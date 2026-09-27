सीबकथॉर्न की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा भारत, किसानों ने की रशियन हाईब्रीड वैरायटी की मांग
लाहौल-स्पीति में जायका प्रोजेक्ट के तहत सीबकथॉर्न की खेती को बढ़ावा मिलेगा. किसान सीबकथॉर्न की बिना कांटों वाली रशियन वैरायटी की मांग कर रहे हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 5:19 PM IST
कुल्लू: भारत के हिमालय इलाकों खासकर लाहौल-स्पीति में सीबकथॉर्न काफी मात्रा में मिलता है. सीबकथॉर्न के फायदे के दखेते हुए देश दुनिया में इसकी भारी डिमांड है. आलम ये है कि इसकी मांग इसके उत्पादन से कई गुना अधिक है. ऐसे में हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में इसकी खेती को बढ़ावा दिया जाएगा. अब वन विभाग जायका प्रोजेक्ट के तहत सीबकथॉर्न की खेती किए जाने को लेकर मसौदा तैयार कर रहा है. इसके अलावा बागवानी विभाग भी अब इसके लिए सर्वे करने में जुटा है.
प्रदेश में कुल कितने किसान इसकी खेती कर रहे हैं और जंगली तौर पर भी सीबकथॉर्न कितने क्षेत्र में उगा हुआ है. इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपी जाएगी और उसके बाद सीबकथॉर्न के रूसी हाइब्रिड पौधों को भी लगाने के बारे में फैसला लिया जाएगा. बीते दिनों सीबकथॉर्न के उत्पादन को लेकर हुए एक सेमिनार में इसकी खेती से किसानों के बेहतर भविष्य को लेकर भी चर्चा की गई. ऐसे में अगर सीबकथॉर्न की खेती की जाती है, तो इससे प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से काफी फायदा होगा. इसके अलावा देश पर में सीबक थॉर्न की बढ़ रही मांग भी पूरी होगी.
बागवानी विभाग के अतिरिक्त निदेशक विद्या प्रकाश ने कहा कि 'लाहौल-स्पीति में कितने क्षेत्र में सीबकथॉर्न की खेती की जाती है. इसका अब जल्द सर्वे किया जाएगा. इसकी खेती के लिए भी बागवानी विभाग के द्वारा प्रयास किए जाएंगे, ताकि स्थानीय लोगों की आर्थिकी बढ़ सके.'
डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा भारत
भारत की अगर बात करे तो वर्तमान में सीबकथॉर्न (छरमा) की मांग पूरी नहीं हो रही है. भारत की विभिन्न कंपनियों को उत्पाद तैयार करने के लिए सालाना 5,000 टन की जरूरत है, लेकिन भारत के उत्तराखंड, लद्दाख और हिमाचल के लाहौल-स्पीति में मात्र 1000 से 1200 टन सीबकथॉर्न का ही उत्पादन हो रहा है. अब विशेषज्ञों ने खेतों में रशियन और वनों में लोकल सीबकथॉर्न लगाने पर जोर दिया है, ताकि देशभर में इसका उत्पादन बढ़ सके और विभिन्न कंपनियों की डिमांड को भी पूरा किया जा सके.
सीबकथॉर्न एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ. वीरेंद्र सिंह ने कहा कि 'सीबकथॉर्न कांटेदार झाड़ीनुमा पौधा है, जिसके चमकीले नारंगी-पीले रंग के फल होते हैं. इसे लेह बेरी, हिमालयन बेरी कहा जाता है. देशभर में अब इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है. भारत में इसकी डिमांड पूरी न होने के चलते विभिन्न कंपनियों के संचालक बाहरी देशों से इसे मंगवा रहे हैं. ऐसे में अगर रूस की वैरायटी यहां पर लगाई जाए, तो देश में इसका उत्पादन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को इसका सीधा फायदा होगा.'
रशियन वैरायटी की मांग
गौर रहे कि बीते दिनों मौहल स्थित जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में सीबकथॉर्न की पैदावार बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई. सम्मेलन में आए विभिन्न विशेषज्ञों ने इस दौरान किसानों को खेतों में रशियन वैरायटी के नेक्स-12 और एचआई-1 और एचआई-2 किस्मों को लगाने पर बल दिया. भारतीय सीबकथोर्न एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. वीरेंद्र चौहान ने कहा कि रशियन सीकबथॉन को किसान अपने खेतों में लगा सकते हैं. ये पौधा लोकल सीबकथॉर्न के पौधे से पांच गुना अधिक फल देता है और इसमें ऑयल की मात्रा चार प्रतिशत अधिक रहती है, जबकि स्थानीय तौर पर उगने वाले सीबकथॉर्न में ऑयल की मात्रा दो प्रतिशत है. ऐसे में किसानों के द्वारा भी वन भूमि में लोकल सीबकथॉर्न लगाया जा सकता है.
