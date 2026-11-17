हिमाचल में तीन साल में महिलाओं से दुष्कर्म के 1386 मामले, घरेलू हिंसा की मिली 19256 शिकायतें
हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह जानकारी सामने आई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 7:39 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में तीन साल की अवधि में महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म के 1386 मामले दर्ज किए गए. राज्य में संबंधित एजेंसियों को महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को लेकर 19526 शिकायतें प्राप्त हुई. इस अवधि (तीन साल) छेड़छाड़ की 499 घटनाएं हुई. वहीं, घरेलू हिंसा के कुल दर्ज मामलों की संख्या 33 रही है. पूर्व में आईएएस अधिकारी रहे और वर्तमान में झंडूता से दूसरी बार विधायक बने भाजपा के जीतराम कटवाल ने हिमाचल विधानसभा के विंटर सेशन में महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों पर केंद्रित सवाल किया था. चूंकि मामला गृह विभाग से जुड़ा है, लिहाजा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से लिखित में जवाब दिया गया.
सरकार की तरफ से लिखित में दिए गए जवाब के अनुसार विगत तीन साल में (पहली नवंबर, 2026) तक हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ व दुष्कर्म के कुल 1918 मामले दर्ज किए गए. घरेलू हिंसा की शिकायतों में कुल 19526 शिकायतों में से 9144 को निपटाया गया है. इसके अलावा 10382 शिकायतों को सीडीपीओ को आगामी कार्रवाई के लिए भेजा गया.
मंडी जिला में सबसे अधिक दुष्कर्म
हिमाचल के मंडी जिला में तीन साल में दुष्कर्म के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए. मंडी में दर्ज मामलों की संख्या 205 रही है. इसके अलावा शिमला में दुष्कर्म के 182 व सिरमौर में 181 मामले रिकार्ड हुए. कांगड़ा में दुष्कर्म के 140 व चंबा में 118 मामले दर्ज किए गए. लाहौल-स्पीति में सबसे कम तीन मामले आए. पुलिस जिला बद्दी में दुष्कर्म के 106 मामले पेश आए. कुल्लू में ये संख्या 96 व सोलन में 93 रही.
घरेलू हिंसा की सबसे अधिक शिकायतें भी मंडी जिला से ही सामने आई हैं. मंडी में 2896 शिकायतें आई. छेड़छाड़ के सबसे अधिक 92 मामले भी मंडी जिला में ही दर्ज किए गए. लाहौल-स्पीति में न तो घरेलू हिंसा का मामला दर्ज हुआ और न ही कोई छेड़छाड़ का मामला सामने आया. अलबत्ता घरेलू हिंसा की जरूर यहां 23 शिकायतें सामने आई.
ये भी पढ़ें: आर्थिक स्थिति पर सुक्खू सरकार लाएगी श्वेत पत्र, कैबिनेट सब कमेटी का पुनर्गठन, डिप्टी सीएम होंगे मुखिया
ये भी पढ़ें: सीएम, मंत्रियों, माननीयों व अफसरों के वेतन-भत्तों आदि पर एक साल का खर्च 43.22 करोड़, 4.35 करोड़ टीए-डीए