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अस्पतालों में लागू होगी HMIS प्रणाली, एक क्लिक में मिल जाएगी मरीज की सारी रिपोर्ट और हिस्ट्री, आसान होगा इलाज

अस्पतालों में लागू होगी HMIS प्रणाली ( FILE PHOTO )

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य भर के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS) लागू करने जा रही है, जिससे डॉक्टरों को जल्द ही एक क्लिक पर मरीजों की पूरी मेडिकल रिपोर्ट मिल सकेगी. इससे उपचार प्रक्रिया सुगम होगी और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा.

पीटीआई ने बताया कि शुक्रवार को यहां जारी एक बयान में कहा गया कि इस प्रणाली का उद्देश्य अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य सेवाओं में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है. यह मरीजों के रिकॉर्ड, अस्पताल से जुड़ी जानकारी, डेटा एंट्री, रिपोर्ट तैयार करने और अन्य आवश्यक संस्थानिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण व प्रभावी प्रबंधन को सुगम बनाएगी.