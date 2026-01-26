ETV Bharat / state

हिमाचल में बिगड़ने वाला है मौसम, इन जिलों में बारिश-बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट

हिमाचल में आने वाले कुछ घंटों में बारिश/बर्फबारी हो सकती है. इसके साथ ही तापमान भी नीचे गिर सकता है.

हिमाचल में बारिश बर्फबारी की संभावना
हिमाचल में बारिश बर्फबारी की संभावना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 3:34 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम बिगड़ गया है. कुल्लू, शिमला समेत कई क्षेत्रों में आसमान में घने बादल देखे जा रहे हैं. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक आने वाले कुछ घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है.

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण मौसम में बदलाव आएगा. खासकर ऊंचे और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में इसका अधिक असर देखने को मिल सकता है. पूर्वानुमान के मुताबिक 26 जनवरी को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर जिलों के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और चंबा, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, किन्नौर जैसे इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है. इस दौरान कई क्षेत्रों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है.

27 जनवरी को ज्यादा खराब रहेगा मौसम

27 जनवरी को प्रदेश के अधिकतर जिलों में मौसम का असर और व्यापक रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने इस दिन राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश व बर्फबारी का अनुमान जताया है. लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चंबा में कुछ स्थानों पर एक या दो दौर की भारी बारिश या बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इससे मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हो सकता है.

28 को मिलेगी राहत

28 जनवरी को प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुल्लू, शिमला, सिरमौर, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर में कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है. 29, 30 और 31 जनवरी के साथ-साथ 1 फरवरी तक अधिकतर जिलों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है. हालांकि कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह और शाम के समय कड़ाके की ठंड बनी रह सकती है. इसके साथ ही कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है.

लोगों को सतर्क रहने की सलाह

मौसम विभाग ने खराब मौसम के मद्देनजर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यात्रा करने वालों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि बर्फबारी के चलते सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं. प्रशासन और संबंधित विभागों को भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है.

तापमान में आएगी गिरावट

वहीं, मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं भी भारी वर्षा दर्ज नहीं की गई है. हालांकि न्यूनतम तापमान सामान्य या सामान्य से कम बना रहा. कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पांवटा साहिब में अधिकतम तापमान 22.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना जताई है, वहीं इसके बाद अगले कुछ दिनों में तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो सकती है.

