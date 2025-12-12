ETV Bharat / state

पटवारी और स्टाफ नर्स के 842 पदों पर निकली बंपर भर्ती, नर्सिंग अभ्यर्थियों की आयु सीमा घटाने पर नाराजगी

हिमाचल प्रदेश में नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. एचपीआरसीए ने 842 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है.

December 12, 2025

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने पटवारी और सहायक स्टाफ नर्स के पदों पर बड़े स्तर पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. आयोग ने शनिवार को दो अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं, जिनके तहत कुल 842 पदों पर नियुक्तियां होंगी. इसमें राजस्व विभाग में पटवारी (जॉब ट्रेनी) के 530 पद तथा मेडिकल एजुकेशन एवं रिसर्च विभाग में सहायक स्टाफ नर्स के 312 पद शामिल हैं.

842 पदों पर निकली बंपर भर्ती

वहीं, राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने कहा, 'पटवारी और सहायक स्टाफ नर्स के कुल 842 पदों के लिए पात्र अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन का वेब लिंक 12 दिसंबर से 16 जनवरी तक सक्रिय रहेगा'.

सबसे अधिक चर्चा स्टाफ नर्स भर्ती की आयु सीमा को लेकर हो रही है. नई अधिसूचना में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से घटाकर 32 वर्ष कर दी गई है, जिससे वर्षों से भर्ती का इंतजार कर रही हजारों प्रशिक्षित नर्सों में निराशा है.

नर्सिंग अभ्यर्थियों की आयु सीमा घटाने पर नाराजगी

अभ्यर्थियों का कहना है, 'पिछले वर्षों में सहायक स्टाफ नर्स पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रखी जाती रही है. ऐसे में अचानक आयु सीमा घटाने से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित हो जाएंगे. आयु सीमा कम से कम 45 वर्ष रखनी चाहिए थी, ताकि सभी योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिल सके'.

नर्सों को मिलेगा फिक्सड वेतन

इसके अलावा इस बार स्टाफ नर्सों को जॉब ट्रेनी नीति के तहत नहीं बल्कि पांच साल की अवधि के लिए नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है. चयनित नर्सों को लगभग 25 हजार रुपये फिक्सड वेतन दिया जाएगा. वहीं, पटवारी (जॉब ट्रेनी) पद के लिए तय पारिश्रमिक 12,500 रुपये रखा गया है.

अभ्यर्थी यहां करें अप्लाई

आवेदन प्रक्रिया 12 दिसंबर से शुरू होकर 16 जनवरी 2026 तक चलेगी. उम्मीदवार निर्धारित अवधि में आयोग की वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन शुल्क 800 रुपये तय किया गया है, जबकि करेक्शन फीस 100 रुपये रखी गई है. पटवारी पदों के लिए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है.

गौरतलब है कि स्टाफ नर्स के पदों पर पिछली बार करीब पांच साल पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें केवल लगभग 85 पद भरे गए थे. उस समय आयु सीमा 45 वर्ष थी. लंबे समय से बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और अन्य कोर्स कर चुके अभ्यर्थी इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 21 से 32 वर्ष की नई आयु सीमा को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी है.

