दिवाली पर लोगों को घर पहुंचाएगा HRTC, इन रुटों पर दौड़ेंगी 257 स्पेशल बसें

दिवाली पर एचआरटीसी की 257 स्पेशल बसें यात्रियों को घर पहुंचाएगी.

HRTC बसें
HRTC बसें (FILE)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 7:13 PM IST

शिमला: दिवाली पर्व को लेकर एचआरटीसी ने कमर कस ली है. बाहर रहने वाले लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए विशेष बस चला रहा है. हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में पहुंचाने के लिए निगम प्रबंधन ने पूरी तैयारी कर ली है. निगम 3 दिन 17, 18 और 19 अक्टूबर को 257 स्पेशल बसें दिल्ली, चंडीगढ़, बद्दी से प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए चलाएगा.

प्रदेश के सभी जिलों के लिए स्पेशल बसें

यह बसें तिथि के हिसाब से दिल्ली, चंडीगढ़, बद्दी के बस अड्डों पर खड़ी होगी. यह बसें प्रदेश के हर एक जिला कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, चंबा, मंडी, शिमला और बिलासपुर सहित जिलों के अन्य क्षेत्रों को चलेगी और यात्रियों को उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाएगी. इस संबंध में निगम प्रबंधन ने डीएम, डीडीएम, आरएम और टीएम की ड्यूटी निर्धारित की है. वहीं, डिमांड पर और भी बसें चलाने को कहा है.

19 अक्टूबर को बद्दी से नहीं कोई बस

17 अक्टूबर को निगम दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से 97 स्पेशल बसें चलेगी. इसमें दिल्ली से 34, चंडीगढ़ 55, और बद्दी से 8 बसें चलेगी. 18 अक्टूबर को 106 स्पेशल बसें चलेगी. इसमें दिल्ली से 44, चंडीगढ़ से 54 और बद्दी से 8 बसें चलेगी. इसी तरह 19 अक्टूबर निगम 54 स्पेशल बसें चलाएगा. दिल्ली से 6 बसें, चंडीगढ़ से 48 बसें चलेगी. इस दिन बद्दी से कोई भी बस सेवा प्रदेश के जिलों को नहीं होगी.

दीवाली के दिन शाम 5 बजे से लेकर अगली सुबह यानी 21 अगस्त तक सुबह 8 बजे तक कोई भी लोकल सेवा प्रदेश भर में नहीं चलेगी. इसके अतिरिक्त यात्रियों की सुविधा के लिए दीवाली के दिन शाम दिल्ली, चंडीगढ़ और हरिद्वार सहित अन्य प्रमुख स्थलों के लिए एक-एक लांग रूट की बसें चलाई जाएंगी.

"निगम प्रबंधन दीवाली से तीन दिन पहले दिल्ली, चंडीगढ़ व बद्दी से हिमाचल के विभिन्न जिलों व स्थलों के लिए 257 स्पेशल बसें चलाएगा. इसके लिए प्रबंधन ने पूरी तैयारी की है. यह बसें 17, 18 व 19 अक्टूबर को चलेगी. इस संबंध सभी डीएम व आरएम दिशा निर्देश जारी किए हैं. यदि अधिक बसों की जरूरत पड़ी तो डिमांड पर भी निगम बसें चलाएगा":- डॉ. निपुण जिंदल, एमडी, एचआरटीसी

