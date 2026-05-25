हिमाचल के स्कूलों में AI का पाठ पढ़ेंगे छात्र, 6वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में शामिल करने की तैयारी, बोर्ड ने सरकार को भेजा प्रस्ताव
बोर्ड ने स्पष्ट किया कि इससे छात्रों पर अतिरिक्त पढ़ाई का बोझ नहीं बढ़ेगा और वे नियमित पाठ्यक्रम के साथ ही नई तकनीक सीख सकेंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 8:10 PM IST
धर्मशाला: तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया के बीच हिमाचल प्रदेश के स्कूली छात्रों को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने कक्षा 6वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को शामिल करने का प्रारूप तैयार कर लिया है. बोर्ड का मानना है कि आने वाले वर्षों में एआई शिक्षा, रोजगार और तकनीकी विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला है। ऐसे में छात्रों को स्कूल स्तर से ही इसकी बुनियादी जानकारी देना समय की आवश्यकता है.
आधुनिक तकनीक से छात्रों को जोड़ने की पहल
स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉ. विशाल शर्मा ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होने वाली तकनीकों में शामिल है. शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, बैंकिंग और शोध जैसे लगभग हर क्षेत्र में एआई का उपयोग बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की एआई लिटरेट आबादी में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है और भविष्य में इसकी मांग और अधिक बढ़ने वाली है. इसी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने प्रदेश के छात्रों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की पहल की है.
अन्य शिक्षा बोर्डों के अनुभव का भी लिया गया अध्ययन
डॉ. शर्मा ने बताया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) कई वर्ष पहले ही एआई को स्किल विषय के रूप में अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बना चुका है. इसके अलावा देश के कई अन्य राज्य शिक्षा बोर्ड भी धीरे-धीरे इसे अपनी शिक्षा प्रणाली में शामिल कर रहे हैं. ऐसे में हिमाचल प्रदेश के छात्रों को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में पीछे नहीं रहने दिया जा सकता. इसी उद्देश्य से बोर्ड ने एआई आधारित पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की.
दो चरणों में तैयार हुआ पाठ्यक्रम
पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए विशेषज्ञों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों की सहायता ली गई. इस दौरान दो महत्वपूर्ण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया. पहली कार्यशाला में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के लिए एआई पाठ्यक्रम की प्रारंभिक रूपरेखा तैयार की गई, जबकि दूसरी कार्यशाला में विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर इसमें आवश्यक संशोधन कर अंतिम प्रारूप तैयार किया गया. बोर्ड का प्रयास रहा कि पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की उम्र और समझ के अनुसार तैयार किया जाए, ताकि वे आसानी से नई तकनीक को समझ सकें.
'छात्रों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा'
बोर्ड सचिव ने स्पष्ट किया कि एआई को अलग और अतिरिक्त विषय के रूप में लागू नहीं किया जाएगा. कक्षा 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए लगभग 15 घंटे का एक परिचयात्मक कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसे सामान्य विज्ञान (जनरल साइंस) विषय के साथ जोड़ा जाएगा. इसका उद्देश्य बच्चों को शुरुआती स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मूलभूत जानकारी देना है. वहीं कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए एआई को मौजूदा कंप्यूटर साइंस पाठ्यक्रम के भीतर शामिल करने की योजना बनाई गई है. इससे छात्रों पर अतिरिक्त पढ़ाई का बोझ नहीं बढ़ेगा और वे नियमित पाठ्यक्रम के साथ ही नई तकनीक सीख सकेंगे.
सरकार की मंजूरी के बाद होगा अंतिम निर्णय
डॉ. विशाल शर्मा ने बताया कि पाठ्यक्रम का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और अब इसे लागू करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी का इंतजार है. इस संबंध में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुति देने का अनुरोध किया गया है. प्रस्तावित बैठक में शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान के अधिकारी तथा शिक्षा मंत्री भी शामिल हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि बोर्ड का कार्य पाठ्यक्रम तैयार कर सरकार को उपलब्ध करवाना है, जबकि इसे स्कूलों में लागू करने, शिक्षकों के प्रशिक्षण और आवश्यक तकनीकी ढांचे की व्यवस्था जैसे विषयों पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा.
भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार होंगे छात्र
बोर्ड का मानना है कि यदि यह योजना लागू होती है तो हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थी नई तकनीकों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और भविष्य में रोजगार तथा तकनीकी क्षेत्र में मिलने वाले अवसरों का लाभ उठा पाएंगे. इससे छात्रों में डिजिटल कौशल विकसित होंगे और वे बदलती दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक सक्षम बन सकेंगे.
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