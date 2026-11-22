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शहरी क्षेत्रों में बिना अनुमति निर्माण और केबल बिछाना पड़ सकता है महंगा, लग सकता है एक लाख तक का जुर्माना

बिना अनुमति केबल, तार और पाइप बिछाने पर 1 लाख रुपये तक जुर्माना ( FILE PHOTO )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अब सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर बिना अनुमति केबल, तार और पाइप बिछाना महंगा पड़ सकता है. नगरपालिकाओं और नगर निगमों को ऐसे अवैध नेटवर्क और ढांचों के खिलाफ कार्रवाई करने के अधिक अधिकार मिलेंगे. विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन शनिवार को इससे जुड़े दो महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पारित किए गए.

प्रदेश विधानसभा से हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित हो गए. दोनों विधेयकों का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर अवैध निर्माण और केबल नेटवर्क पर नियंत्रण के साथ पैदल यात्रियों की सुरक्षा, शहरों की सुंदरता और शहरी प्रशासन को बेहतर बनाना है. गौर रहे कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार का ये आखिरी शीतकालीन सत्र है. इस सत्र के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण विधेयक राज्य सरकार की ओर से पारित किए गए हैं. सत्र के अंतिम दिन लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने दोनों विधेयकों को सदन में पेश किया.

नगरपालिकाओं को उपनियम बनाने की शक्तियां हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 138 में संशोधन के तहत नगरपालिकाएं अपने अधिकृत अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से बिना अनुमति बिछाए गए ओवरहेड केबल नेटवर्क को हटाने और नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई कर सकेंगी. सरकार के अनुसार शहरी क्षेत्रों में केबल, तारों, पाइपों और जल निकासी नेटवर्क का विस्तार हो रहा है. कई बार इन्हें नगरपालिका की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थानों पर लगा दिया जाता है, जिससे पैदल चलने वालों और वाहन चालकों को परेशानी के साथ दुर्घटनाओं का खतरा रहता है. इससे शहरों की सुंदरता भी प्रभावित होती है. संशोधन में राज्य सरकार को नियम और नगरपालिकाओं को उपनियम बनाने की शक्तियां भी दी गई है.