रशियन पौधे के हैं ये फायदे
सीबकथॉर्न की रशियन विरायटी के नेक्स-12 और एचआई-1 और एचआई-2 किस्मों की खासियत यह है कि इसमें कांटे नहीं होते हैं. हिमाचल के लाहौल स्पीति में पाये जाने वाले जंगली सीबकथॉर्न में बहुत तीखे और घने कांटे होते हैं, जिससे फलों को तोड़ना बेहद मुश्किल होता है. ये रशियन किस्में मुख्य रूप से कम कांटों वाली या लगभग कांटे रहित होती हैं, जिससे इनकी हार्वेस्टिंग (कटाई) आसान हो जाती है. इसके अलावा स्थानीय किस्मों की तुलना में इन किस्मों के बेरी (फल) का आकार काफी बड़ा होता है, जिससे प्रति पौधा अधिक वजन और बेहतर पल्प (गूदा) प्राप्त होता है. इस विदेशी वैरायटी में उच्च तेल और पोषक तत्व अधिक पाए जाते है. इनमें बायोएक्टिव कंपाउंड्स, विटामिन C, और दुर्लभ ओमेगा-7 फैटी एसिड के साथ-साथ फलों और बीजों में तेल की मात्रा बहुत अधिक होती है.
ठंडे बस्ते में सरकार को भेजे दो प्रोजेक्ट
गौर रहे कि लाहौल-स्पीति में सीबकथॉर्न को बढ़ावा देने के लिए सरकार को दो प्रोजेक्ट सौंपे गए है. ये प्रोजेक्ट बीते चार से पांच सालों से लटके हैं. भारतीय सीबकथॉर्न एसोसिएशन ने कैंपा के तहत सीबकथॉर्न के लिए 104 करोड़ रुपये का प्रपोजल दिया है. इसमें लाहौल-स्पीति जिला के वन क्षेत्र में सीबकथॉर्न को लगाया जाना है. इसके अलावा प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने भी 2021 को पूर्व जयराम ठाकुर की भाजपा सरकार को जाइका के तहत 5.5 करोड़ रुपये को प्रोजेक्ट दिया है.
वन विभाग कुल्लू के अरण्यपाल संदीप शर्मा ने कहा कि 'जाइका के तहत लाहौल-स्पीति के वन क्षेत्र में पौधरोपण कार्यक्रम में सीबकथॉर्न को भी शामिल किया जाएगा. इसके लिए भी प्रदेश सरकार के साथ पत्राचार किया जाएगा और वन भूमि में इसकी खेती से स्थानीय लोगों को फायदा मिलेगा.'
माइनस 40 डिग्री का तापमान सहा सकता है ये पौधा
भारत की अगर बात करें तो सीबकथॉर्न हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ही पाया जाता है. भारत में अगर सीबकथॉर्न के उत्पादन की बात करें तो 80% उत्पादन अकेले लद्दाख घाटी में ही होता है और बाकी जगह पर बहुत कम सीबकथॉर्न का उत्पादन होता है. इससे पहले लद्दाख में सीबकथॉर्न को जीआई टैग मिला था और हाल ही में हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में भी सीबकथॉर्न को जीआई टैग हासिल हुआ है. इसका पौधा बर्फबारी के बीच माइनस 40 डिग्री का तापमान भी सहन कर सकता है.
लाहौल घाटी के किसान अमर चांद का कहना है कि 'लाहौल स्पीति की अगर बात करें तो यहां पर करीब 1500 हेक्टेयर में सीबकथॉर्न पाया जाता है और 2000 से अधिक लोग इससे जुड़े हुए हैं. लाहौल स्पीति में प्राकृतिक तौर पर ही सीबकथॉर्न पाया जाता है और बहुत कम लोगों के द्वारा ही इसकी खेती की गई है. अगर सरकार के द्वारा उन्हें हाइब्रिड पौधे उपलब्ध करवाए जाते हैं, तो किसानों को इससे फायदा होगा. जंगली सीबकथॉर्न में कांटे अधिक होने और फल छोटा होने के चलते भी इसकी खेती करने में लोगों को काफी मुश्किलें पेश आती है. ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो रूस वैरायटी की किस्म यहां किसानों को उपलब्ध करवाए.'
