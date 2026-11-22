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औद्योगिक मंजूरियों की प्रक्रिया होगी आसान, 80% हिमाचली युवाओं मिलेगा रोजगार, विधानसभा से संशोधन विधेयक पारित

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ( FILE PHOTO )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में निवेश बढ़ाने और उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने इससे जुड़े कानूनों में बदलाव करने का फैसला किया है. इसको लेकर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सदन में संशोधन विधेयक पारित किया गया. विधानसभा से पारित हुए हिमाचल प्रदेश विनियमन, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, 2026 के तहत उद्योगों को जरूरी मंजूरियां देने की प्रक्रिया सरल होगी और निवेशकों को अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.

खास बात यह है कि नए एक्ट के तहत बनाए जाने वाले नियमों में उद्योगों में 80 फीसदी हिमाचली युवाओं को रोजगार देने का प्रावधान भी शामिल किया जाएगा. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने सदन में यह भरोसा दिया. विधेयक पर चर्चा के दौरान उद्योग मंत्री ने कहा कि औद्योगिक नीति और कानून दोनों अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं. नीति में समय के अनुसार बदलाव किया जा सकता है, जबकि कानून से प्रावधानों को कानूनी आधार मिलता है. उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और गोवा जैसे राज्यों में भी औद्योगिक विकास के लिए अलग कानून बनाए गए हैं. हिमाचल में भी निवेश को बढ़ावा देने और उद्योगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए नए कानून की जरूरत थी. यह भी कहा कि वर्ष 2018 में सिंगल विंडो एक्ट पारित किया गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया.