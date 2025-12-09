पुलिस वर्दी में सोशल मीडिया पर डाली पोस्ट तो होगी कार्रवाई, DGP ने जारी की गाइडलाइन
हिमाचल प्रदेश पुलिस ने सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर नए मापदंड तय किए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 9, 2025 at 12:27 PM IST
शिमला: हिमाचल में अब किसी पुलिस कर्मी ने फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, तो होगी कार्रवाई. हिमाचल प्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर ने सोशल मीडिया को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. जिसके तहत अब पुलिस वर्दी में सोशल मीडिया पर रील नहीं बना सकते हैं. हिमाचल प्रदेश पुलिस के कार्यकारी डीजीपी अशोक तिवारी ने पुलिसकर्मियों के लिए ये नई गाइडलाइन शुरू की है.
वर्दी पहनकर नहीं कर सकते ये काम
डीजीपी अशोक तिवारी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर ने पुलिस वर्दी में सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर सख्त मापदंड तय किए हैं और नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है. इसके तहत अब कोई भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी वर्दी पहनकर मनोरंजन, निजी प्रचार, धार्मिक, राजनीतिक या व्यक्तिगत प्रकृति की रील, वीडियो, फोटो और स्टोरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्वीटर), यूट्यूब, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर अपलोड नहीं कर सकता है.
"यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और सभी जिला पुलिस प्रमुखों व थाना प्रभारियों को इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और निगरानी तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लेने की चेतावनी भी दी गई है." - अशोक तिवारी, कार्यकारी डीजीपी, हिमाचल प्रदेश पुलिस
क्यों जारी किया नया SOP ?
डीजीपी अशोक तिवारी ने बताया कि नया SOP पुलिस की वर्दी की गरिमा, अनुशासन और संस्थागत मर्यादा को बनाए रखने, गोपनीय व आधिकारिक सूचनाओं के अनधिकृत प्रसार को रोकने और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को कंट्रोल करने के उद्देश्य से जारी किया गया है. इसमें स्पष्ट किया गया है कि पुलिस वर्दी में सोशल मीडिया पर रील बनाने या वीडियो अपलोड करने जैसे कार्य वर्जित हैं.
उल्लंघन करने पर मिलेगी ये सजा
डीजीपी ने बताया कि SOP के तहत नियमों का उल्लंघन घोर अनुशासनहीनता माना जाएगा. जिसके लिए दोषी कर्मियों पर विभागीय जांच, सस्पेंशन, वेतनवृद्धि रोकना और पदावनति (demotion) से लेकर सेवा से हटाने तक की कार्रवाई की जा सकती है. अगर इसमें आपराधिक तत्व भी पाए जाते हैं तो आपराधिक अभियोजन भी चलाया जा सकता है. SOP के अनुसार कोई भी पुलिसकर्मी अपने निजी सोशल मीडिया अकाउंट से सरकारी नीतियों, पुलिस हेडक्वार्टर के फैसले या आधिकारिक कार्यों पर टिप्पणी नहीं करेगा. जबकि अनुमत सामग्री जैसे प्रेस नोट, जन-जागरूकता अभियान और कानून-व्यवस्था से संबंधित आधिकारिक सूचनाएं सिर्फ अधिकृत अधिकारी विभागीय सोशल मीडिया हैंडल पर साझा कर सकेंगे.