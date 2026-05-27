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HPRCA ने जारी किया मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड-2 परीक्षा का रिजल्ट, इस दिन होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड-2 के पदों को भरने के लिए आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है. यह परीक्षा पोस्ट कोड-25014 के तहत 25 अप्रैल को आयोजित की गई थी. आयोग ने परीक्षा परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया है, जहां अभ्यर्थी अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

एचपीआरसीए सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, 'स्क्रीनिंग टेस्ट में सफल घोषित किए गए 2 उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया 6 जून को सुबह 10 बजे से आयोग परिसर में आयोजित की जाएगी. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का विस्तृत शेड्यूल आयोग की वेबसाइट पर अलग से अपलोड किया जाएगा और संबंधित उम्मीदवारों को उनकी ईमेल आईडी पर भी इसकी सूचना भेजी जाएगी'.

डॉ. महाजन ने स्पष्ट किया कि उम्मीदवारों को अलग से कोई कॉल लेटर या बुलावा पत्र जारी नहीं किया जाएगा. ऐसे में सभी अभ्यर्थियों को अपनी ईमेल और आयोग की वेबसाइट नियमित रूप से चेक करते रहने की सलाह दी गई है, ताकि वे किसी भी महत्वपूर्ण सूचना से वंचित न रहें. उन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उम्मीदवारों को अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां साथ लानी होंगी. इसके अलावा दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटो प्रतियों के दो-दो सेट, आवेदन पत्र की डाउनलोड की गई कॉपी और वैध पहचान पत्र भी साथ लाना अनिवार्य होगा.