शहरी क्षेत्रों में बिना अनुमति निर्माण और केबल बिछाना पड़ सकता है महंगा, लग सकता है एक लाख तक का जुर्माना
बिना अनुमति केबल, तार और पाइप बिछाने पर 1 लाख रुपये तक जुर्माना और 3 महीने की जेल हो सकती है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 7:47 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अब सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर बिना अनुमति केबल, तार और पाइप बिछाना महंगा पड़ सकता है. नगरपालिकाओं और नगर निगमों को ऐसे अवैध नेटवर्क और ढांचों के खिलाफ कार्रवाई करने के अधिक अधिकार मिलेंगे. विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन शनिवार को इससे जुड़े दो महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पारित किए गए.
प्रदेश विधानसभा से हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित हो गए. दोनों विधेयकों का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर अवैध निर्माण और केबल नेटवर्क पर नियंत्रण के साथ पैदल यात्रियों की सुरक्षा, शहरों की सुंदरता और शहरी प्रशासन को बेहतर बनाना है. गौर रहे कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार का ये आखिरी शीतकालीन सत्र है. इस सत्र के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण विधेयक राज्य सरकार की ओर से पारित किए गए हैं. सत्र के अंतिम दिन लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने दोनों विधेयकों को सदन में पेश किया.
नगरपालिकाओं को उपनियम बनाने की शक्तियां
हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 138 में संशोधन के तहत नगरपालिकाएं अपने अधिकृत अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से बिना अनुमति बिछाए गए ओवरहेड केबल नेटवर्क को हटाने और नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई कर सकेंगी. सरकार के अनुसार शहरी क्षेत्रों में केबल, तारों, पाइपों और जल निकासी नेटवर्क का विस्तार हो रहा है. कई बार इन्हें नगरपालिका की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थानों पर लगा दिया जाता है, जिससे पैदल चलने वालों और वाहन चालकों को परेशानी के साथ दुर्घटनाओं का खतरा रहता है. इससे शहरों की सुंदरता भी प्रभावित होती है. संशोधन में राज्य सरकार को नियम और नगरपालिकाओं को उपनियम बनाने की शक्तियां भी दी गई है.
एक लाख रुपये तक का जुर्माना
वहीं, नगर निगम संशोधन विधेयक में सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति ओवरहेड केबल नेटवर्क लगाने पर जुर्माने और सजा का प्रावधान किया गया है. नगर निगम अधिनियम की धारा 302 की उपधारा (5क) के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर कम से कम 10 हजार और अधिकतम एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा. इसके अलावा तीन महीने तक कारावास का भी प्रावधान है.
विधेयक में नगर निगमों की लेखा परीक्षा व्यवस्था, पार्षदों की अयोग्यता, आकस्मिक रिक्तियों, अविश्वास प्रस्ताव और मतदान संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के प्रावधान हैं. साथ ही विधिक सलाहकार की नियुक्ति, उपयोगकर्ता प्रभारों की वसूली और छोटे अपराधों में जेल के बजाय जुर्माने की व्यवस्था की गई है. आयुक्तों के अनुबंधों की वित्तीय सीमा बढ़ाने, आपात परिस्थितियों में पेड़ों को हटाने की शक्तियां प्रत्यायोजित करने और शहरी, विरासत व पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पेड़ों के संरक्षण के प्रावधान भी किए गए हैं.
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