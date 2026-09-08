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17 लाख पन्नों में कैद हिमाचल का इतिहास अब होगा ऑनलाइन, क्लिक करते ही दिखेगी सदियों पुरानी विरासत

शिमला: सदियों के इतिहास को समेटे धूल से अटे पुराने दस्तावेजों और दुर्लभ अभिलेखों को अब अलमारियों और अभिलेखागार की सीमाओं से बाहर निकालकर डिजिटल दुनिया में सुरक्षित किया जा रहा है. हिमाचल प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और प्रशासनिक विरासत से जुड़े लगभग 17 लाख पृष्ठों का डिजिटलीकरण पहला चरण में पूरा हो चुका है. आने वाले समय में शोधकर्ताओं, इतिहासकारों, शिक्षाविदों और आम लोगों को इन ऐतिहासिक दस्तावेजों तक पहुंचने के लिए अभिलेखागार के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से घर बैठे दुर्लभ दस्तावेजों को खोज और देखा जा सकेगा. प्रदेश की दस्तावेजी विरासत को डिजिटल स्वरूप देने की इस पहल को आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास को सुरक्षित रखने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत देश की समृद्ध विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है. राज्य अभिलेखागार में संरक्षित दुर्लभ दस्तावेजों के डिजिटलीकरण से इनका दीर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित होगा और शोध एवं अध्ययन के लिए इनकी उपलब्धता भी आसान बनेगी.

1807 से अब तक के 30 हजार से अधिक ऐतिहासिक रिकॉर्ड

राज्य अभिलेखागार में वर्ष 1807 से अब तक के 30 हजार से अधिक ऐतिहासिक अभिलेख सुरक्षित हैं. इनमें दुर्लभ पुस्तकें, गजेटियर, सेटलमेंट रिपोर्ट्स, पांडुलिपियां और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल हैं. हिमाचल के इतिहास और सामाजिक-सांस्कृतिक विकास से जुड़े इन दस्तावेजों का उपयोग प्रदेश के साथ-साथ देश-विदेश के शोधकर्ता, इतिहासकार और शिक्षाविद अपने अध्ययन और शोध के लिए करते रहे हैं. अब इन दस्तावेजों के डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध होने से इनके संरक्षण के साथ-साथ इनका उपयोग भी अधिक व्यापक स्तर पर किया जा सकेगा. पुराने दस्तावेजों को बार-बार भौतिक रूप से निकालने की आवश्यकता कम होगी, जिससे उनके क्षतिग्रस्त होने का खतरा भी घटेग.

जल्द बनेगा पूरी तरह सर्चेबल डिजिटल आर्काइव्स पोर्टल

डिजिटल किए गए अभिलेखों को आम लोगों और शोधकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से अत्याधुनिक डिजिटल आर्काइव्स पोर्टल विकसित किया जाएगा. विभाग की ओर से तैयार किए गए पूरी तरह सर्चेबल डिजिटल डेटा को पोर्टल पर उपलब्ध करवाया जाएगा. इस पोर्टल की होस्टिंग, प्रबंधन, रख-रखाव और भविष्य में आवश्यक तकनीकी उन्नयन की जिम्मेदारी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी. पोर्टल शुरू होने के बाद स्कॉलर्स, शोधकर्ताओं, इतिहासकारों, शिक्षाविदों और आम जनता को हिमाचल के ऐतिहासिक दस्तावेजों तक ऑनलाइन पहुंच मिल सकेगी.