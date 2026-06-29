इंतजार खत्म! इस दिन हिमाचल में दस्तक देगा मानसून, 7 साल बाद जुलाई में होगी एंट्री
अगर मानसून जुलाई में पहुंचता है तो पिछले 16 वर्षों में यह पांचवां मौका होगा जब मानसून जून की जगह जुलाई में आएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 6:23 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी, उमस और बारिश की कमी से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून की एंट्री का इंतजार अब खत्म होने वाला है. अगले 4 से 5 दिनों के भीतर मानसून हिमाचल में दस्तक दे सकता है. मानसून की बारिश से जहां आम लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं किसान और बागवान भी बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस बार मानसून सामान्य समय से करीब 8 दिन देरी से हिमाचल पहुंचेगा. आमतौर पर प्रदेश में मानसून 25 जून तक पहुंच जाता है, लेकिन इस बार जुलाई के शुरुआती दिनों में इसकी एंट्री होने की संभावना जताई जा रही है. खास बात यह है कि करीब 7 साल बाद ऐसा मौका आएगा जब मानसून जुलाई महीने में हिमाचल पहुंचेगा.
2019 के बाद पहली बार जुलाई में दस्तक देगा मानसून
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, अगर मानसून जुलाई में पहुंचता है तो पिछले 16 वर्षों में यह पांचवां मौका होगा जब मानसून जून की जगह जुलाई में आएगा. इससे पहले वर्ष 2010 में मानसून सबसे ज्यादा देरी से 5 जुलाई को हिमाचल पहुंचा था. इसके अलावा 2014 और 2017 में 1 जुलाई, जबकि 2019 में 2 जुलाई को मानसून ने प्रदेश में दस्तक दी थी.
पिछले वर्षों में कब-कब पहुंचा मानसून
- 2011 — 25 जून
- 2012 — 27 जून
- 2013 — 15 जून
- 2015 — 24 जून
- 2016 — 21 जून
- 2018 — 27 जून
- 2020 — 24 जून
- 2021 — 13 जून
- 2022 — 29 जून
- 2023 — 24 जून
- 2024 — 27 जून
- 2025 — 20 जून
किसान-बागवानों को बारिश से बड़ी उम्मीद
हिमाचल की खेती और बागवानी काफी हद तक मानसून पर निर्भर रहती है. खासकर सेब सहित अन्य फलों के लिए समय पर बारिश बेहद जरूरी मानी जाती है. बारिश नहीं होने से जमीन में नमी की कमी और पौधों पर असर पड़ने की चिंता बढ़ रही थी. मानसून पहुंचने के बाद कृषि और बागवानी गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है. इसके अलावा पेयजल स्रोतों को भी बारिश से फायदा मिल सकता है.
मानसून सीजन में कब कितनी हुई बारिश?
हिमाचल में मानसून बारिश का रिकॉर्ड देखें तो पिछले कुछ वर्षों में बारिश के आंकड़ों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है.
- वर्ष 2016 में 623.9 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 18.3 फीसदी कम रही.
- वर्ष 2017 में 717.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जो सामान्य से 6.1 फीसदी कम थी.
- वर्ष 2018 में 927 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 21.4 फीसदी ज्यादा रही.
- वर्ष 2019 में 686.9 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 10 फीसदी कम थी.
- वर्ष 2020 में 567.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 25.7 फीसदी कम रही.
- वर्ष 2021 में 688.6 मिलीमीटर बारिश हुई.
- वर्ष 2022 में 716.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई.
- वर्ष 2023 में 886 मिलीमीटर बारिश हुई.
- वर्ष 2024 में 600.9 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 18 फीसदी कम रही.
- वर्ष 2025 में 1022 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 39 फीसदी ज्यादा थी.
कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वरिष्ठ वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया कि अगले 4 से 5 दिनों में मानसून हिमाचल में प्रवेश कर सकता है. उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है और मौसम विभाग की ओर से येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है. मानसून की दस्तक के साथ प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं किसान और बागवान भी अच्छी बारिश की आस लगाए बैठे हैं.
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