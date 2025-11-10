दिल्ली के लाल किले में ब्लास्ट के बाद हिमाचल में अलर्ट, पुलिस ने किए ये निर्देश जारी
दिल्ली में धमाके के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं. इसके बाद हिमाचल में भी अलर्ट जारी किया गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 10, 2025 at 11:21 PM IST
शिमला: आज शाम दिल्ली स्थित लाल किला के पास सोमवार शाम एक कार में जबरदस्त धमाका हुआ है. इसके साथ ही फरीदाबाद से बड़ी मात्रा में संदिग्ध विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है. इससे देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं.
लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने पूरे देश में हाई अलर्ट जारी किया है, जिसमें एयरपोर्ट, दिल्ली मेट्रो, विरासत स्थल, सरकारी भवन और अन्य सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान शामिल हैं जो CISF की सुरक्षा के अधीन हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पूरे प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी है और हिमाचल पुलिस मुख्यालय शिमला की ओर से सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट जारी किया गया है. फील्ड और इंटेलिजेंस यूनिटों को एक्टिव किया गया है, ताकि संदिग्ध वाहनों, छोड़े गए सामानों या किसी भी असामान्य गतिविधि पर तुरंत नजर रखी जा सके.
Following the blast near Red Fort Metro station, the Central Industrial Security Force (CISF) has issued a high alert across the country — including airports, Delhi Metro, heritage sites, government buildings and other key installations under its security cover: CISF— ANI (@ANI) November 10, 2025
हिमाचल पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
हिमाचल पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि दिल्ली स्थित लाल किला के निकट एक कार में विस्फोट और फरीदाबाद से बड़ी मात्रा में संदिग्ध विस्फोटक सामग्री की बरामदगी के परिप्रेक्ष्य में, हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रदेश सभी नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने की अपील करती है. घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जनसहयोग से ही शांति और सुरक्षा बनाए रखी जा सकती है.
सीमावर्ती इलाकों में गश्त बढ़ाने के निर्देश
डीजीपी हिमाचल पुलिस ने कहा है कि 'किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाए और गश्त बढ़ाई जाए, खासकर सीमावर्ती इलाकों जैसे ऊना, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर और कांगड़ा में सतर्कता बढ़ाई जाए. आदेश में यह भी कहा गया कि सभी पुलिस थाने और चौकियां स्थानीय जनता को सतर्क करें और किसी भी अनजान या लावारिस वाहन की तुरंत जांच करें.'
सख्ती से आदेशों का पालन करने के निर्देश
राज्य में सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंदिरों, और पर्यटन स्थलों जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करें. डीजीपी ने कहा है कि इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए और किसी भी तरह की चूक को गंभीरता से लिया जाएगा. पुलिस मुख्यालय ने ये आदेश एडीजी, सीआईडी को भी भेजा है, ताकि खुफिया निगरानी बढ़ाई जा सके और किसी भी आतंकी या असामाजिक गतिविधि के संकेतों को तुरंत चिन्हित किया जा सके. हिमाचल पुलिस ने लोगों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है.
हिमाचल पुलिस की लोगों से अपील
1. किसी भी संदिग्ध वस्तु, बिना मालिक का बैग या वाहन देखने पर तुरंत निकटतम पुलिस थाने या 112 नंबर पर सूचना दें.
2. अफवाहें या असत्यापित जानकारी सोशल मीडिया या मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर न फैलाएं .
3. भीड़ भाड़ वाले या संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्क रहें और पुलिस द्वारा किए जा रहे सुरक्षा जाँच में पूरा सहयोग करें.
4. सामुदायिक सतर्कता को बढ़ावा दें - अपने क्षेत्र में किसी अनजान या संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधियों की सूचना स्थानीय पुलिस को दें.
हिमाचल प्रदेश पुलिस ने सभी जिलों में, विशेषकर सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी और सुरक्षा प्रबंधों को मजबूत किया है. आपकी सतर्कता और समय पर दी गई सूचना हम सबकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है.
धमाकों में 8 की मौत
वहीं, दिल्ली में हुए इस धमाके के बाद अमित शाह भी देर रात घटना स्थल पर पहुंचे. बताया जा रहा है कि ये धमाका चलती हुई कार में हुआ. अमित शाह ने घटना के बारे में कहा कि हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है. धमाका कार में हुआ है. ब्लास्ट की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस स्पेशल टीम, क्राइम ब्रांच NIA, FSL, SPG मौके पर पहुंच गई थी. हम जांच को तेजी से कर रहे हैं. धमाके के कारणों का कुछ ही घंटों का पता लगा लेंगे. कल गृह मंत्रालयों के बड़े अधिकारियों के साथ इसकी डिटेल में जांच होगी.इस दौरान साथ चल रही गाड़ियों के भी परखच्चे उड़ गए. धमाके में 8 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं. 11 बजे के आस पास दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी एलएनजेपी अस्पताल पहुंची.
Pained beyond words by the loss of lives in a blast in Delhi. My deepest condolences to those who have lost their loved ones. Have visited the blast site and also met the injured in the hospital. My prayers for their quick recovery.— Amit Shah (@AmitShah) November 10, 2025
Top agencies are investigating the incident…
एक व्यक्ति को हिरासत में लिया
वहीं, बताया जा रहा है कि पुलिस ने कार के मालिक को हिरासत में लिया है. हिरासत में लिए कार मालिक का कहना कि उसने कार को किसी और को बेच दिया था. हिरासत में लिया गया व्यक्ति हरियाणा का है. इस घटना पर पीएम मोदी, अमित शाह और अन्य देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने दुख जताया है. हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ने शोक जताया है.
सीएम सुक्खू ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा कि नई दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट का समाचार अत्यंत दुखद एवं हृदयविदारक है. इस भयावह हादसे में अपने प्रियजन को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. इस कठिन समय में शोक-संतप्त परिवारों के साथ खड़े हैं। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं.
ये भी पढ़ें: हमीरपुर मर्डर केस: नाबालिग आरोपी की सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करने पर पुलिस की कार्रवाई, लोगों को किया तलब