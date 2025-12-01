ETV Bharat / state

हिमाचल में सूखा बीत गया नवंबर, 125 सालों में 9वीं सबसे कम बारिश

हिमाचल में सूखा बीत गया नवंबर ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल में मानसून सीजन में हुई मूसलाधार बारिश के बाद अब सर्दियों के मौसम में सूखे के हालत पैदा हो गए हैं. किसान और बागवान आसमान की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं, लेकिन नवंबर के पूरे महीने में महज 1 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 95 फीसदी कम है. प्रदेश में नवंबर महीने में सामान्य बारिश का आंकड़ा 19.7 मिलीमीटर बारिश का है. नवंबर 1901 के बाद से यह नौवीं सबसे कम बारिश (1.0 मिलीमीटर) हुई है. इससे पहले 1983 और 2021 में भी इतनी ही बारिश हुई थी. वहीं, बारिश की कमी ने पहाड़ी इलाकों में नमी का स्तर गिरा दिया, नदी-नालों का जलस्तर प्रभावित हुआ है और किसानों की रबी फसल की बिजाई का काम भी अटक गया है. हालांकि प्रदेश में बारिश में होने के बाद भी कई स्थानों में तापमान माइनस में चल रहा है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है. अब किसानों, बागवानों की निगाहें मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर टिकी हैं. प्रदेश में 4 और 5 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार जताए गए हैं, जिससे राज्य के अधिक ऊंचाई और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश/बर्फबारी की संभावना बन रही हैं. ऐसे में मौसम में यह संभावित बदलाव राहत की पहली दस्तक हो सकती है. इस दौरान चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल-स्पीति जिले के कुछ स्थानों पर बारिश-बर्फबारी की संभावना है. 6 दिसंबर से मौसम फिर साफ रहने के आसार हैं. मौसम विभाग ने सुबह और देर रात के समय कुछ जगहों पर घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया है. सामान्य से 95 फीसदी कम बारिश