मोबाइल फोन में नजर आए ये गड़बड़ी तो तुरंत Airplane Mode में डालें फोन, इस तरह के ऐप न करें इंस्टॉल
मोबाइल में संदिग्ध गतिविधि या वायरस दिखने पर घबराएं नहीं! हिमाचल प्रदेश पुलिस ने नागरिकों के लिए साइबर सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 2:09 PM IST|
Updated : October 5, 2026 at 2:31 PM IST
शिमला: मोबाइल फोन में अचानक असामान्य गतिविधि नजर आए तो उसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. मोबाइल का अचानक धीमा होना, अनजान ऐप दिखाई देना, बार-बार पॉप-अप आना, बैटरी या इंटरनेट डेटा का असामान्य रूप से अधिक इस्तेमाल होना या अकाउंट में अनधिकृत गतिविधि दिखाई देना संभावित साइबर सुरक्षा जोखिम के संकेत हो सकते हैं. हिमाचल प्रदेश पुलिस ने लोगों को ऐसे मामलों में घबराने के बजाय तत्काल सावधानी बरतने की सलाह दी है.
साइबर क्राइम विशेषज्ञ एवं हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिकारी नरवीर सिंह राठौर ने कहा कि मोबाइल का असामान्य व्यवहार हमेशा वायरस होने का प्रमाण नहीं होता, लेकिन इसे नजरअंदाज भी नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने बताया कि मैलवेयर, दुर्भावनापूर्ण ऐप, अनधिकृत एक्सेस या अकाउंट सिंक्रोनाइजेशन में समस्या के कारण मोबाइल में इस तरह की दिक्कतें सामने आ सकती हैं.
पुलिस के अनुसार यदि मोबाइल में संदिग्ध गतिविधि का संदेह हो तो सबसे पहले घबराने के बजाय फोन को Airplane Mode पर डालकर Wi-Fi और Bluetooth बंद कर देना चाहिए. इससे संभावित अनधिकृत नेटवर्क कनेक्शन को तत्काल सीमित करने में मदद मिल सकती है.
ये ऐप न करें इंस्टॉल
पुलिस ने लोगों को विशेष रूप से चेताया है कि किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर APK, स्क्रीन-शेयरिंग या Remote-Access ऐप इंस्टॉल न करें. साइबर ठग अक्सर बैंक अधिकारी, पुलिसकर्मी, तकनीकी सहायता कर्मचारी या किसी अन्य विश्वसनीय संस्था का अधिकारी बनकर लोगों से ऐसे ऐप इंस्टॉल करवाते हैं और इसके बाद मोबाइल पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश करते हैं. OTP और UPI PIN किसी को न बताएं. OTP, UPI PIN, ATM PIN, Password और बैंकिंग Credentials किसी भी परिस्थिति में किसी के साथ साझा नहीं किए जाने चाहिए. बैंक या अधिकृत एजेंसी के नाम पर फोन करने वाला कोई व्यक्ति यदि ऐसी गोपनीय जानकारी मांगता है तो सावधान हो जाएं.
Contacts गायब होने पर तुरंत न मानें डेटा चोरी हुआ
पुलिस ने यह भी बताया कि यदि मोबाइल से अचानक Contacts या अन्य डेटा दिखाई नहीं दे रहा है तो तुरंत यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि डेटा चोरी या डिलीट हो गया है. कई बार Google Account या Cloud Synchronisation में समस्या के कारण भी डेटा अस्थायी रूप से दिखाई नहीं देता. ऐसे में पहले Synchronisation Settings की जांच करनी चाहिए.
संदिग्ध ऐप हटाने से पहले साक्ष्य सुरक्षित करें
यदि संदिग्ध ऐप या साइबर अपराध का मामला सामने आया है तो उसे तुरंत हटाने से पहले जरूरी डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित करना महत्वपूर्ण है. संदिग्ध संदेश, फोन नंबर, स्क्रीनशॉट, ऐप का नाम, लेन-देन की जानकारी और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड जांच में उपयोगी हो सकते हैं.
बैंकिंग फ्रॉड हो तो तुरंत 1930 पर करें शिकायत
पुलिस ने कहा कि यदि बैंक खाते या UPI से अनधिकृत लेन-देन हो चुका है तो समय बेहद महत्वपूर्ण है. पीड़ित को तत्काल अपने बैंक से संपर्क करने के साथ साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर सूचना देनी चाहिए. घटना की जानकारी जितनी जल्दी दी जाएगी, लेन-देन पर कार्रवाई और रकम को रोकने की संभावना उतनी ही बढ़ सकती है. पुलिस ने मोबाइल यूजर्स से अपील की है कि साइबर सुरक्षा को केवल तकनीकी विषय न समझें। सतर्कता, सत्यापन और समय पर कार्रवाई ही साइबर अपराध से बचाव की पहली सुरक्षा दीवार है.
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