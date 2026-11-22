औद्योगिक मंजूरियों की प्रक्रिया होगी आसान, 80% हिमाचली युवाओं मिलेगा रोजगार, विधानसभा से संशोधन विधेयक पारित
हिमाचल विधानसभा ने निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने वाला नया विधेयक 2026 पारित. उद्योगों की मंजूरी प्रक्रिया होगी आसान.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 8:29 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में निवेश बढ़ाने और उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने इससे जुड़े कानूनों में बदलाव करने का फैसला किया है. इसको लेकर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सदन में संशोधन विधेयक पारित किया गया. विधानसभा से पारित हुए हिमाचल प्रदेश विनियमन, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, 2026 के तहत उद्योगों को जरूरी मंजूरियां देने की प्रक्रिया सरल होगी और निवेशकों को अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.
खास बात यह है कि नए एक्ट के तहत बनाए जाने वाले नियमों में उद्योगों में 80 फीसदी हिमाचली युवाओं को रोजगार देने का प्रावधान भी शामिल किया जाएगा. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने सदन में यह भरोसा दिया. विधेयक पर चर्चा के दौरान उद्योग मंत्री ने कहा कि औद्योगिक नीति और कानून दोनों अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं. नीति में समय के अनुसार बदलाव किया जा सकता है, जबकि कानून से प्रावधानों को कानूनी आधार मिलता है. उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और गोवा जैसे राज्यों में भी औद्योगिक विकास के लिए अलग कानून बनाए गए हैं. हिमाचल में भी निवेश को बढ़ावा देने और उद्योगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए नए कानून की जरूरत थी. यह भी कहा कि वर्ष 2018 में सिंगल विंडो एक्ट पारित किया गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया.
उद्योग मंत्री ने बताया की नए कानून के तहत उद्योग लगाने के लिए जरूरी आवेदन ऑनलाइन किए जा सकेंगे. साथ ही सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से अलग-अलग विभागों की मंजूरियां उपलब्ध करवाने और तय समय में प्रक्रिया पूरी करने पर जोर दिया जाएगा. इसके अलावा उद्योगों के लिए जमीन का बैंक तैयार करने, औद्योगिक क्षेत्रों और गलियारों का विकास करने, वहां सड़क, बिजली सहित दूसरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रावधान किए गए हैं. आवेदन की ऑनलाइन जांच, स्व-प्रमाणन, मंजूरियों के नवीनीकरण और शिकायतों के समाधान की व्यवस्था भी इसमें शामिल हैं. उद्योगों का निरीक्षण उनकी जरूरत और जोखिम के आधार पर किया जाएगा.
वहीं, चर्चा के दौरान विपक्ष के विधायक और पूर्व में उद्योग मंत्री रहे बिक्रम सिंह ठाकुर ने 80 फीसदी हिमाचली रोजगार की शर्त नए एक्ट में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं होने पर सवाल उठाया. उन्होंने वर्ष 2019 की औद्योगिक नीति का हवाला देते हुए पूछा कि जब इसमें हिमाचली युवाओं को 80 फीसदी रोजगार देने की व्यवस्था थी, तो नए कानून में इसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया. उन्होंने वर्ष 2018 के सिंगल विंडो एक्ट को लागू नहीं करने और नया कानून लाने की जरूरत पर भी सवाल उठाए. जवाब में उद्योग मंत्री ने आश्वासन दिया कि 80 फीसदी हिमाचली रोजगार का प्रावधान नए एक्ट के नियमों में शामिल होगा. इसके बाद सदन ने विधेयक पारित कर दिया.
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