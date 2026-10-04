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किसानों से प्रतिदिन कितने लीटर दूध की खरीद? सरकार कैसे करती है भुगतान?

दत्तनगर मिल्क प्लांट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार प्रतिदिन किसानों से दूध की खरीद करती है. हालांकि प्लांट की मशीनरी के रखरखाव, मरम्मत कार्य और इसकी स्वच्छता बनाए रखने के लिए हर महीने की 15 और 30 तारीख को दत्तनगर एवं कांगड़ा, जबकि 12 और 24 तारीख को मंडी में दूध का संग्रहण (Milk collection) नहीं किया जाता है. वहीं, नाहन और नालागढ़ में दूध की मात्रा कम होने के चलते हर रोज दूध का संग्रहण किया जाता है. हालांकि छुट्टी वाले दिनों में दूध का संग्रहण और भंडारण नहीं किया जाता है. ये जानकारी भाजपा विधायक इंद्र सिंह गांधी और राकेश जम्वाल के सवाल के जवाब में कृषि एवं पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने मानसून सत्र के दौरान सदन में दी.