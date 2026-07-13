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रासायनिक खेती छोड़ प्राकृतिक खेती अपना रहे किसान, कई फसलों पर मिल रहा MSP

शिमला: हिमाचल प्रदेश में खेती अब प्राकृतिक खेती किसानों की आय बढ़ाने का मजबूत माध्यम बनती जा रही है. प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल रही है. रासायनिक खेती से दूरी और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ते कदमों के बीच सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के जरिए किसानों को ऐसा भरोसा दिया है, जिसकी देशभर में चर्चा हो रही है. यही वजह है कि हर साल प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों की संख्या बढ़ रही है और खेतों से निकलने वाली उपज अब पहले से कहीं अधिक कीमत पर बिक रही है.

प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को किसानों की आर्थिक समृद्धि, बेहतर स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए व्यापक अभियान का रूप दिया है. वहीं, हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है, जहां प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों की सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है. सरकार अब प्राकृतिक गेहूं 80 रुपये प्रति किलो, मक्की 50 रुपये, कच्ची हल्दी 150 रुपये, पांगी घाटी की जौ 80 रुपये और अदरक 30 रुपये प्रति किलो की दर से खरीद रही है. इससे किसानों को बाजार में बेहतर दाम मिलने की गारंटी मिली है.

प्राकृतिक खेती पर मिल रहे एमएसपी के कारण प्रदेश में वर्तमान समय में किसानों और खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है. सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार 2026 में 2.56 लाख से अधिक किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं. 2024 ये आंकड़ा 1 लाख 98 हजार के करीब था, जबकि 2025 में ये 2 लाख 22 हजार 893 तक पहुंच गया था. इसके साथ प्राकृतिक खेती का क्षेत्रफल भी बढ़ा है. 2018 में प्राकृतिक खेती की शुरुआत हुई थी. उस दौरान 628 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती होती थी. पिछले साल ये 38 हजार 437 हेक्टेयर था. इस साल ये क्षेत्रफल बढ़कर 44,785 हेक्टेयर हो गया है. 2030 तक हिमाचल में सरकार ने रसायन मुक्त खेती का लक्ष्य रखा है.

हिमाचल के अब तक 1.96 लाख किसानों को सितारा सर्टिफिकेट

हिमाचल प्रदेश में हुए प्राकृतिक खेती की शुरुआत पहले ही साल में 628 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती की तकनीक से फसल तैयार की गई. इसके बाद धीरे-धीरे किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ते गए. इस वजह से आज प्रदेश में साढ़े तीन हजार से ज्यादा पंचायतों में 3.06 लाख से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें 2.56 लाख किसान रासायनिक खेती को छोड़कर44,785 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक तकनीक से विभिन्न फसलें उगा रहे हैं. वहीं, प्राकृतिक उत्पादों की बिक्री में पारदर्शिता लाने को लेकर सरकार ने स्व-प्रमाणन प्रणाली सर्टिफाइड इवैल्यूएशन टूल फॉर एग्रीकल्चर रिसोर्स एनालिसिस नेचुरल फार्मिंग (सीईटीएआरए-एनएफ) शुरू की है, जिसके तहत 1,96,892 किसानों को सितारा सर्टिफिकेट से प्रमाणित किया जा चुका है.