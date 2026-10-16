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हिमाचल में नए जिलों को लेकर क्या है सरकार का प्लान, कितना लगेगा समय? सुक्खू कैबिनेट के मंत्री ने बताया सबकुछ

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में नए जिले बनाने की संभावनाओं पर अब आयोग की रिपोर्ट के बाद ही आगे विचार किया जाएगा. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने इस दिशा में प्रक्रिया शुरू कर दी है. सेवानिवृत्त हाईकोर्ट न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित आयोग प्रदेश की प्रशासनिक जरूरतों का आकलन करेगा. इसके बाद आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा और उसी के आधार पर नए जिले बनाने को लेकर निर्णय लिया जाएगा. मंत्री के अनुसार, रिपोर्ट आने में चार से छह महीने तक का समय लग सकता है.

आयोग की रिपोर्ट के बाद तय होगी नए जिलों की जरूरत