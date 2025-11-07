केंद्र से हिमाचल को सड़क निर्माण के लिए मिले इतने हजार करोड़, बिना गिफ्ट डीड के शुरू नहीं होगा रोड का काम
PMGSY के तहत मिली राशि से प्रदेश में 1,538 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण हो सकेगा.ये मंजूरी 250 की आबादी वाले क्षेत्रों को मिली है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 7, 2025 at 7:52 AM IST
शिमला: हिमाचल में ग्रामीण संपर्क मार्गों को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत राज्य को बड़ी सौगात मिली है. केंद्र ने पीएमजीएसवाई चरण 4 में प्रदेश की 294 सड़कों के लिए 2,271 करोड़ की स्वीकृति दी है, जिसके लिए अगली औपचारिकताओं को जल्द पूरा कर सड़कों का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा.
प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन सड़कों की गिफ्ट डीड पूरी नहीं होगी, उन पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाएगा. ये कदम परियोजनाओं में पारदर्शिता और भूमि विवादों से बचाव के लिए उठाया गया है. शिमला में गुरुवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ये जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में 1,538 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण हो सकेगा. ये मंजूरी 250 की आबादी वाले क्षेत्रों को मिली है.
मैटलिंग-टारिंग गुणवत्ता जांचने को कमेटी गठित
प्रदेश में मानसून के विदा होने के बाद एनुअल मेंटिनेस प्लान के तहत सड़कों की मैटलिंग-टारिंग का कार्य भी शुरू हो गया है, जिसमें घटिया कार्य होने को लेकर सरकार को शिकायतें भी मिल रही हैं. इसको लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कई जगहों पर मैटलिंग-टारिंग की क्वालिटी गुणवत्ता को लेकर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं. ऐसे PWD सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है. इस कमेटी से एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई है. इसमें अगर कोई कमी पाई जाती है तो इस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा.
आपदा को देखते हुए DPR में होंगे ये बड़े बदलाव
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने 'कहा कि भविष्य में सड़क निर्माण के लिए बनने वाली डीपीआर में बदलाव किया जाएगा. इसके तहत सड़कों में पुलियों के निर्माण के अलावा स्लोप देने जैसे प्रावधानों का पहले से डीपीआर में प्रावधान किया जाएगा. क्वालिटी कंट्रेाल सहित अन्य मामलों पर निगरानी रखने के लिए एनएचएआई की तर्ज पर थ्री टायर सिस्टम अपनाने का प्रयास किया जाएगा. सड़कों को नुकसान से बचाने के लिए लोक निर्माण विभाग के अलावा टीसीपी सहित अन्य विभागों का भी दायित्व है. वहीं, विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में सड़क निर्माण के लिए वैज्ञानिक तरीके से कटिंग होगी. इसके अलावा डंपिंग के लिए तट नियमों की भी सख्ती से पालना की जाएगी. इसको लेकर पहले ही आधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.'
आपदा से प्रभावित 50 सड़कें अभी बंद
आपदा के चलते हिमाचल में काफी नुकसान हुआ था और सड़के बंद हो गई थी. ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कुछ सड़कें बंद हैं इस पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मानसून की वर्षा के कारण आई प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश में 1,700 सड़कें बंद हो गई थी, जिसमें से 50 सड़कें अभी भी पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाई हैं. इनमें कुछ स्थानों पर छोटे वाहन जा सकते हैं, लेकिन सड़कों को पूरी तरह से बहाल करने के प्रयास जारी हैं. वहीं, उन्होंने कहा कि ठेकेदारों की पेमेंट करने में कुछ समस्या आई है. कई जगह ठेकेदारों के बिल क्लियर करके ट्रेजरी को जा चुके हैं और शेष की बकाया राशि भुगतान के प्रयास जारी है.
गिफ्ट डीड न मिलने से 280 सड़कों का कार्य रुका
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वर्ष, '2022-23 की प्राकृतिक आपदा कारण केंद्र सरकार को 1,499 करोड़ रुपए का प्लान भेजा गया था, जिसे केंद्र से अपनी स्वीकृति दी है. इसके तहत से 370 करोड़ रुपए की पहली किश्त भी जारी हो गई है. जल्द टैंडर प्रक्रिया को शुरू करने के बाद सड़क किनारे डंगे लगाने सहित अन्य कार्यों को किया जा सकेगा. राज्य सरकार और लोक निर्माण विभाग ने ये निर्णय लिया है कि गिफ्ड डीड मिलने के बाद ही नई सड़कों पर काम शुरू किया जाएगा. इस समय गिफ्ट डीड नहीं मिलने से 280 सड़कों का कार्य आगे नहीं बढ़ पाया है. इसी तरह 250 की आबादी से अधिक 700 बस्तियां की भी गिफ्ट डीड नहीं मिलने के कारण सड़क सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है है. वहीं, पीएमजीएसवाई-3 के तहत 3,129 किलोमीटर लंबी 299 सड़कों पर 1,350 करोड़ रुपए खर्च हुआ है.'
ये भी पढ़ें: कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार को जारी होंगे 1899 करोड़, सीएम सुक्खू ने प्रोजेक्ट को बताया वेरी इंपोर्टेंट