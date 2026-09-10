25 कसौटियों पर खरा उतरना होगा, तभी मिलेगा OBC का दर्जा
हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने किसी जाति या समुदाय को OBC सूची में शामिल करने के लिए 25 मानदंड निर्धारित किए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 12:55 PM IST
शिमला: हिमाचल में विभिन्न जातियों और समुदायों को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया एक बार फिर चर्चा में है. किसी समुदाय को OBC का दर्जा देने के लिए सिर्फ सामाजिक पिछड़ापन पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति समेत आयोग द्वारा तय 25 मानदंडों पर खरा उतरना होगा. इसी प्रक्रिया के तहत हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने शिमला जिले से संबंधित विभिन्न समुदायों के मामलों की समीक्षा की. आयोग की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष प्रभात चंद ने की.
आयोग ने तय किए 25 मानदंड
हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष प्रभात चंद ने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े समुदायों को OBC सूची में शामिल किया जाता है. इसके लिए आयोग ने 25 मानदंड निर्धारित किए हैं और इन्हीं के आधार पर किसी जाति या समुदाय को OBC का दर्जा देने पर फैसला लिया जाता है. उन्होंने कहा कि कई स्थानों से आवश्यक रिपोर्ट समय पर प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया धीमी हो रही है.
इन समुदायों की नहीं मिली पूरी जानकारी
इस बैठक में संबंधित समुदायों की सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर विस्तार से चर्चा की गई. विभिन्न समुदायों से संबंधित रिपोर्ट और उपलब्ध जानकारी आयोग के समक्ष रखी गई. ब्राह्मण भुजुरु, ब्राह्मण आचारज, कुलाल/कलाल और भाट/भट्टा समुदायों के मामले में अभी 25 मानदंडों की पूरी जानकारी आयोग को नहीं मिल पाई है. हालांकि, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (कानून एवं व्यवस्था), शिमला की ओर से इस संबंध में सूचनात्मक पत्र और अनुस्मारक आयोग को प्राप्त हुए हैं.
डोडरा क्वार मामले में सार्वजनिक सुनवाई के बाद रिपोर्ट
डोडरा क्वार समुदाय के मामले में आयोग पहले ही क्षेत्र में सार्वजनिक सुनवाई कर चुका है. आयोग की ओर से 11 जून 2026 को क्वार और 12 जून 2026 को डोडरा क्षेत्र में सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की गई थी. इसके बाद 25 जून 2026 को एसडीएम डोडरा क्वार की ओर से 25 निर्धारित मानदंडों पर आधारित रिपोर्ट आयोग को प्राप्त हुई. रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान कुछ बिंदुओं पर स्थिति और स्पष्ट करने की आवश्यकता सामने आई है. इनमें क्षेत्र के लोगों के वैवाहिक संबंध, भूमि जोत का आकार और आर्थिक स्थिति से जुड़ी जानकारी प्रमुख है.
रिपोर्ट में इन बिंदुओं का उल्लेख
आयोग को प्राप्त रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि डोडरा क्वार क्षेत्र के लोगों को पहले से ही ईडब्ल्यूएस के लाभ मिल रहे हैं. साथ ही, यह क्षेत्र पहले से अनुसूचित पिछड़ा क्षेत्र है, जिसके कारण यहां के लोगों को पिछड़ेपन से संबंधित विभिन्न लाभ भी मिल रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय लोगों से मिली जानकारी में कहा गया है कि क्षेत्र में 21 साल से कम आयु में विवाह नहीं होते और विवाह के दौरान किसी प्रकार की विचाराधीन या निर्धारित राशि लेने की परंपरा भी नहीं है. ऐसे में आयोग अब उपलब्ध तथ्यों और निर्धारित 25 मानदंडों के आधार पर संबंधित मामलों की आगे समीक्षा करेगा.