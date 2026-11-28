अस्पतालों में लागू होगी HMIS प्रणाली, एक क्लिक में मिल जाएगी मरीज की सारी रिपोर्ट और हिस्ट्री, आसान होगा इलाज
हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में जल्द ही एचएमआईएस प्रणाली लागू होगी, जिससे डॉक्टरों को एक क्लिक पर मरीजों की पूरी मेडिकल रिपोर्ट मिल सकेगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 10:19 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य भर के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS) लागू करने जा रही है, जिससे डॉक्टरों को जल्द ही एक क्लिक पर मरीजों की पूरी मेडिकल रिपोर्ट मिल सकेगी. इससे उपचार प्रक्रिया सुगम होगी और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा.
पीटीआई ने बताया कि शुक्रवार को यहां जारी एक बयान में कहा गया कि इस प्रणाली का उद्देश्य अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य सेवाओं में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है. यह मरीजों के रिकॉर्ड, अस्पताल से जुड़ी जानकारी, डेटा एंट्री, रिपोर्ट तैयार करने और अन्य आवश्यक संस्थानिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण व प्रभावी प्रबंधन को सुगम बनाएगी.
राज्य भर में एचएमआईएस (HMIS) के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रशिक्षित डेटा एंट्री ऑपरेटर और आवश्यक मानवबल तैनात कर रही है. इससे जानकारी को समय पर दर्ज करने, बनाए रखने और अपडेट करने में मदद मिलेगी, जिससे स्वास्थ्य संस्थान डिजिटल तकनीक का बेहतर उपयोग कर सकेंगे और मरीजों की देखभाल में सुधार होगा.
भरे जाएंगे कई पद
पीटीआई के मुताबिक इस दिशा में राज्य सरकार ने एचएमआईएस के कार्यान्वयन और सुचारू संचालन के लिए 661 डेटा एंट्री ऑपरेटरों/जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) की नियुक्ति को मंजूरी दी है. सरकार चिकित्सा शिक्षा निदेशालय और राज्य भर के विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी)/डेटा एंट्री ऑपरेटरों के 561 पद भरेगी.
ये कर्मी ई-ऑफिस के संचालन, ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन पत्राचार, एचएमआईएस संचालन, डेटा प्रबंधन, रिपोर्ट व रिटर्न तैयार करने, सरकारी पोर्टल, ई-वेतन संबंधी कार्यों, ऑनलाइन भर्ती व स्थापना मामलों और गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के माध्यम से खरीद सहित विभिन्न तकनीक-आधारित प्रशासनिक और संस्थानिक गतिविधियों में सहयोग करेंगे. इनकी तैनाती से छात्रों, शिक्षण संकाय (फैकल्टी), चिकित्सा व गैर-चिकित्सा कर्मचारियों, मरीजों, अस्पतालों और विभिन्न सरकारी योजनाओं के डेटा प्रबंधन में भी सुगमता आएगी.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन को प्राथमिकता दी है ताकि प्रदेशवासियों को राज्य के भीतर ही गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं मिल सकें और उन्हें विशेष उपचार के लिए अन्य राज्यों का रुख न करना पड़े. मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य प्रणाली में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने के उपायों के रूप में एचएमआईएस की शुरुआत और चिकित्सा संस्थानों में आईटी से जुड़े मानवबल को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया.
सोर्स: पीटीआई
ये भी पढ़ें: रेणुका जी बांध परियोजना से पेयजल आपूर्ति और ऊर्जा उत्पादन का बड़ा लक्ष्य, राज्यपाल ने निर्माणाधीन टनलों का किया निरीक्षण