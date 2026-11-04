हिमाचल में प्रशासनिक फेरबदल, विवेक चंदेल को बड़ी जिम्मेदारी, तीन HAS अधिकारियों को भी मिला प्रमोशन
आईएएस अधिकारी विवेक चंदेल को बीबीएनडीए के सीईओ का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है. तीन एचएएस अधिकारियों के पदनाम बदले गए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 7:34 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक और सचिवालय स्तर पर अधिकारियों को पदोन्नति और नई जिम्मेदारियां सौंपते हुए कई अहम फैसले लिए हैं. औद्योगिक क्षेत्र बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ के विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण संस्था बीबीएनडीए (BBNDA) के नेतृत्व की अतिरिक्त जिम्मेदारी अब आईएएस अधिकारी विवेक चंदेल को सौंपी गई है. वहीं, निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने पर तीन एचएएस अधिकारियों के पदनाम में बदलाव किया गया है. इसके अलावा राज्य सचिवालय सेवा के अधिकारी राजेश गौतम को भी पदोन्नत कर उप सचिव बनाया गया है. सरकार के इन आदेशों से प्रशासनिक व्यवस्था में अधिकारियों की जिम्मेदारियों और पदों में अहम बदलाव हुआ है.
हिमाचल प्रदेश सरकार ने आईएएस अधिकारी विवेक चंदेल को बीबीएनडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है. कार्मिक विभाग ने बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की. विवेक चंदेल 2018 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में नगर निगम बद्दी, जिला सोलन के कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं. अब वह अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ बीबीएनडीए के सीईओ का कार्यभार भी संभालेंगे.
तीन एचएएस अधिकारियों के बदले पदनाम
प्रदेश सरकार ने निर्धारित सेवा अवधि पूरी होने के आधार पर तीन एचएएस अधिकारियों को पदोन्नति और उच्च पदनाम प्रदान किए हैं. इसके तहत 2014 बैच के एचएएस अधिकारी डॉ. विक्रम सिंह को संयुक्त सचिव से अतिरिक्त सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया है. वह वर्तमान में जनजातीय विकास एवं बागवानी विभाग में सेवाएं दे रहे हैं. इसी तरह अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी-सह-संयुक्त सचिव (निर्वाचन) नीरज चांदला, जो 2014 बैच के अधिकारी हैं, को अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी-सह-अतिरिक्त सचिव (निर्वाचन) का पदनाम दिया गया है. वहीं, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत 2018 बैच के एचएएस अधिकारी भानु गुप्ता को 14 नवंबर 2026 से अतिरिक्त निदेशक का पदनाम मिलेगा.
राजेश गौतम को भी मिला प्रमोशन
राज्य सचिवालय सेवा के अधिकारी राजेश गौतम को भी सरकार ने पदोन्नति का तोहफा दिया है. विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर उन्हें अवर सचिव से नियमित आधार पर उप सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया है. पदोन्नति के बाद उन्हें पे-मैट्रिक्स लेवल-23 के तहत 83,600 से 2,03,100 रुपये का वेतनमान मिलेगा. इसके अतिरिक्त उन्हें 5,000 रुपये मासिक सचिवालय वेतन भी देय होगा. पदोन्नति के बावजूद राजेश गौतम अपनी वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही सेवाएं देते रहेंगे.
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