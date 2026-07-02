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स्टाफ नर्स भर्ती का संशोधित फाइनल रिजल्ट जारी, 308 अभ्यर्थियों का चयन

असिस्टेंट स्टाफ नर्स (एलोपैथी) पोस्ट कोड-25026 का अंतिम परिणाम 24 जून 2026 को घोषित किया गया था.

Himachal PRADESH RAJYA CHAYAN AAYOG
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 12:53 PM IST

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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने असिस्टेंट स्टाफ नर्स पोस्ट कोड-25026 भर्ती परीक्षा का संशोधित अंतिम परिणाम जारी कर दिया है. आयोग ने बताया कि पहले घोषित फाइनल रिजल्ट में आई तकनीकी त्रुटि को सुधारते हुए संशोधित परिणाम जारी किया गया है. इस संशोधित परिणाम में कुल 308 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है. आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि संशोधित परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है.

डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, "असिस्टेंट स्टाफ नर्स (एलोपैथी) पोस्ट कोड-25026 का अंतिम परिणाम 24 जून 2026 को घोषित किया गया था. परिणाम जारी होने के बाद पाया गया कि कुछ उप-श्रेणी (सब कैटेगरी) के अभ्यर्थियों ने निर्धारित समय के भीतर आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करवाए थे. नियमानुसार ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में शामिल किया जाना था, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान तकनीकी त्रुटि हो जाने के कारण अंतिम परिणाम में आंशिक संशोधन करना आवश्यक हो गया. त्रुटि को दूर करने के बाद आयोग ने संशोधित अंतिम परिणाम जारी कर दिया है, जिसमें कुल 308 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है."

डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि, आयोग ने पूरी प्रक्रिया को नियमानुसार और पारदर्शी तरीके से पूरा करते हुए मेरिट सूची में आवश्यक संशोधन किए हैं. इससे पात्र अभ्यर्थियों को सही आधार पर चयन का अवसर सुनिश्चित किया गया है. आयोग के सचिव ने बताया कि संशोधित परिणाम के अनुसार पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण ओबीसी (स्वतंत्रता सेनानी परिजन) श्रेणी के दो पद और एससी (स्वतंत्रता सेनानी परिजन) श्रेणी के भी दो पद रिक्त रह गए हैं. इन श्रेणियों में योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण संबंधित पदों को भरा नहीं जा सका.

आयोग के सचिव ने बताया कि, संशोधित अंतिम परिणाम में चयनित सभी अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर और प्राप्त अंक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं. अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं और आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधित परिणाम अंतिम है. चयनित अभ्यर्थियों को आगे की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए संबंधित विभाग द्वारा अलग से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से केवल आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी पर ही भरोसा करने की अपील की है और किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना से बचने की सलाह दी है.

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