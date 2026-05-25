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हिमाचल के स्कूलों में AI का पाठ पढ़ेंगे छात्र, 6वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में शामिल करने की तैयारी, बोर्ड ने सरकार को भेजा प्रस्ताव

धर्मशाला: तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया के बीच हिमाचल प्रदेश के स्कूली छात्रों को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने कक्षा 6वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को शामिल करने का प्रारूप तैयार कर लिया है. बोर्ड का मानना है कि आने वाले वर्षों में एआई शिक्षा, रोजगार और तकनीकी विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला है। ऐसे में छात्रों को स्कूल स्तर से ही इसकी बुनियादी जानकारी देना समय की आवश्यकता है.

आधुनिक तकनीक से छात्रों को जोड़ने की पहल

स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉ. विशाल शर्मा ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होने वाली तकनीकों में शामिल है. शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, बैंकिंग और शोध जैसे लगभग हर क्षेत्र में एआई का उपयोग बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की एआई लिटरेट आबादी में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है और भविष्य में इसकी मांग और अधिक बढ़ने वाली है. इसी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने प्रदेश के छात्रों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की पहल की है.

स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉ. विशाल शर्मा (ETV BHARAT)

अन्य शिक्षा बोर्डों के अनुभव का भी लिया गया अध्ययन

डॉ. शर्मा ने बताया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) कई वर्ष पहले ही एआई को स्किल विषय के रूप में अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बना चुका है. इसके अलावा देश के कई अन्य राज्य शिक्षा बोर्ड भी धीरे-धीरे इसे अपनी शिक्षा प्रणाली में शामिल कर रहे हैं. ऐसे में हिमाचल प्रदेश के छात्रों को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में पीछे नहीं रहने दिया जा सकता. इसी उद्देश्य से बोर्ड ने एआई आधारित पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की.

दो चरणों में तैयार हुआ पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए विशेषज्ञों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों की सहायता ली गई. इस दौरान दो महत्वपूर्ण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया. पहली कार्यशाला में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के लिए एआई पाठ्यक्रम की प्रारंभिक रूपरेखा तैयार की गई, जबकि दूसरी कार्यशाला में विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर इसमें आवश्यक संशोधन कर अंतिम प्रारूप तैयार किया गया. बोर्ड का प्रयास रहा कि पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की उम्र और समझ के अनुसार तैयार किया जाए, ताकि वे आसानी से नई तकनीक को समझ सकें.