घाटी के किसान क्यों नहीं दिखा रहे दिलचस्पी
लाहौल-स्पीति में सीबकथॉर्न के हाइब्रिड पौधों की संख्या काफी कम है, क्योंकि लोग यहां पर नगदी फसलों की ओर अपना रुझान ज्यादा दिखा रहे हैं. हालांकि कई स्वयं सहायता समूहों द्वारा इसके उत्पाद तैयार कर भारत के कई राज्यों में बेचे जा रहे हैं. कुछ कंपनियों द्वारा भी स्थानीय लोगों के साथ इसके फल, जूस और पत्तियों के लिए एग्रीमेंट किया गया, लेकिन सरकारी मदद न मिलने के चलते घाटी के लोग मायूस है.
प्रोसेसिंग प्लांट खोलने की मांग
किसानों का कहना है कि कांटेदार झाड़ियां के बीच इस निकालना भी काफी मुश्किल है. इसके अलावा इसका जूस स्थानीय तौर पर ही तैयार किया जा रहा है. लेकिन पत्तियों, इसके बीज से तेल निकालने के लिए किसी भी प्रोसेसिंग प्लांट की यहां पर स्थापना नहीं की गई है. अगर सरकार या प्रशासन प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना करें. तो इससे वह अन्य कई तरह के उत्पादन भी तैयार कर सकते हैं और उन्हें बाजारों में बेचकर अच्छी कमाई का जरिया भी बना सकते हैं.
कई उत्पादों में होता है इसका इस्तेमाल
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सीबकथोर्न की खासियतों का जिक्र एक कार्यक्रम के दौरान कर चुके हैं. पीएम मोदी ने बताया था कि ये पौधा माइनस 40 डिग्री तक फल फूल सकता है. पीएम मोदी के एक रिसर्च का हवाला देते हुए कहा कि दुनियाभर में उपलब्ध सीबकथॉर्न में पूरी मानव जाति की विटामिन सी की कमी को पूरा करने की क्षमता है. इसका इस्तेमाल हर्बल टी, जैम, प्रोटेक्टिव क्रीम, प्रोटेक्टिव ऑयल, हेल्थ ड्रिंक्स समेत कई एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं. ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों पर तैनात सेना के जवानों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहे हैं.
स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है सीबकथॉर्न
कुल्लू में तैनात आयुर्वेदिक डॉक्टर मनीष सूद ने बताया कि 'सीबकथॉर्न या छरमा एक फलदार पौधा है. जिसका फल (बेरी), फूल, पत्तियां, तना और जड़ भी काफी फायदेमंद माना जाता है. औषधीय गुणों से भरपूर इसके फल में ओमेगा-7 फैटी एसिड पाया जाता है. इसकी पत्तियों में ओमेगा फैटी एसिड 3, 6, 7 और 9 पाए जाते हैं. ये पौधा एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, ई के साथ-साथ अमीनो एसिड समेत कई तत्वों से भरपूर है. जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. सीबकथॉर्न का फल पोषक तत्वों से भरपूर है, जो दिल की सेहत के लिए काफी फायदेमंद है. सीबकथॉर्न से बने उत्पाद पेट से जुड़ी बीमारी से लेकर पाचन और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत ही कारगर साबित होते हैं.'
गौर रहे कि हिमाचल में वन विभाग की जायका प्रोजेक्ट एक जापानी सहायता प्राप्त वानिकी और आजीविका सुधार परियोजना है. इस परियोजना के तहत राज्य में वनों के घनत्व को बढ़ाना, जंगलों की आग से बचाव और जैव विविधता का संरक्षण करना हैं. इसके अलावा वन क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर समुदायों की आय बढ़ाना और उन्हें वैकल्पिक रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना है. इस परियोजना के तहत विलुप्त हो रहे दुर्लभ व मूल्यवान जड़ी-बूटियों और पौधों की खेती को पुनर्जीवित करना और प्रोत्साहित करना है और स्थानीय लोगों और स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से योजनाएं लागू करना हैं.
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