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HPRCA ने जारी किया मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड-2 परीक्षा का रिजल्ट, इस दिन होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड-2 के कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट जारी.

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 8:28 PM IST

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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड-2 के पदों को भरने के लिए आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है. यह परीक्षा पोस्ट कोड-25014 के तहत 25 अप्रैल को आयोजित की गई थी. आयोग ने परीक्षा परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया है, जहां अभ्यर्थी अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

एचपीआरसीए सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, 'स्क्रीनिंग टेस्ट में सफल घोषित किए गए 2 उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया 6 जून को सुबह 10 बजे से आयोग परिसर में आयोजित की जाएगी. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का विस्तृत शेड्यूल आयोग की वेबसाइट पर अलग से अपलोड किया जाएगा और संबंधित उम्मीदवारों को उनकी ईमेल आईडी पर भी इसकी सूचना भेजी जाएगी'.

डॉ. महाजन ने स्पष्ट किया कि उम्मीदवारों को अलग से कोई कॉल लेटर या बुलावा पत्र जारी नहीं किया जाएगा. ऐसे में सभी अभ्यर्थियों को अपनी ईमेल और आयोग की वेबसाइट नियमित रूप से चेक करते रहने की सलाह दी गई है, ताकि वे किसी भी महत्वपूर्ण सूचना से वंचित न रहें. उन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उम्मीदवारों को अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां साथ लानी होंगी. इसके अलावा दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटो प्रतियों के दो-दो सेट, आवेदन पत्र की डाउनलोड की गई कॉपी और वैध पहचान पत्र भी साथ लाना अनिवार्य होगा.

सचिव ने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित तिथि और समय पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो उसे भविष्य में कोई अतिरिक्त अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा. इसलिए पात्र उम्मीदवारों को समय पर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं.

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा रहा है. मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड-2 भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद अब सफल उम्मीदवारों की नजरें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अंतिम चयन सूची पर टिकी हुई हैं.

ये भी पढ़ें: HPRCA ने साइंटिफिक असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट भर्ती के अंतिम परिणाम किए घोषित

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