राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी बीजेपी? क्या इस बार भी खेल पलटने की कोशिश करेगी भाजपा

जयराम ठाकुर ने सरकारी आवास पर मनाई होली ( ETV Bharat )

शिमला: आज देशभर में होली का त्योहार मनाया जा रहा है. लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाई दे रहे हैं. होली के त्योहार पर नेताओं के घरों पर भी समर्थकों का तांता लगा हुआ है. बीजेपी-कांग्रेस नेताओं के आवास पर समर्थकों की भीड़ होली के मौके पर उमड़ी रही. हिमाचल में इस बार होली के साथ साथ राजनीतिक रंग भी जमा हुआ है. दरअसल हिमाचल में राज्यसभा चुनाव होने हैं और कल नामांकन की आखिरी तारीख है. होली के रंगों के बीच पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर तंज कसा है. दरअसल अभी तक कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है. वहीं, बीजेपी इस बार अपना उम्मीदवार उतारने के मूड में नहीं है हालांकि बीजेपी अभी कांग्रेस के उम्मीदवार का इंतजार कर रही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उम्मीदवार न उतरने के संकेत दे दिए हैं. जयराम ठाकुर ने कहा कि अभी कांग्रेस पार्टी में क्या परिस्थितियों बनी हुई हैं उसको देख रहे हैं. हम इस बार ज्यादा छेड़खानी करने के मूड़ में नहीं है. जयराम ठाकुर (ETV Bharat) हिमाचल के लिए काम करने वाला होना चाहिए उम्मीदवार