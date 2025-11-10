ETV Bharat / state

दिल्ली के लाल किले में ब्लास्ट के बाद हिमाचल में अलर्ट, पुलिस ने किए ये निर्देश जारी

दिल्ली में हुआ धमाका ( ANI )

शिमला: आज शाम दिल्ली स्थित लाल किला के पास सोमवार शाम एक कार में जबरदस्त धमाका हुआ है. इसके साथ ही फरीदाबाद से बड़ी मात्रा में संदिग्ध विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है. इससे देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं. लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने पूरे देश में हाई अलर्ट जारी किया है, जिसमें एयरपोर्ट, दिल्ली मेट्रो, विरासत स्थल, सरकारी भवन और अन्य सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान शामिल हैं जो CISF की सुरक्षा के अधीन हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पूरे प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी है और हिमाचल पुलिस मुख्यालय शिमला की ओर से सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट जारी किया गया है. फील्ड और इंटेलिजेंस यूनिटों को एक्टिव किया गया है, ताकि संदिग्ध वाहनों, छोड़े गए सामानों या किसी भी असामान्य गतिविधि पर तुरंत नजर रखी जा सके. हिमाचल पुलिस ने जारी की एडवाइजरी हिमाचल पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि दिल्ली स्थित लाल किला के निकट एक कार में विस्फोट और फरीदाबाद से बड़ी मात्रा में संदिग्ध विस्फोटक सामग्री की बरामदगी के परिप्रेक्ष्य में, हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रदेश सभी नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने की अपील करती है. घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जनसहयोग से ही शांति और सुरक्षा बनाए रखी जा सकती है. सीमावर्ती इलाकों में गश्त बढ़ाने के निर्देश डीजीपी हिमाचल पुलिस ने कहा है कि 'किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाए और गश्त बढ़ाई जाए, खासकर सीमावर्ती इलाकों जैसे ऊना, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर और कांगड़ा में सतर्कता बढ़ाई जाए. आदेश में यह भी कहा गया कि सभी पुलिस थाने और चौकियां स्थानीय जनता को सतर्क करें और किसी भी अनजान या लावारिस वाहन की तुरंत जांच करें.' हिमाचल पुलिस की एडवाइजरी (HIMACHAL POLICE) सख्ती से आदेशों का पालन करने के निर्देश राज्य में सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंदिरों, और पर्यटन स्थलों जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करें. डीजीपी ने कहा है कि इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए और किसी भी तरह की चूक को गंभीरता से लिया जाएगा. पुलिस मुख्यालय ने ये आदेश एडीजी, सीआईडी को भी भेजा है, ताकि खुफिया निगरानी बढ़ाई जा सके और किसी भी आतंकी या असामाजिक गतिविधि के संकेतों को तुरंत चिन्हित किया जा सके. हिमाचल पुलिस ने लोगों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है.