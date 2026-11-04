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हिमाचल में रेडियोग्राफर के 43 पदों पर होगी भर्ती, 12 नवंबर से शुरू होंगे आवेदन

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ( ETV Bharat )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने रेडियोग्राफर के 43 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में जॉब ट्रेनी आधार पर इन पदों को भरा जाएगा. भर्ती के लिए इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 12 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 दिसंबर निर्धारित की गई है. आयोग की ओर से इस भर्ती का पोस्ट कोड 26061 जारी किया गया है.

जानकारी के अनुसार कुल 43 पदों में से 19 पद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में भरे जाएंगे, जबकि 24 पद चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के लिए निर्धारित किए गए हैं. लंबे समय से सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तलाश रहे रेडियोग्राफी से संबंधित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले युवाओं के लिए यह भर्ती एक अच्छा अवसर है.