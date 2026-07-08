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हिमाचल में फाइनेंस एंड अकाउंट्स सर्विस के 26 पदों पर भर्ती, इस दिन से कर सकेंगे आवेदन

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ( ETV Bharat )

शिमला: सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. अगर आप राज्य सरकार के किसी विभाग, बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय या सहकारी बैंक में नियमित सेवा दे रहे हैं और तीन साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, तो अब हिमाचल प्रदेश फाइनेंस एंड अकाउंट्स सर्विस (HPF&AS) में अधिकारी बनने का मौका आपके सामने है. हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) ने वित्त विभाग (ट्रेजरीज अकाउंट्स एंड लॉटरीज ) में 26 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और प्री-इंडक्शन प्रशिक्षण के आधार पर किया जाएगा. आवेदन प्रक्रिया 9 जुलाई से शुरू होगी और 5 अगस्त रात 11:59 बजे तक चलेगी. हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) के मुताबिक हिमाचल प्रदेश फाइनेंस एंड अकाउंट्स सर्विस में प्रारंभिक चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. यह भर्ती वित्त विभाग (कोषागार, लेखा एवं लॉटरी) के अंतर्गत की जाएगी. आयोग के अनुसार केवल हिमाचल प्रदेश सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों, स्वायत्त निकायों, विश्वविद्यालयों और राज्य के सहकारी बैंक में कार्यरत पात्र कर्मचारी ही आवेदन कर सकेंगे. हिमाचल में फाइनेंस एंड अकाउंट्स सर्विस के 26 पदों पर भर्ती (Notification)