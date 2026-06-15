हिमाचल में भूकंप, आग के बाद बजने लगे सायरन! प्रशासन ने संभाला मोर्चा, प्रदेशभर में हुई मॉकड्रिल
हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में भूकंप, बादल फटना, भूस्खलन और वनाग्नि जैसी आपदाओं का खतरा बना रहता है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 7:07 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में सोमवार सुबह अचानक कई जगहों पर सायरन बजने लगे और कुछ समय के लिए लोगों में हलचल मच गई. कहीं स्कूलों में बच्चे सुरक्षित स्थानों की ओर दौड़े तो कहीं प्रशासन और राहत-बचाव टीमें तुरंत सक्रिय हो गईं. हालांकि यह कोई वास्तविक आपदा नहीं थी, बल्कि प्रदेश में भूकंप, भूस्खलन और अन्य आपात परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए बड़ा अभ्यास किया गया. इस दौरान सभी जिलों में प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन टीमों और सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन का अभ्यास किया.
हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में भूकंप, बादल फटना, भूस्खलन और वनाग्नि जैसी आपदाओं का खतरा बना रहता है. इसी को देखते हुए राज्य के सभी जिलों में एक साथ आपदा प्रबंधन अभ्यास आयोजित किया गया. इस दौरान काल्पनिक स्थिति बनाई गई कि तेज भूकंप आया है और कई जगहों पर नुकसान हुआ है. इसके बाद प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू करने की प्रक्रिया को परखा. इस अभ्यास में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA), सेना, आईटीबीपी, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों ने भाग लिया.
शिमला में 8 तीव्रता के काल्पनिक भूकंप का बनाया गया माहौल
राजधानी शिमला में सब्जी मंडी और भट्टाकुफर क्षेत्र में आपदा की स्थिति बनाई गई. सब्जी मंडी में सुबह 9 बजे 8.0 तीव्रता के काल्पनिक भूकंप की सूचना दी गई. इसके बाद रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू किया. अभ्यास के दौरान कई भवनों के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति बनाई गई. इसमें लोगों के घायल होने और मलबे में फंसे होने का काल्पनिक दृश्य तैयार किया गया. टीमों ने घायलों को निकालने, मेडिकल सहायता देने और सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को पूरा किया. भट्टाकुफर स्कूल में भी भूकंप की स्थिति बनाई गई, जहां छात्रों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकालने का अभ्यास किया गया. स्कूल परिसर को खाली करने और सभी की गिनती करने की प्रक्रिया को तय समय में पूरा किया गया.
हमीरपुर में 150 लोगों को बचाने का किया गया अभ्यास
हमीरपुर जिले में भी सुबह से सायरन बजते रहे और अलग-अलग स्थानों पर राहत-बचाव अभियान चलाया गया. प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन विभाग और अन्य टीमों ने संयुक्त रूप से काम किया. अभ्यास के दौरान करीब 150 लोगों को बचाने का प्रदर्शन किया गया. मलबे में फंसे लोगों को निकालने, घायलों को अस्पताल पहुंचाने और सड़क बाधित होने जैसी परिस्थितियों से निपटने की तैयारी जांची गई. अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के अभ्यास का उद्देश्य आपदा के समय विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और कमियों को पहचानना है.
कांगड़ा में भी परखी गई आपदा से निपटने की तैयारी
कांगड़ा जिले में भी जगह-जगह अभ्यास किया गया. धर्मशाला उपमंडल में दो प्रमुख और एक अतिरिक्त आपदा स्थिति बनाकर राहत एवं बचाव दलों की तैयारी को परखा गया. धर्मशाला क्षेत्र में भूकंप जैसी स्थिति के दौरान राहत कार्य, लोगों की सुरक्षित निकासी और आपात व्यवस्था की जांच की गई. वहीं ज्वालामुखी में शक्तिपीठ मंदिर क्षेत्र को केंद्र में रखकर अभ्यास हुआ, क्योंकि यहां धार्मिक और पर्यटन सीजन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं.इंदौरा और फतेहपुर में भूकंप के बाद बांध टूटने और बाढ़ जैसी स्थिति का अभ्यास किया गया. शाहपुर आईटीआई में छात्रों के फंसे होने की स्थिति बनाई गई, जबकि नगरोटा बगवां स्थित राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी छात्रों और शिक्षकों के रेस्क्यू का अभ्यास किया गया.
कांगड़ा में शक्तिपीठ क्षेत्र में भी हुई तैयारी की जांच
कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी क्षेत्र में भी भूकंप की काल्पनिक स्थिति बनाकर राहत और बचाव कार्यों का अभ्यास किया गया. इस दौरान घायल लोगों को निकालने, प्राथमिक उपचार देने और अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया को दोहराया गया. पुलिस, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और मंदिर प्रशासन की टीमों ने इसमें हिस्सा लिया.
स्कूलों में बच्चों को भी दी गई आपदा से बचने की सीख
शिमला सहित कई स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों को आपात स्थिति में सुरक्षित रहने के तरीके बताए गए. सायरन बजते ही बच्चों ने निर्धारित रास्तों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने का अभ्यास किया. अधिकारियों ने बताया कि ऐसी गतिविधियों से बच्चों और आम लोगों में आपदा के समय घबराने की बजाय सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है. इस पूरे अभ्यास का मकसद किसी भी वास्तविक आपदा की स्थिति में जान-माल के नुकसान को कम करना है. मॉक अभ्यास के जरिए यह जांचा गया कि राहत टीम कितनी जल्दी मौके पर पहुंच सकती हैं और अलग-अलग विभागों के बीच कितना बेहतर तालमेल है. हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए इस तरह की तैयारियां बेहद जरूरी हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत और प्रभावी कार्रवाई की जा सके.
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