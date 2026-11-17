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हिमाचल में तीन साल में महिलाओं से दुष्कर्म के 1386 मामले, घरेलू हिंसा की मिली 19256 शिकायतें

महिला अपराध के आंकड़े ( Etv Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में तीन साल की अवधि में महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म के 1386 मामले दर्ज किए गए. राज्य में संबंधित एजेंसियों को महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को लेकर 19526 शिकायतें प्राप्त हुई. इस अवधि (तीन साल) छेड़छाड़ की 499 घटनाएं हुई. वहीं, घरेलू हिंसा के कुल दर्ज मामलों की संख्या 33 रही है. पूर्व में आईएएस अधिकारी रहे और वर्तमान में झंडूता से दूसरी बार विधायक बने भाजपा के जीतराम कटवाल ने हिमाचल विधानसभा के विंटर सेशन में महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों पर केंद्रित सवाल किया था. चूंकि मामला गृह विभाग से जुड़ा है, लिहाजा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से लिखित में जवाब दिया गया.

सरकार की तरफ से लिखित में दिए गए जवाब के अनुसार विगत तीन साल में (पहली नवंबर, 2026) तक हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ व दुष्कर्म के कुल 1918 मामले दर्ज किए गए. घरेलू हिंसा की शिकायतों में कुल 19526 शिकायतों में से 9144 को निपटाया गया है. इसके अलावा 10382 शिकायतों को सीडीपीओ को आगामी कार्रवाई के लिए भेजा गया.