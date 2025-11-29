ETV Bharat / state

HPRCA करेगा 270 पदों पर भर्ती, 4 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन, इन्हें मिलेगी उम्र सीमा में छूट

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. अभ्यर्थी पदों की विस्तृत जानकारी, योग्यता, चयन प्रक्रिया और अन्य शर्तों के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://hprca.hp.gov.in पर देख सकते हैं.

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर ने विभिन्न श्रेणियों में कुल 270 पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथियों पर भीड़ से बचने के लिए समय रहते ऑनलाइन आवेदन करें.

4 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 दिसंबर, 2025 (सुबह 10:00 बजे) से 8 जनवरी, 2026 (रात 11:59 बजे) तक चलेगी. इसके बाद वेबसाइट का लिंक डिसेबल कर दिया जाएगा. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि आवेदन भरने से पहले सभी दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ें. फीस जमा होने के तीन कार्य दिवसों के बाद, सात दिनों के लिए सुधार विंडो खोली जाएगी, जिसमें अभ्यर्थी अपने आवेदन में आवश्यक सुधार कर सकते हैं. आवेदन पत्र की डाउनलोड की हुई कॉपी, आवश्यक मूल प्रमाणपत्र और स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी दस्तावेज़ सत्यापन के समय या जब आयोग आवश्यकता महसूस करे, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

आवेदन के लिए आयु सीमा

इन पदों के लिए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष है, जो 1 जनवरी, 2025 के अनुसार गिनी जाएगी. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थी, प्रदेश सरकार के कर्मचारी और पूर्व सैनिकों को अधिकतम उम्र सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी. राज्य स्कूल निदेशालय के तहत कई पद भरे जाएंगे.

इन पदों पर होगी भर्ती

इसमें पोस्ट कोड 25022 के तहत नियमित आधार पर स्पेशल एजुकेटर (प्री-प्राइमरी से 5वीं कक्षा) के 108 पद, पोस्ट कोड 25023 के तहत स्पेशल एजुकेटर (6वीं से 8वीं कक्षा) के 83 पद और पोस्ट कोड 25024 के तहत जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी) के जॉब ट्रेनी के रूप में 78 पद शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, तकनीकी शिक्षा, वोकेशनल और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग विभाग में स्टेनो टाइपिस्ट का 1 पद और साइंटिफिक असिस्टेंट (डिजिटल फोरेंसिक) का 1 पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा. इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 3 दिसंबर, 2025 (सुबह 10:00 बजे) से 7 जनवरी, 2026 (रात 11:59 बजे) तक भरे जा सकते हैं.

भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र का सिलेबस

चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा निर्धारित कंप्यूटर आधारित टेस्ट या लिखित स्क्रीनिंग टेस्ट शामिल है, जो 120 अंकों का और डेढ़ घंटे की अवधि का होगा. ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट में कुल 120 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा. परीक्षा के सिलेबस में विज्ञापन में बताई गई योग्यता के स्तर तक के 85 प्रश्न संबंधित विषय/फील्ड से होंगे. जबकि शेष 35 प्रश्न हिमाचल का सामान्य ज्ञान, समसामयिक मामले, 10वीं कक्षा स्तर का विज्ञान, लॉजिकल रीजनिंग, सामाजिक विज्ञान, सामान्य अंग्रेजी और हिंदी से संबंधित होंगे.

ये भी पढ़ें: 'सीएम इज ATM, कुर्सी पर बने रहने के लिए कहां महीना दिया जा रहा हमें पता है', सुधीर शर्मा का मुख्यमंत्री पर प्रहार