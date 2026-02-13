ETV Bharat / state

हिमाचल प्रदेश की पुलिस का पलामू में छापा, महिला की हत्या से जुड़ा है मामला

पलामू में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने छापेमारी की. मामला महिला की हत्या से जुड़ा है.

Himachal Police raid in Palamu
पलामू का पिपराटांड़ थाना. (फोटो-ईटीवी भारत)
पलामूः हिमाचल प्रदेश में पलामू की महिला की हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर पुलिस ने पलामू में छापेमारी की. इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है.

पलामू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पलामू की महिला की हिमाचल प्रदेश में हत्या कर शव को सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया था. मृतक महिला की पहचान पलामू के पिपराटांड़ थाना क्षेत्र के नौडीहा बहेरा की रहने वाले गुड़िया देवी के रूप में हुई थी. गुड़िया देवी की हत्या का आरोप उसके पति और देवर पर लगा था.

पिपराटांड़ और पांकी में छापेमारी

घटना के बाद हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर पुलिस ने पलामू पुलिस की मदद से पलामू के पिपराटांड़ और पांकी के इलाके में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की . इस दौरान हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने मृतका गुड़िया देवी के देवर को हिरासत में लिया है.

पलामू की महिला की हिमाचल में हुई थी हत्या

दरअसल 10 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के सदर थाना क्षेत्र में दनोह कोसरिया गांव स्थित एक घर के सेप्टिक टैंक से गुड़िया देवी का शव बरामद किया गया था. गुड़िया देवी के सिर पर वार कर और गला दबाकर हत्या कर दी गई थी. हत्या के बाद सेप्टिक टैंक में शव को छुपा दिया गया था.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुड़िया देवी अपनी पति गोविंद चौहान और देवर के साथ हिमाचल प्रदेश में नौकरी करती थी. घटना के बाद गोविंद चौहान और उसका देवर पलामू स्थित अपनी पैतृक गांव लौट आये थे. गुड़िया देवी का भाई भी हिमाचल प्रदेश में मजदूरी करता था. गुड़िया देवी के पिता ने अपने बेटे को फोन कर बताया था कि गोविंद चौहान और गुड़िया नहीं लौटी है. इसके बाद पूरी जानकारी हिमाचल प्रदेश की पुलिस को दी गई.

सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ था शव

जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सेप्टिक टैंक से गुड़िया देवी का शव बरामद किया था. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि 16 जनवरी को गुड़िया देवी की हत्या की गई थी और घटना को अंजाम देने के बाद सभी 19 जनवरी को पलामू लौट गए थे.

पलामू एसपी ने की पुष्टि

पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि हत्या के मामले में हिमाचल प्रदेश की पुलिस पलामू पहुंची है. पलामू पुलिस हिमाचल प्रदेश पुलिस के साथ में छापेमारी कर रही है. कार्रवाई के दौरान पुलिस को कई बिंदुओं पर जानकारी मिली है.

संपादक की पसंद

