्रतिक्रिया बलों में शुमार कर लिया है.

'CSRR प्रतियोगिता में लगातार दो बार प्रथम स्थान हासिल करना बड़ी उपलब्धि'

इस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, "SDRF के सम्मान समारोह में आप सभी से संवाद का अवसर मिला. आपदा के चुनौतीपूर्ण समय में SDRF के हमारे वीर साथियों ने अदम्य साहस, त्वरित तत्परता और समर्पण की भावना के साथ अनगिनत जीवनों की रक्षा की है. मुझे खुशी है कि आपने अपनी उत्कृष्टता को राष्ट्रीय स्तर पर भी सिद्ध किया है. राष्ट्रीय CSRR प्रतियोगिता में लगातार दो बार प्रथम स्थान प्राप्त करना पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है. इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं."

होम गार्ड वॉलंटियर मैनेजमेंट सिस्टम का भी उद्घाटन

इस खास मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश SDRF टीम के सदस्यों को उनके शानदार प्रदर्शन और लगन के लिए बधाई दी. साथ ही सभी टीम सदस्यों को आपदा से निपटने में उनके शानदार योगदान और लगन के लिए सर्टिफिकेट भी प्रदान किए. इस मौके पर, सीएम सुक्खू ने होम गार्ड वॉलंटियर मैनेजमेंट सिस्टम का भी उद्घाटन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे प्रदेश में होम गार्ड वॉलंटियर्स के बीच तालमेल, काम करने की क्षमता और मैनेजमेंट को बेहतर बनाना है. इसके अलावा, फायर सेफ्टी कोड 2026 का रिव्यू भी किया गया.

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