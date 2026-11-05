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पटवारी और पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा में लेखक सुविधा के लिए इस दिन तक करें आवेदन

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ( ETV Bharat )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) हमीरपुर ने पटवारी और पंचायत सचिव भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले विशेष परिस्थितियों वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान लेखक (स्क्राइब) की सुविधा लेना चाहते हैं या परीक्षा केंद्र अथवा परीक्षा की तिथि में प्राथमिकता प्राप्त करना चाहते हैं, वे 12 नवंबर से पहले अपना आवेदन आयोग को प्रस्तुत करें.

ये अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन