हिमाचल में बिगड़ने वाला है मौसम, इन जिलों में बारिश-बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट

शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम बिगड़ गया है. कुल्लू, शिमला समेत कई क्षेत्रों में आसमान में घने बादल देखे जा रहे हैं. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक आने वाले कुछ घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है.

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण मौसम में बदलाव आएगा. खासकर ऊंचे और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में इसका अधिक असर देखने को मिल सकता है. पूर्वानुमान के मुताबिक 26 जनवरी को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर जिलों के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और चंबा, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, किन्नौर जैसे इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है. इस दौरान कई क्षेत्रों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है.

27 जनवरी को ज्यादा खराब रहेगा मौसम

27 जनवरी को प्रदेश के अधिकतर जिलों में मौसम का असर और व्यापक रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने इस दिन राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश व बर्फबारी का अनुमान जताया है. लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चंबा में कुछ स्थानों पर एक या दो दौर की भारी बारिश या बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इससे मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हो सकता है.

28 को मिलेगी राहत

28 जनवरी को प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुल्लू, शिमला, सिरमौर, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर में कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है. 29, 30 और 31 जनवरी के साथ-साथ 1 फरवरी तक अधिकतर जिलों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है. हालांकि कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह और शाम के समय कड़ाके की ठंड बनी रह सकती है. इसके साथ ही कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है.