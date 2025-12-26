ETV Bharat / state

हिमाचली बोनोफाइड भी स्टेट कोटे से हिमाचल में दाखिले के लिए हो सकते हैं अयोग्य, MBBS एडमिशन केस में ये बोला HC

शिमला:हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने MBBS और BDS में स्टेट कोटे से दाखिले के की मांग कर रहे हिमाचली बोनाफाइड छात्रों की रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है. हिमाचल हाईकोर्ट में बोनाफाइड हिमाचली मेडिकल छात्रों ने पांच अलग-अलग रिट याचिकाएं दायर की थीं. इन याचिकाओं में प्रदेश से बाहर पढ़ रहे हिमाचली छात्रों की ओर से MBBS और BDS में स्टेट कोटे से दाखिले के लिए योग्य न माने जाने को चुनौती दी थी. इस मामले पर हिमाचल हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अदालत ने सुनवाई की. अदालत ने अपने फैसले में कहा हालांकि याचिकाकर्ता हिमाचली हैं और NEET परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, लेकिन, राज्य में स्टेट कोटे से दाखिले के लिए योग्य नहीं हैं.

अदालत ने कहा कि छात्रों के अभिभावक हिमाचल के बाहर निजी क्षेत्र में काम करते हैं. ऐसे में इन छात्रों की स्कूली शिक्षा का कुछ हिस्सा हिमाचल से बाहर पूरा हुआ है. लिहाज़ा इन्हें प्रदेश के संस्थानों में स्टेट कोटे से दाखिले के लिए योग्य नहीं माना जा सकता. न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने कहा कि जब एक बार निजी रोजगार के लिए अभिभावक राज्य से बाहर जाते हैं और उनके बच्चे राज्य के बाहर शिक्षक ग्रहण करते हैं. ऐसी स्थिति में सामान्य तौर पर वापस नहीं लौटते. लिहाजा छात्रों को स्टेट कोटे से दाखिले के लिए अयोग्य मानना अनुचित और गैरकानूनी नहीं माना जा सकता.



क्यों हाईकोर्ट पहुंचा था ये मामला



मामले में याचिकाकर्ता मेडिकल छात्रों ने NEET-UG की परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण की थी. इनमें से कुछ छात्र बोनाफाइड हिमाचली हैं और कुछ बोनाफाइड हिमाचली माता-पिता के बच्चे. छात्रों ने हिमाचल प्रदेश के मेडिकल संस्थानों में स्टेट कोटे से दाखिले के लिए आवेदन किया था. हालांकि इन छात्रों को राज्य के मेडिकल संस्थानों में स्टेट कोटे से दाखिला नहीं दिया गया. इसके पीछे इन छात्रों के अभिभावकों के हिमाचल के बाहर निजी क्षेत्र में काम करने को आधार बनाया गया था. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि दाखिले के लिए अपनाए गए मापदंड भेदभावपूर्ण हैं. लिहाज़ा मामला हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचा था.

दाखिले के मापदंड तय करना सरकार का हक: HC