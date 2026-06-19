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भूगोल शिक्षकों की भर्ती परीक्षा की तिथि बदली, अब इस दिन होगी सीबीटी

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने भूगोल विषय के शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) की तिथि में बदलाव किया है. आयोग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार पोस्ट कोड-26027 के तहत होने वाली यह परीक्षा अब 29 जून को आयोजित की जाएगी. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि यह परीक्षा पहले 30 जून को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक निर्धारित की गई थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों के चलते इसकी तिथि में परिवर्तन करना पड़ा है. अब अभ्यर्थियों को यह परीक्षा 29 जून को उसी समय यानी शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक देनी होगी.

एचपीआरसीए के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने कहा कि, "जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन किया है, वे संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अपनी तैयारी सुनिश्चित करें और आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम सूचनाओं पर नजर बनाए रखें. इसके अलावा आयोग ने बताया कि 20 जून को आयोजित होने वाली साइंटिफिक असिस्टेंट (डिजिटल फॉरेंसिक्स) भर्ती परीक्षा, पोस्ट कोड-25021 के लिए ई-एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं. अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं."

परेशानी आने पर कार्यालय में कर सकते हैं सपंर्क

डॉ. महाजन ने कहा कि, अगर किसी उम्मीदवार को ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वह आयोग की टेक्निकल हेल्प डेस्क के नंबर 99866-38751 पर संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकता है. आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे परीक्षा तिथि में हुए बदलाव को ध्यान में रखते हुए समय पर अपनी तैयारियां पूरी करें और परीक्षा से संबंधित सभी आवश्यक निर्देशों का पालन करें.

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