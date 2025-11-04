ETV Bharat / state

इस बार परीक्षाओं में शिक्षा बोर्ड बदलेगा प्रश्न पत्र का पैटर्न, अब ऐसे आएंगे 'जंबल प्रश्न'

स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव ने बताया कि, पहले ए, बी और सी सीरीज में अलग अलग प्रश्न बोर्ड द्वारा डाल कर तैयार किया जाता था. ऐसे में कुछ छात्रों की शिकायत रहती थी कि उन्हें ज्यादा मुश्किल सीरीज आ गई थी, जिस कारण वे मेरिट सूची में आने से रह गए. ऐसे में इस बार प्रश्न पत्र पैटर्न में बदलाव करने की तैयारी की जा रही है.

कांगड़ा: बोर्ड एग्जाम से पहले हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPSEB) प्रश्न पत्र पैटर्न में बदलाव करने की तैयारी में है. शिक्षा बोर्ड इस बार आयोजित की जानी वाली सभी बोर्ड की कक्षाओं में आने वाले A, B और C सीरीज में बदलाव करने वाला है. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉ. (मेजर) विशाल शर्मा ने इसकी पुष्टि की है. उन्होंने कहा है कि, इस बार शिक्षा बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्न पत्रों में बदलाव करने जा रहा है.

कैसा होगा प्रश्न पत्र का पैटर्न?

हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉ. (मेजर) विशाल शर्मा ने बताया कि, "हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से इस बात पर संज्ञान लिया गया और बोर्ड द्वारा यह तय किया गया है कि अब आने वाली परीक्षाओं में बोर्ड की सभी कक्षाओं में प्रश्न पत्रों में बदलाव किया जाएगा. पहले तीनों सीरीज में प्रश्न अलग-अलग हुआ करते थे. लेकिन, अब जो प्रश्न पत्र बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा, उसमें सभी प्रश्न एक जैसे होंगे. हालांकि, बोर्ड द्वारा सभी प्रश्नों को जंबल (Jumble) करके डाला जाएगा. उदाहरण के तौर पर अगर ए सीरीज में एक प्रश्न एक नंबर पर है तो बी सीरीज में वह प्रश्न आठवें नंबर पर होगा और इसी तरह सी सीरीज में दसवें नंबर पर डाला जाएगा."

सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड में भी यही पैटर्न

हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव ने कहा है कि, इससे छात्रों को एक जैसा प्रश्न पत्र मिलेगा. फर्क सिर्फ इतना होगा कि सभी प्रश्नों को जंबल करके प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा. उन्होंने बताया कि आज के दौर में जितने भी मेजर बोर्ड हैं जैसे सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड भी इसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं. जंबल करके ही प्रश्नपत्रों की तीन सीरीज बनाकर उन्हें तैयार किया जा रहा है. सिमिलर पैटर्न अब हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड भी अपनाने जा रहा है, जिससे सभी छात्रों को एक जैसे प्रश्न मिलेंगे.

