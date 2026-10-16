हिमाचल में नए जिलों को लेकर क्या है सरकार का प्लान, कितना लगेगा समय? सुक्खू कैबिनेट के मंत्री ने बताया सबकुछ
मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल में नए जिले बनाने का विचार पहले भी भाजपा कार्यकाल के दौरान सामने आ चुका है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 2:46 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में नए जिले बनाने की संभावनाओं पर अब आयोग की रिपोर्ट के बाद ही आगे विचार किया जाएगा. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने इस दिशा में प्रक्रिया शुरू कर दी है. सेवानिवृत्त हाईकोर्ट न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित आयोग प्रदेश की प्रशासनिक जरूरतों का आकलन करेगा. इसके बाद आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा और उसी के आधार पर नए जिले बनाने को लेकर निर्णय लिया जाएगा. मंत्री के अनुसार, रिपोर्ट आने में चार से छह महीने तक का समय लग सकता है.
आयोग की रिपोर्ट के बाद तय होगी नए जिलों की जरूरत
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि नए जिले बनाने का फैसला लेने से पहले प्रदेश की प्रशासनिक जरूरतों और लोगों की सुविधाओं को समझना जरूरी है. इसी उद्देश्य से आयोग का गठन किया गया है. आयोग अलग-अलग पहलुओं का अध्ययन कर सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा. रिपोर्ट मिलने के बाद ही सरकार इस मामले में आगे का निर्णय लेगी. उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में चार से छह महीने तक का समय लग सकता है.
'भाजपा के समय में भी उठी थी नए जिले बनाने की बात'
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल में नए जिले बनाने का विचार पहले भी सामने आ चुका है. उनके अनुसार, वर्ष 2011 में विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल में भी इस दिशा में कवायद हुई थी. उस समय नूरपुर, पालमपुर और सुंदरनगर में अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) तैनात किए गए थे. मंत्री ने कहा कि नए जिले बनाने के मुद्दे पर फैसला प्रदेश की मौजूदा जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया जाना चाहिए.
कांगड़ा और मंडी में अधिक विधानसभा क्षेत्र होने का दिया हवाला
उद्योग मंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिले में 15 और मंडी जिले में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं. ऐसे में लोगों को प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिहाज से नए जिलों की संभावनाओं पर विचार करना जरूरी है. उन्होंने कहा कि आयोग इन जरूरतों का आकलन करेगा और उसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार फैसला लेगी.
सुधीर शर्मा के बयान पर हर्षवर्धन चौहान का पलटवार
नए जिलों के गठन को लेकर भाजपा नेता सुधीर शर्मा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए हर्षवर्धन चौहान ने विपक्ष पर राजनीतिक बयानबाजी करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कामों की तारीफ नहीं करेगी, क्योंकि विपक्ष का काम सरकार का विरोध करना है. नए जिलों को लेकर चल रही बहस के बीच सरकार आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करेगी.
खनन के लिए बनेगा अलग निदेशालय
हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने खनन के लिए अलग निदेशालय बनाने को मंजूरी दी है. इसका उद्देश्य खनन से राजस्व बढ़ाना, उत्पादकता में सुधार करना और इस क्षेत्र में मौजूद कमियों पर निगरानी रखना है. फिलहाल खनन से संबंधित काम खनन और वन विभाग देखते हैं. अलग निदेशालय बनने से खनन से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी और प्रबंधन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा.
हिमाचल में करीब 450 क्रशर, 100 के आसपास रहते हैं बंद
उद्योग मंत्री के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में करीब 450 क्रशर हैं, जिनमें से लगभग 100 हमेशा बंद रहते हैं. इस समय प्रदेश में करीब 300 से 350 क्रशर संचालित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए खनन जरूरी है, लेकिन प्रदेश में खनन के विरोध को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है. उन्होंने पड़ोसी राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि हरियाणा के अकेले यमुनानगर जिले में करीब 350 क्रशर हैं, जबकि हिमाचल में इनकी संख्या तुलनात्मक रूप से कम है.
वन अधिकार अधिनियम के कारण राजस्व पर असर का दावा
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम (FRA) के कारण हिमाचल अपनी खनन क्षमता के मुताबिक राजस्व हासिल नहीं कर पाता. उन्होंने बताया कि सरकार खनन से राजस्व बढ़ाने के प्रयास कर रही है. अलग निदेशालय बनाने का फैसला भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है. सरकार का उद्देश्य खनन क्षेत्र की उत्पादकता में सुधार करना और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना है.
अगली कैबिनेट बैठक में नई उद्योग नीति को मंजूरी की तैयारी
उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश की नई उद्योग नीति तैयार हो चुकी है. इसे अगली मंत्रिमंडल बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा. इस नीति से जुड़े अगले कदम कैबिनेट के फैसले के बाद तय होंगे. हिमाचल में उद्योगों के खुलने और बंद होने को लेकर भाजपा की बयानबाजी पर हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि अलग-अलग राज्यों की योजनाओं और परिस्थितियों के आधार पर उद्योगों का आना-जाना लगा रहता है. उन्होंने विपक्ष पर इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी करने का आरोप लगाया. मंत्री ने कहा कि उद्योगों से जुड़े मामलों को परिस्थितियों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए.
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