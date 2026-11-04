हिमाचल में रेडियोग्राफर के 43 पदों पर होगी भर्ती, 12 नवंबर से शुरू होंगे आवेदन
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में पोस्ट कोड 26061 के तहत भरे जाएंगे पद. चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगा 18 हजार रुपये मासिक मानदेय.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 7:10 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने रेडियोग्राफर के 43 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में जॉब ट्रेनी आधार पर इन पदों को भरा जाएगा. भर्ती के लिए इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 12 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 दिसंबर निर्धारित की गई है. आयोग की ओर से इस भर्ती का पोस्ट कोड 26061 जारी किया गया है.
जानकारी के अनुसार कुल 43 पदों में से 19 पद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में भरे जाएंगे, जबकि 24 पद चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के लिए निर्धारित किए गए हैं. लंबे समय से सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तलाश रहे रेडियोग्राफी से संबंधित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले युवाओं के लिए यह भर्ती एक अच्छा अवसर है.
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, "चयनित अभ्यर्थियों को 18 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जाएगा. ऑनलाइन आवेदन की सुविधा 12 नवंबर को सुबह 10 बजे से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. अभ्यर्थी 7 दिसंबर रात 11 बजकर 59 मिनट तक आवेदन कर सकेंगे. भर्ती के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे. ऑनलाइन आवेदन के अलावा किसी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा. ऐसे में अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी".
आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि आवेदन करने से पहले भर्ती से संबंधित विस्तृत विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ लें. विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा एवं अन्य पात्रता शर्तों, परीक्षा शुल्क, नियुक्ति की शर्तों और आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध करवाई गई हैं.
अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय सभी जरूरी दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों की जानकारी सही तरीके से भरने के निर्देश दिए गए हैं. इस भर्ती से प्रदेश के योग्य युवाओं को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सेवाएं देने का अवसर मिलेगा. इच्छुक अभ्यर्थी राज्य चयन आयोग हमीरपुर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
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