किसानों से प्रतिदिन कितने लीटर दूध की खरीद? सरकार कैसे करती है भुगतान?
हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में गूंजा दूध खरीद और दुग्ध उत्पादकों को भुगतान का मुद्दा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 11:54 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार प्रतिदिन किसानों से दूध की खरीद करती है. हालांकि प्लांट की मशीनरी के रखरखाव, मरम्मत कार्य और इसकी स्वच्छता बनाए रखने के लिए हर महीने की 15 और 30 तारीख को दत्तनगर एवं कांगड़ा, जबकि 12 और 24 तारीख को मंडी में दूध का संग्रहण (Milk collection) नहीं किया जाता है. वहीं, नाहन और नालागढ़ में दूध की मात्रा कम होने के चलते हर रोज दूध का संग्रहण किया जाता है. हालांकि छुट्टी वाले दिनों में दूध का संग्रहण और भंडारण नहीं किया जाता है. ये जानकारी भाजपा विधायक इंद्र सिंह गांधी और राकेश जम्वाल के सवाल के जवाब में कृषि एवं पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने मानसून सत्र के दौरान सदन में दी.
किसानों को दुग्ध के बिलों का भुगतान
मंत्री ने बताया कि किसानों से लिए दूध के बिलों का भुगतान अलग-अलग दुग्ध उत्पादक सहकारी सभाओं (MPCS) और संबंधित मिल्क चिलिंग सेंटर व प्लांट प्रभारी से वेरिफाइड बिलों के प्राप्त होने के बाद किया जाता है. दुग्ध उत्पादक सहकारी सभाओं से हर महीने के बिल अगले महीने में अलग-अलग तारीख को मुख्यालय में भुगतान के लिए मिलते हैं. उसी के अनुसार किसानों को दूध के बिलों का भुगतान किया जाता है. हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन द्वारा दुग्ध उत्पादकों को जून 2026 तक के दूध बिलों का भुगतान कर दिया गया है, जबकि जुलाई महीने के बिल अभी तक मिले नहीं है, बिल प्राप्त होते ही इसका भी भुगतान कर दिया जाएगा.
एक किसान से प्रतिदिन इतने लीटर दूध की खरीद
कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में दूध की मात्रा ज्यादा होने, प्लांट एवं चिलिंग सेंटरों की क्षमता कम होने के कारण और ज्यादा से ज्यादा दुग्ध उत्पादकों तक MSP का लाभ पहुंचाने के लिए एक किसान से प्रतिदिन अधिकतम 20 लीटर दूध ही खरीदा जा रहा है. ये एक अस्थाई व्यवस्था है. जैसे ही मिल्क प्लांट और चिलिंग सेंटरों की क्षमता ज्यादा होगी तो ये व्यवस्था वापस ले ली जाएगी.