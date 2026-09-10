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25 कसौटियों पर खरा उतरना होगा, तभी मिलेगा OBC का दर्जा

शिमला: हिमाचल में विभिन्न जातियों और समुदायों को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया एक बार फिर चर्चा में है. किसी समुदाय को OBC का दर्जा देने के लिए सिर्फ सामाजिक पिछड़ापन पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति समेत आयोग द्वारा तय 25 मानदंडों पर खरा उतरना होगा. इसी प्रक्रिया के तहत हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने शिमला जिले से संबंधित विभिन्न समुदायों के मामलों की समीक्षा की. आयोग की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष प्रभात चंद ने की.

आयोग ने तय किए 25 मानदंड

हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष प्रभात चंद ने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े समुदायों को OBC सूची में शामिल किया जाता है. इसके लिए आयोग ने 25 मानदंड निर्धारित किए हैं और इन्हीं के आधार पर किसी जाति या समुदाय को OBC का दर्जा देने पर फैसला लिया जाता है. उन्होंने कहा कि कई स्थानों से आवश्यक रिपोर्ट समय पर प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया धीमी हो रही है.

इन समुदायों की नहीं मिली पूरी जानकारी

इस बैठक में संबंधित समुदायों की सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर विस्तार से चर्चा की गई. विभिन्न समुदायों से संबंधित रिपोर्ट और उपलब्ध जानकारी आयोग के समक्ष रखी गई. ब्राह्मण भुजुरु, ब्राह्मण आचारज, कुलाल/कलाल और भाट/भट्टा समुदायों के मामले में अभी 25 मानदंडों की पूरी जानकारी आयोग को नहीं मिल पाई है. हालांकि, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (कानून एवं व्यवस्था), शिमला की ओर से इस संबंध में सूचनात्मक पत्र और अनुस्मारक आयोग को प्राप्त हुए हैं.