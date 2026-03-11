ETV Bharat / state

HPRCA ने CBT पैटर्न में बदलाव किया, प्रश्नों की घटाई संख्या, अब अभ्यर्थियों को हर प्रश्न पर मिलेगा इतना समय

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने सीबीटी परीक्षा पैटर्न में बदलाव को लेकर अधिसूचना जारी की है.

HPRCA ने CBT पैटर्न में बदलाव किया
HPRCA ने CBT पैटर्न में बदलाव किया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 12:01 PM IST

3 Min Read
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) के स्वरूप में बड़ा बदलाव किया है. अब आयोग की ओर से आयोजित होने वाली सीबीटी परीक्षा 100 के बजाय 120 अंकों की होगी. इसके साथ ही प्रश्नों की संख्या और परीक्षा अवधि को कम कर दिया गया है, जिससे अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न हल करने के लिए पहले की तुलना में अधिक समय मिल सकेगा.

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव विक्रम महाजन ने बताया, 'आयोग ने सीबीटी परीक्षा का नया प्रारूप लागू कर दिया है. अब परीक्षा 120 अंकों की होगी और प्रश्नों के साथ समयावधि भी कम कर दी गई है. आयोग द्वारा जारी की जाने वाली आगामी सभी भर्ती अधिसूचनाएं इसी संशोधित परीक्षा प्रणाली के आधार पर जारी की जाएंगी. इस बदलाव का उद्देश्य अभ्यर्थियों को बेहतर परीक्षा अनुभव देना और परीक्षा प्रक्रिया को अधिक संतुलित व प्रभावी बनाना है, ताकि उम्मीदवार बिना अनावश्यक दबाव के अपनी तैयारी के अनुसार प्रदर्शन कर सकें'.

अब पूछे जाएंगे सिर्फ 120 सवाल

आयोग की ओर से जारी ताजा अधिसूचना के अनुसार पहले सीबीटी परीक्षा में कुल 200 प्रश्न पूछे जाते थे और इनको हल करने के लिए अभ्यर्थियों को दो घंटे का समय दिया जाता था. वहीं, अब नए पैटर्न के तहत परीक्षा में केवल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और परीक्षा अवधि भी घटाकर डेढ़ घंटे कर दी गई है. नए प्रावधान के अनुसार पहले जहां 200 प्रश्नों के लिए कुल 100 अंक निर्धारित थे. वहीं, अब 120 प्रश्नों के लिए 120 अंक तय किए गए हैं.

अभ्यर्थियों को हर प्रश्न पर मिलेगा एक्सट्रा टाइम

इस बदलाव के साथ प्रत्येक प्रश्न का अंक मूल्य भी बढ़ गया है. प्रश्नों की संख्या कम होने से परीक्षार्थियों को प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने और समझने के लिए अपेक्षाकृत अधिक समय मिलेगा, जिससे जल्दबाजी में होने वाली गलतियों की संभावना भी कम होगी.यदि समय की गणना की जाए तो पहले एक प्रश्न हल करने के लिए अभ्यर्थियों को औसतन लगभग 36 सेकेंड का समय मिलता था. वहीं, नए पैटर्न में अब प्रत्येक प्रश्न के लिए करीब 45 सेकेंड का समय उपलब्ध होगा. इससे उम्मीदवारों को प्रश्नों को बेहतर तरीके से समझकर उत्तर देने का अवसर मिलेगा और परीक्षा का दबाव भी कुछ हद तक कम होगा.

जेबीटी भर्ती परीक्षा में लागू होगा नया पैटर्न

आयोग के अनुसार यह संशोधित पैटर्न हाल ही में निकली 600 पदों की जेबीटी भर्ती की सीबीटी परीक्षा में लागू किया गया है. इसके अलावा एक पद के लिए आयोजित सांख्यिकी सहायक की परीक्षा में भी इसी नए प्रारूप का प्रयोग किया जा चुका है. इन परीक्षाओं के अनुभव के आधार पर आयोग ने इस प्रणाली को आगामी सभी भर्तियों में लागू करने का निर्णय लिया है.

