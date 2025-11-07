ETV Bharat / state

केंद्र से हिमाचल को सड़क निर्माण के लिए मिले इतने हजार करोड़, बिना गिफ्ट डीड के शुरू नहीं होगा रोड का काम

शिमला: हिमाचल में ग्रामीण संपर्क मार्गों को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत राज्य को बड़ी सौगात मिली है. केंद्र ने पीएमजीएसवाई चरण 4 में प्रदेश की 294 सड़कों के लिए 2,271 करोड़ की स्वीकृति दी है, जिसके लिए अगली औपचारिकताओं को जल्द पूरा कर सड़कों का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा.

प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन सड़कों की गिफ्ट डीड पूरी नहीं होगी, उन पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाएगा. ये कदम परियोजनाओं में पारदर्शिता और भूमि विवादों से बचाव के लिए उठाया गया है. शिमला में गुरुवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ये जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में 1,538 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण हो सकेगा. ये मंजूरी 250 की आबादी वाले क्षेत्रों को मिली है.

मैटलिंग-टारिंग गुणवत्ता जांचने को कमेटी गठित

प्रदेश में मानसून के विदा होने के बाद एनुअल मेंटिनेस प्लान के तहत सड़कों की मैटलिंग-टारिंग का कार्य भी शुरू हो गया है, जिसमें घटिया कार्य होने को लेकर सरकार को शिकायतें भी मिल रही हैं. इसको लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कई जगहों पर मैटलिंग-टारिंग की क्वालिटी गुणवत्ता को लेकर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं. ऐसे PWD सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है. इस कमेटी से एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई है. इसमें अगर कोई कमी पाई जाती है तो इस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा.

आपदा को देखते हुए DPR में होंगे ये बड़े बदलाव

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने 'कहा कि भविष्य में सड़क निर्माण के लिए बनने वाली डीपीआर में बदलाव किया जाएगा. इसके तहत सड़कों में पुलियों के निर्माण के अलावा स्लोप देने जैसे प्रावधानों का पहले से डीपीआर में प्रावधान किया जाएगा. क्वालिटी कंट्रेाल सहित अन्य मामलों पर निगरानी रखने के लिए एनएचएआई की तर्ज पर थ्री टायर सिस्टम अपनाने का प्रयास किया जाएगा. सड़कों को नुकसान से बचाने के लिए लोक निर्माण विभाग के अलावा टीसीपी सहित अन्य विभागों का भी दायित्व है. वहीं, विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में सड़क निर्माण के लिए वैज्ञानिक तरीके से कटिंग होगी. इसके अलावा डंपिंग के लिए तट नियमों की भी सख्ती से पालना की जाएगी. इसको लेकर पहले ही आधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.'