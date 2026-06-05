HPRCA ने विभिन्न पदों की भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित कीं, जानें एडमिट कार्ड कब होंगे जारी?
परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 7:05 AM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) हमीरपुर ने विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती के लिए आयोजित होने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) की तिथियां घोषित कर दी हैं. आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न पदों के लिए परीक्षाएं जून माह में निर्धारित की गई हैं. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि स्टेनो टाइपिस्ट (पोस्ट कोड-25025) और प्लेट मेकर (ऑफसेट) (पोस्ट कोड-25009) की परीक्षा 15 जून को सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक आयोजित की जाएगी. इसी दिन ऑफसेट ऑपरेटर (पोस्ट कोड-25007) और फोटो टाइप सेटर ऑपरेटर (पोस्ट कोड-25008) की परीक्षा दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक होगी.
15 जून को इन पदों के लिए परीक्षा
डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि, फ्लाई बॉय (ऑफसेट) (पोस्ट कोड-25010) और लेबोरेटरी असिस्टेंट (बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी) (पोस्ट कोड-25018) के लिए परीक्षा 15 जून को शाम 4 बजे से 6 बजे तक आयोजित की जाएगी. इसके अलावा जीव विज्ञान शिक्षक (पोस्ट कोड-26017) के पदों के लिए परीक्षा 26 जून को दो शिफ्टों में होगी. पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक निर्धारित की गई है. परीक्षाओं से लगभग एक सप्ताह पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए विशेष लिंक उपलब्ध कराया जाएगा. अभ्यर्थी इस लिंक के माध्यम से अपना रोल नंबर और प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे. इसके अलावा रोल नंबर और परीक्षा केंद्र से संबंधित जानकारी अभ्यर्थियों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भी भेजी जाएगी.
किसी भी सहायता के लिए कार्यालय में कर सकते हैं संपर्क
सचिव ने सभी अभ्यर्थियों से आग्रह किया है कि वे आयोग की वेबसाइट, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से परीक्षा संबंधी ताजा जानकारी नियमित रूप से प्राप्त करते रहें. उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए अभ्यर्थी आयोग के कार्यालय अथवा दूरभाष नंबर 01972-222204 पर संपर्क कर सकते हैं. आयोग द्वारा परीक्षा कार्यक्रम घोषित किए जाने के बाद अभ्यर्थियों ने तैयारी तेज कर दी है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं समय-समय पर वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाएंगी, इसलिए उम्मीदवार नियमित रूप से आधिकारिक पोर्टल का अवलोकन करते रहें.
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