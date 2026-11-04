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हिमाचल में प्रशासनिक फेरबदल, विवेक चंदेल को बड़ी जिम्मेदारी, तीन HAS अधिकारियों को भी मिला प्रमोशन

प्रशासनिक और सचिवालय स्तर पर अधिकारियों को पदोन्नति और नई जिम्मेदारियां ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक और सचिवालय स्तर पर अधिकारियों को पदोन्नति और नई जिम्मेदारियां सौंपते हुए कई अहम फैसले लिए हैं. औद्योगिक क्षेत्र बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ के विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण संस्था बीबीएनडीए (BBNDA) के नेतृत्व की अतिरिक्त जिम्मेदारी अब आईएएस अधिकारी विवेक चंदेल को सौंपी गई है. वहीं, निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने पर तीन एचएएस अधिकारियों के पदनाम में बदलाव किया गया है. इसके अलावा राज्य सचिवालय सेवा के अधिकारी राजेश गौतम को भी पदोन्नत कर उप सचिव बनाया गया है. सरकार के इन आदेशों से प्रशासनिक व्यवस्था में अधिकारियों की जिम्मेदारियों और पदों में अहम बदलाव हुआ है.

हिमाचल प्रदेश सरकार ने आईएएस अधिकारी विवेक चंदेल को बीबीएनडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है. कार्मिक विभाग ने बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की. विवेक चंदेल 2018 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में नगर निगम बद्दी, जिला सोलन के कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं. अब वह अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ बीबीएनडीए के सीईओ का कार्यभार भी संभालेंगे.