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मोबाइल फोन में नजर आए ये गड़बड़ी तो तुरंत Airplane Mode में डालें फोन, इस तरह के ऐप न करें इंस्टॉल

साइबर सुरक्षा के लिए हिमाचल ने जारी की एडवाइजरी ( PIC CREDIT: IANS )

शिमला: मोबाइल फोन में अचानक असामान्य गतिविधि नजर आए तो उसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. मोबाइल का अचानक धीमा होना, अनजान ऐप दिखाई देना, बार-बार पॉप-अप आना, बैटरी या इंटरनेट डेटा का असामान्य रूप से अधिक इस्तेमाल होना या अकाउंट में अनधिकृत गतिविधि दिखाई देना संभावित साइबर सुरक्षा जोखिम के संकेत हो सकते हैं. हिमाचल प्रदेश पुलिस ने लोगों को ऐसे मामलों में घबराने के बजाय तत्काल सावधानी बरतने की सलाह दी है.

साइबर क्राइम विशेषज्ञ एवं हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिकारी नरवीर सिंह राठौर ने कहा कि मोबाइल का असामान्य व्यवहार हमेशा वायरस होने का प्रमाण नहीं होता, लेकिन इसे नजरअंदाज भी नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने बताया कि मैलवेयर, दुर्भावनापूर्ण ऐप, अनधिकृत एक्सेस या अकाउंट सिंक्रोनाइजेशन में समस्या के कारण मोबाइल में इस तरह की दिक्कतें सामने आ सकती हैं. पुलिस के अनुसार यदि मोबाइल में संदिग्ध गतिविधि का संदेह हो तो सबसे पहले घबराने के बजाय फोन को Airplane Mode पर डालकर Wi-Fi और Bluetooth बंद कर देना चाहिए. इससे संभावित अनधिकृत नेटवर्क कनेक्शन को तत्काल सीमित करने में मदद मिल सकती है. मोबाइल में संदिग्ध गतिविधि का संदेह होने पर क्या करें (ETV Bharat) ये ऐप न करें इंस्टॉल पुलिस ने लोगों को विशेष रूप से चेताया है कि किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर APK, स्क्रीन-शेयरिंग या Remote-Access ऐप इंस्टॉल न करें. साइबर ठग अक्सर बैंक अधिकारी, पुलिसकर्मी, तकनीकी सहायता कर्मचारी या किसी अन्य विश्वसनीय संस्था का अधिकारी बनकर लोगों से ऐसे ऐप इंस्टॉल करवाते हैं और इसके बाद मोबाइल पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश करते हैं. OTP और UPI PIN किसी को न बताएं. OTP, UPI PIN, ATM PIN, Password और बैंकिंग Credentials किसी भी परिस्थिति में किसी के साथ साझा नहीं किए जाने चाहिए. बैंक या अधिकृत एजेंसी के नाम पर फोन करने वाला कोई व्यक्ति यदि ऐसी गोपनीय जानकारी मांगता है तो सावधान हो जाएं.