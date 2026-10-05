ETV Bharat / state

जानिए मनाली में बने उस मंदिर के बारे में जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू टेकेंगी माथा, महाभारत से है खास कनेक्शन

कुल्लू: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 6 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक तीन दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हिमाचल प्रदेश पहुंच रही हैं. राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 6 अक्टूबर की शाम को राष्ट्रपति जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली पहुंचेंगी. इसके अगले दिन यानी 7 अक्टूबर को वह मनाली के प्रसिद्ध मंदिर में माता हिडिंबा के दर्शन करेंगी.

पर्यटन नगरी मनाली के मनाली गांव में स्थित माता हिडिंबा का प्राचीन मंदिर अपनी विशिष्ट वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए देश-विदेश में प्रसिद्ध है. यह मंदिर चार छतों वाली पगोडा शैली में विशालकाय देवदार वृक्षों के बीच बना है. इसका संबंध महाभारत से जोड़ा दाता है. पांडव पुत्र भीम की पत्नी हिडिंबा को समर्पित इस मंदिर में माता को कुल्लू के 'राज परिवार की दादी' का विशेष दर्जा प्राप्त है.

आचार्य विजय कुमार ने बताया कि पौराणिक कथाओं के अनुसार, द्वापर युग में जब पांडव अज्ञातवास के दौरान जंगलों में भटक रहे थे, तब राक्षस हिडिंब ने अपनी बहन हिडिंबा को भोजन की तलाश के लिए भेजा था. हिडिंबा ने जब पांचों पांडवों और माता कुंती को देखा, तो भीम से उसका प्रेम हो गया. उसने पांडवों को नुकसान नहीं पहुंचाया, जिससे क्रोधित होकर हिडिंब ने पांडवों पर हमला कर दिया. भीषण युद्ध के दौरान भीम ने हिडिंब का वध कर दिया. पश्चात, माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ, जिनसे घटोत्कच नामक वीर पुत्र उत्पन्न हुआ. घटोत्कच ने महाभारत के युद्ध में वीरता का परिचय दिया था.

आचार्य विजय कुमार के मुताबिक भीम से विवाह के उपरांत हिडिंबा मानवी और कालांतर में देवी के रूप में पूजित हुईं. मनाली में ही उनका दैवीकरण हुआ. मंदिर के भीतर एक प्राकृतिक चट्टान है. इसे माता का देव स्थान माना जाता है. इस चट्टान को स्थानीय भाषा में 'ढूंग' कहा जाता है, इसी कारण इन्हें 'ढूंगरी देवी' या क्षेत्र की ग्राम देवी के रूप में पूजा जाता है.

हिडिंबा मंदिर मनाली (ETV Bharat)

बहादुर सिंह ने करवाया था मंदिर का निर्माण

माता के पुजारी राकेश शर्मा के अनुसार, इस ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण कुल्लू के शासक बहादुर सिंह (1546–1569 ई.) के शासनकाल में वर्ष 1553 में करवाया गया था. मंदिर की दीवारें पारंपरिक पहाड़ी शैली की हैं और इसका प्रवेश द्वार उत्कृष्ट कास्ट (कठ) नक्काशी का बेहतरीन नमूना है. कुल्लू के प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में भी माता हिडिंबा की मुख्य भूमिका होती है, जब तक उत्सव में माता का आगमन नहीं होता, तब तक रथ यात्रा की कोई भी आधिकारिक तैयारी शुरू नहीं की जाती है.

ये भी पढ़ें: 8 अक्टूबर तक कुल्लू-मनाली में बंद रहेगी पैराग्लाइडिंग और एयरो-स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जानिए क्या है कारण?